ЦСКА с грешна стъпка в "Овча купел"

Отборите на Славия и ЦСКА не успяха да излъчат победител в столичното дерби помежду си от първия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион „Александър Шаламанов“ в София завърши без попадения.

„Червените“ бяха подкрепяни от сериозна агитка, която след последния съдийски сигнал поиска оставката на старши треньора Христо Янев.

В първите минути вратарят на "белите" Иван Андонов направи две бързи спасявания. Юношата на Левски отрази удар на Лео Перейра отляво, а след това успя да спре топката, изстреляна неособено силно от Исак Соле. В 12-ата минута Емил Стоев пробва бдителността на Фьодор Лапоухов, който обаче нямаше проблем и улови топката.

Последваха няколко скучни минути. В 30-ата Иван Андонов трябваше да избива коварно центриране от корнер на Джеймс Ето'о. При повторния ъглов удар последва изстрел с глава на национала Теодор Иванов, но топката премина покрай вратата на "белите". Скоро след това Владимир Николов се измъкна много добре от Макс Ебонг и Пастор, но централният нападател на славистите се забави и последвалият шут не затрудни Фьодор Лапоухов. Малко по-късно беларуският вратар на ЦСКА се намеси, избивайки падаща под гредата топка. Последва разбъркване, след което домакините поискаха дузпа за интервенция на Жоел Цварц срещу Владимир Николов. Реферът Радослав Гидженов обаче не видя нарушение.

В 37-ата минута Лео Перейра теста реакцията и силата на ръцете на Иван Андонов. Вратарят на Славия показа съсредоточеност и отби мощния удар на бразилското крило на "червените". В началото на второто полувреме Йоанис Питас засили атаката на ЦСКА, влизайки на мястото на Джеймс Ето'о. В игра се появи още Стефано Сенси, а по-късно и капитанът на "червените" Бруно Жордао.

На няколко пъти Йоанис Питас можеше да даде аванс на своя тим, но Иван Андонов успяваше или да улови топката, или да избие.

В 77-ата минута Леандро Годой смени Жоел Цварц, който не успя да блесне с попадение в квартал "Овча купел", а Алехандро Пиедраита зае мястото на Лео Перейра. Отговорът на Ратко Достанич срещу промените на Христо Янев бяха Васил Казълджиев, Янис Гермуш и Борис Тодоров. В 88-ата минута Фьодор Лапоухов се прояви, избивайки коварен удар на Димитър Буров от фаул.

Стартовите състави:

Славия: 99. Иван Андонов, 87. Диего Фераресо, 5. Давид Малембана, 4. Никола Савич, 26. Димитър Буров, 73. Иван Минчев, 11. Мохамед Досо, 7. Роберто Райчев, 77. Емил Стоев, 27. Умаро Балде, 88. Владимир Николов.

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Дейвид Пастор, 5. Жан-Филип Гбамин, 7. Макс Ебонг, 10. Жоел Цварц, 11. Мохамед Брахими, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 38. Лео Перейра, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето'о.