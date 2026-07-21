Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски с удар преди мача с Университатя

Левски с удар преди мача с Университатя

21 Юли, 2026 16:00 1 011 2

  • левски-
  • оливер камдем-
  • футбол-
  • шампионска лига-
  • университатя крайова

Десният бек ще раздава автографи пред „Герена“ от 18:45 часа до 19:45 часа

Левски с удар преди мача с Университатя - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът на Левски Оливер Камдем най-вероятно ще пропусне предстоящия сблъсък от втория предварителен кръг на Шампионска лига срещу Университатя Крайова.

Сблъсъкът с румънците на стадион „Георги Аспарухов“ е утре от 20:30 часа. „Сините“ не дават подробности за състоянието на Камдем, но обявиха, че той ще бъде част от традиционната „Синя фиеста“ преди мача.

Десният бек ще раздава автографи пред „Герена“ от 18:45 часа до 19:45 часа

"Време е за поредната луда "синя" европейска вечер. "Левски" се изправя срещу шампиона на Румъния "Университатя" и ще има нужда от вашата подкрепа. Стадионът ще е "син", София ще е "синя", България ще е "синя". Каним ви всички заедно да загреем преди това. "Синя Фиеста" започва в 17:30.

За автографи и снимки пред Сектор "А" ще ви очаква един от героите от шампионския триумф - Оливер Камдем. Срещата с него е от 18:45 до 19:45.

Пред Сектор "А" ще има също така обособени зони на нашите партньори, които са осигурили много забавления и атрактивни игри.

За настроението на най-малките ще се грижи нашият талисман Лъвски. Очаква ви хубава музика, от вас се иска само добро настроение и готовност за подкрепа до последната секунда. Заедно ще спечелим и тази битка", написаха от Левски в социалните мрежи.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха😂😂😂😂

    2 2 Отговор
    Убавец! Може и снимки да раздаде, да плашат непослушните дечица!😂😂😂

    16:03 21.07.2026

  • 2 Българите сме умни

    2 2 Отговор
    Това е играч от "Отбора на народа"???
    ФК приел името на националния ни герой. Италианците нямат ФК Гарибалди.

    16:10 21.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове