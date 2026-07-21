Левски с удар преди мача с Университатя

Защитникът на Левски Оливер Камдем най-вероятно ще пропусне предстоящия сблъсък от втория предварителен кръг на Шампионска лига срещу Университатя Крайова.

Сблъсъкът с румънците на стадион „Георги Аспарухов“ е утре от 20:30 часа. „Сините“ не дават подробности за състоянието на Камдем, но обявиха, че той ще бъде част от традиционната „Синя фиеста“ преди мача.

Десният бек ще раздава автографи пред „Герена“ от 18:45 часа до 19:45 часа

"Време е за поредната луда "синя" европейска вечер. "Левски" се изправя срещу шампиона на Румъния "Университатя" и ще има нужда от вашата подкрепа. Стадионът ще е "син", София ще е "синя", България ще е "синя". Каним ви всички заедно да загреем преди това. "Синя Фиеста" започва в 17:30.

За автографи и снимки пред Сектор "А" ще ви очаква един от героите от шампионския триумф - Оливер Камдем. Срещата с него е от 18:45 до 19:45.

Пред Сектор "А" ще има също така обособени зони на нашите партньори, които са осигурили много забавления и атрактивни игри.

За настроението на най-малките ще се грижи нашият талисман Лъвски. Очаква ви хубава музика, от вас се иска само добро настроение и готовност за подкрепа до последната секунда. Заедно ще спечелим и тази битка", написаха от Левски в социалните мрежи.