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Треньорът на Университатя: Левски е най-силният отбор, срещу който сме се изправяли досега

Треньорът на Университатя: Левски е най-силният отбор, срещу който сме се изправяли досега

21 Юли, 2026 21:57 599 5

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  • футбол-
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Предстои ни труден мач

Треньорът на Университатя: Левски е най-силният отбор, срещу който сме се изправяли досега - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на румънския шампион Университатя (Крайова) Фелипе Коельо е доста уверен, че отборът му може да излезе победител от дуела във втория кръг на Шампионската лига с Левски. Първата среща е утре на стадион „Георги Аспарухов“ в София от 20:30 часа, а реваншът – идната сряда, 30-и юли, в Крайова.

Специалистът е гледал достатъчно българите и каза защо вярва, че отборът на Олтени няма да има лесен живот в двата мача.

„За нас е удоволствие да сме тук. Разбира се, знаем, че сме изправени срещу труден за побеждаване отбор. Най-силният отбор, срещу който сме се изправяли досега. Това е отбор, който има един и същи треньор от дълго време. Сега е привлякъл играчи от Португалия, които познавам много добре, играчи, които могат да направят разликата. Това е отбор, който е силен във всички моменти от играта“, започна наставникът на румънците, с видим респект към класата на Левски.

„Предстои ни труден мач. Стадионът е с изключителна атмосфера. Това е изпитание за нас и ще дадем всичко от себе си, за да постигнем добър резултат. Идваме с амбиция, имаме увереност в себе си. Осъзнаваме, че се изправяме срещу много труден за побеждаване отбор“, допълни португалският специалист.

След това той беше попитан дали има решение как да замени контузения палестински голмайстор Асад Ал Хамлави, който няма да вземе участие в срещата.

„Контузиите са част от играта. Имаме решения как да заменим Ал Хамлави. Силата ни е това, което можем да постигнем като отбор, а не индивидуално. Фокусът е изцяло върху играчите, които са на разположение“.

Попитан какъв резултат ще го устройва на „Герена“ в София и дали би бил доволен от равенството, той отговори: „Искаме да спечелим всеки един мач. По принцип, гледам да се фокусираме само върху предстоящата среща и да вземем успеха там. Това е първият от двата и затова е по-трудният“.

Десният бек на тима Карлос Мора призна, че са направили добър видеоразбор на качествата на играчите на Левски. В Университатя са наясно, че българският шампион има качествени футболисти, но се фокусират върху собствените си силни страни.

„Анализирахме играчите на Левски. Те имат качество, добър отбор са, но ние сме фокусирани върху работата си. Утре трябва да имаме най-голямата амбиция да спечелим. Трябва да се съсредоточим върху играта си. Разбира се, те имат много добър отбор и го доказват във всяка една среща. Но ние ще дадем всичко от себе си, за да спечелим мача“, заяви Мора.


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  • 1 Крайова е красив град

    4 0 Отговор
    Ама много цигани. Обаче имат една кметица... огън. Дай Боже всеки град да има такава .

    21:59 21.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Красимир Петров

    2 1 Отговор
    Хаха пълен т,а.ш,а,к

    22:09 21.07.2026

  • 4 За този сезон ли

    1 0 Отговор
    Че тоя сезон почна ли

    22:14 21.07.2026

  • 5 Локо Пд

    0 2 Отговор
    Подуяне е най силният отбор в целият свят! Всеки психопат ще ви го каже!😂

    22:37 21.07.2026

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