Радослав Кирилов ще трябва да се подложи на операция

Един от най-опитните играчи на Левски, Радослав Кирилов, ще трябва да се подложи на хирургическа интервенция заради проблем с менискуса. 34-годишното крило получи неприятна травма по време на загрявката преди приятелския мач с Етър, завършил с убедителна победа 6:0 на 23 юни. Оттогава насам, Кирилов не е на разположение на старши треньора Хулио Веласкес.

В лагера на "сините" до последно се надяваха, че контузията няма да наложи оперативна намеса. За съжаление, болките на Кирилов не отшумяха и медицинският щаб препоръча операция, съобщава "Тема Спорт".

Макар да бе картотекиран за първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Борац (Баня Лука), Ради така и не попадна в групата за двубоите с босненския тим. След като Мазир Сула и Мустафа Сангаре се завърнаха в състава, Кирилов бе изваден и от списъка за срещите с Университатя (Крайова).

Пристигането на Кирилов на "Герена" миналото лято бе прието с големи очаквания. Той дойде като свободен агент от ЦСКА 1948 и бързо се наложи като основна фигура през есента. Въпреки че през пролетта загуби част от титулярното си място след трансфера на Армстронг Око-Флекс, треньорът Веласкес продължи да разчита на неговия опит и класа. През изминалия сезон българският национал записа 43 мача във всички турнири, реализира четири попадения и асистира на съотборниците си.

Освен Кирилов, в лазарета на "Герена" остават още двама футболисти – Асен Митков и Стипе Вуликич. Младият национал все още не е провел пълноценна подготовка и не е ясно кога ще се завърне на терена. Хърватският защитник пък продължава дългото си възстановяване след тежка травма, получена през пролетта.