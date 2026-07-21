ЦСКА ще поеме изцяло щетите по стадиона на Дери Сити, които са в резултат на ексцесиите между агитките на двата тима по време на реванша от първия предварителен кръг на Лига Европа миналата седмица.

Това потвърдиха от севртноирландския клуб в официално съобщение.

„ЦСКА се извини на Дери Сити за щетите, нанесени на стадион „Райън Макбрайд Брандиуел“ от техните привърженици. ЦСКА се съгласи да покрие разходите по отстраняването на тези щети, като Дери Сити поддържа контакт с българския клуб по този въпрос“, информираха от Дери Сити.

По-рано днес и двата клуба бяха наказани за сблъсъците на трибуните. ЦСКА отнесе глоба от 55 000 евро, докато Дери е глобен с 20 000.

Северната трибуна на стадион „Райън Макбрайд Брандиуел“ също ще бъде затворена за един домакински мач от европейските турнири. Частичното затваряне на трибуната обаче е условно с изпитателен срок от две години.

Въпреки че от Дери Сити подадоха жалба до УЕФА относно агресивното поведение на българските фенове, клубът признава, че неговите привърженици са хвърляли предмети към терена. Освен това един от запалянковците на домакините е навлязъл на игрището и се е доближил до вратаря на ЦСКА, преди да бъде изведен от охраната.

От клуба заявиха, че приемат напълно решението на УЕФА и са поели ангажимент да предприемат всички необходими мерки за осигуряване на безопасна среда по време на домакинствата си.

В момента се води разследване за идентифициране на феновете, участвали в инцидентите. След като бъдат установени, срещу тях ще бъдат предприети строги мерки, включително доживотна забрана за посещение на стадион „Райън Макбрайд Брандиуел“.