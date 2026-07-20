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ЦСКА с грешна стъпка в "Овча купел"

ЦСКА с грешна стъпка в "Овча купел"

20 Юли, 2026 21:14 933 15

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  • футбол-
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Срещата на стадион "Александър Шаламанов" завърши 0:0

ЦСКА с грешна стъпка в "Овча купел" - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Отборите на Славия и ЦСКА не успяха да излъчат победител в столичното дерби помежду си от първия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион „Александър Шаламанов“ в София завърши без попадения.

„Червените“ бяха подкрепяни от сериозна агитка, която след последния съдийски сигнал поиска оставката на старши треньора Христо Янев.

ЦСКА с грешна стъпка в "Овча купел"

В първите минути вратарят на "белите" Иван Андонов направи две бързи спасявания. Юношата на Левски отрази удар на Лео Перейра отляво, а след това успя да спре топката, изстреляна неособено силно от Исак Соле. В 12-ата минута Емил Стоев пробва бдителността на Фьодор Лапоухов, който обаче нямаше проблем и улови топката.

ЦСКА с грешна стъпка в "Овча купел"

Последваха няколко скучни минути. В 30-ата Иван Андонов трябваше да избива коварно центриране от корнер на Джеймс Ето'о. При повторния ъглов удар последва изстрел с глава на национала Теодор Иванов, но топката премина покрай вратата на "белите". Скоро след това Владимир Николов се измъкна много добре от Макс Ебонг и Пастор, но централният нападател на славистите се забави и последвалият шут не затрудни Фьодор Лапоухов. Малко по-късно беларуският вратар на ЦСКА се намеси, избивайки падаща под гредата топка. Последва разбъркване, след което домакините поискаха дузпа за интервенция на Жоел Цварц срещу Владимир Николов. Реферът Радослав Гидженов обаче не видя нарушение.

ЦСКА с грешна стъпка в "Овча купел"

В 37-ата минута Лео Перейра теста реакцията и силата на ръцете на Иван Андонов. Вратарят на Славия показа съсредоточеност и отби мощния удар на бразилското крило на "червените". В началото на второто полувреме Йоанис Питас засили атаката на ЦСКА, влизайки на мястото на Джеймс Ето'о. В игра се появи още Стефано Сенси, а по-късно и капитанът на "червените" Бруно Жордао.

ЦСКА с грешна стъпка в "Овча купел"

На няколко пъти Йоанис Питас можеше да даде аванс на своя тим, но Иван Андонов успяваше или да улови топката, или да избие.

ЦСКА с грешна стъпка в "Овча купел"

В 77-ата минута Леандро Годой смени Жоел Цварц, който не успя да блесне с попадение в квартал "Овча купел", а Алехандро Пиедраита зае мястото на Лео Перейра. Отговорът на Ратко Достанич срещу промените на Христо Янев бяха Васил Казълджиев, Янис Гермуш и Борис Тодоров. В 88-ата минута Фьодор Лапоухов се прояви, избивайки коварен удар на Димитър Буров от фаул.

ЦСКА с грешна стъпка в "Овча купел"

Стартовите състави:

Славия: 99. Иван Андонов, 87. Диего Фераресо, 5. Давид Малембана, 4. Никола Савич, 26. Димитър Буров, 73. Иван Минчев, 11. Мохамед Досо, 7. Роберто Райчев, 77. Емил Стоев, 27. Умаро Балде, 88. Владимир Николов.

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Дейвид Пастор, 5. Жан-Филип Гбамин, 7. Макс Ебонг, 10. Жоел Цварц, 11. Мохамед Брахими, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 38. Лео Перейра, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето'о.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    Стадиона гърми:Оставка!

    Коментиран от #14

    21:18 20.07.2026

  • 2 Коиловци брадърс

    9 5 Отговор
    Припоците по традиция започват трудно и после вече съвсем се забатачват.

    21:20 20.07.2026

  • 3 Боби Григ

    12 1 Отговор
    Е,защо грешна стъпка за ЦСКА? А защо не грешна стъпка за Славия?

    Коментиран от #9

    21:24 20.07.2026

  • 4 ЗАЛАГАЙТЕ КОМАРДЖИИ ПРОСТИ

    13 0 Отговор
    Залагайте. Фбет комарджийска лига!?!?!

    21:25 20.07.2026

  • 5 Дядо Прасенци

    11 6 Отговор
    Славия трябваше да бие етрополци. По-добри бяха. Дядо Венци е дал една точка на овенния отбор.

    21:27 20.07.2026

  • 6 Контрачорбев

    13 4 Отговор
    Много слаби били тия чорбари.

    21:28 20.07.2026

  • 7 Славия

    8 5 Отговор
    Чиста дузпа за Славия за нарушение на Цварц срещу Николов не се свири от Гиджена.

    21:31 20.07.2026

  • 8 Реалист

    9 1 Отговор
    Цесекар съм , но защо ли не се изненадващо от грешната стъпка . Спрях даже да се ядосвам . Сбор от средняци . Това не е ЦСКА .

    21:34 20.07.2026

  • 9 Така е!

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Боби Григ":

    Славия ги изтърва евробойците! Иначе Янев е добър треньор , какво не му харесват? Преодоля Дери Сити със замах!🤨

    21:48 20.07.2026

  • 10 1913

    7 4 Отговор
    Съдията свиреше за казионния отбор, отбора на Гошо Тарабата, Милко Балев и Д. Джуров

    21:52 20.07.2026

  • 11 Хаха

    5 1 Отговор
    "ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Дейвид Пастор, 5. Жан-Филип Гбамин, 7. Макс Ебонг, 10. Жоел Цварц, 11. Мохамед Брахими, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 38. Лео Перейра, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Етоо."

    Извинявайте, ама как да включа телевизора или да отида да гледам някаква брутална мъка на чуждоземни неможачи, вероятно поръчани по" "Тему" и незнайно защо носещи името "ЦСКА"!?!?

    22:05 20.07.2026

  • 12 Селското дерби завърши наравно

    6 1 Отговор
    Толкова си могат с този сбирток от чужбина. Да си внасят и публика,не знасм кои още ходи да ги гледа!

    22:07 20.07.2026

  • 13 Артилерист

    4 0 Отговор
    ЦСКА са слаби. Янев очевидно не може да справи с чуждоземните примадони. Особено с Етоо, който явно още е във ваканция, но заради гола на Левски заслужава са го глезят. Иначе Славия с овчакупелския кирпич можеха и да ни бият...

    22:18 20.07.2026

  • 14 Неможачи

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Смени клуба приятел ... и без това проекта е провинциален казаха ви го и от Дери....

    22:30 20.07.2026

  • 15 Гуцката

    1 0 Отговор
    Престанете да хулите Ицко Янев. Ръководи това което Величков, Вангелов и скаутите, му изсипват като матриал с мънгизите на чичо Валтер. И Гуардиола да дойде най- много да се сбие с Пастор, Фокундо и Лапатухин!

    22:31 20.07.2026

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