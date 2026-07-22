Никола Цолов разкри кога се надява да влезе във Формула 1

Никола Цолов продължава да привлича внимание със силните си изяви във Формула 2, където води във временното класиране и записа 6 победи през сезона до момента. Българският пилот на Кампос Рейсинг вече често е спряган за място във Формула 1.

Цолов говори пред специализирания сайт Motorsport.com, цитиран от "Телеграф" като сподели, че се надява през 2027 година да влезе във Формула 1.

Как започна пътешествието му в моторните спортове

Започна през 2016 г. в България, в категория в картинга, наречена Мини България. Това са най-бавните картове. Бях само на 9 години и спечелих почти всяко състезание, а след това и титлата. След това продължих с международния картинг, основно в Италия. А след това направих крачката към Формула 4 през 2022 г.

Как попадна в мениджърската програма на Фернандо Алонсо

На практика се състезавах за неговия картинг отбор, който беше подкрепян от него. Представях се добре и в свързания с него отбор в картинга, имахме няколко срещи, той видя потенциал в мен, а след това реши да ме подкрепи в ранните етапи на кариерата ми в едноместни коли. Очевидно той ме подкрепи да вляза във Формула 4, както и в първите две години във Формула 3. Сега вече не съм част от А14 Мениджмънт, но съм в младежката програма на Ред Бул от миналата година, което изигра голяма роля в кариерата ми.

Силните му страни като пилот

Като пилот очевидно искаш да вярваш, че си най-бързият. Мисля, че това е моята силна страна – чистата скорост. Смятам, че друга огромна сила, която откривам напоследък, е фактът, че не усещам да имам лимит или застой в процеса на учение. Колкото повече карам, колкото повече се развивам, толкова по-бърз ставам. И това е доста готино, защото никога не виждам спиране на развитието, така да се каже. Вече съм на много добро ниво и се чувствам уверен с това, което мога да правя. Но вярвам, че ще има още и че мога да стана още по-добър. Така че ден след ден се надявам да продължа да се развивам, да уча, защото това ме движи напред. Това е целта ми – да продължавам да уча всеки ден.

Слабите му страни като пилот

Това е доста труден въпрос, защото има по-силни и по-слаби точки. Не мисля, че може да си на нивото, на което сме и да имаш слаби страни. По-скоро едно нещо може да е по-добро от друго, но нищо не е слабо. Така че е трудно да отговоря на този въпрос, зависи от деня или от пистата. Може би е фактът, че винаги мога да се подобрявам. Може би базовото ми ниво не е достатъчно добро. Да кажем, че слабите ми точки са всички неща, които трябва да правиш, свързани с имиджа извън колата, където трябва да прекарваш много време. Да кажем, че не ми е много приятно да прекарвам много време, опитвайки се да изглеждам добре. Не е най-приятното нещо в моя спорт, бих казал във всеки спорт. Ако мога да избера просто да карам, ще правя само това.

Най-силното му представяне досега през 2026 г.

Трябва да посочва целия уикенд на „Силвърстоун“ (където взе двойна победа, печелейки и спринта, и основното състезание – б.а.). Мисля, че работихме много здраво. Чувствах се доволен от себе си в квалификацията. Подобрихме колата заедно с отбора, обиколка след обиколка, което е много готино да се види – подобрение с всяка сесия. Просто извлякохме максимума от състезанието. А след това, разбира се, в основното състезание всичко мина по план. Беше наистина страхотен уикенд.

Най-запомнящото се постижение до момента

Все още не мога да забравя спечелването на титлата в испанската Формула 4. Това беше много готино, както и перфектният уикенд в последното ми състезание там. Първата ми победа във Формула 3 в Монако. И да се надяваме тази година. Надявам се, че ми предстоят още много по-добри моменти.

Времето в академиите на Алпин и на Ред Бул

От Алпин ме забелязаха в първия ми тест във Формула 4, така че бях под голямо напрежение, защото в първото ми каране във F4, имах скаут на Алпин, който беше там, за да прецени дали съм достатъчно добър, за да ме вземат в академията. Той беше доста щастлив, доста впечатлен, така че подписаха с мен. След това имах три страхотни сезона с тях, спечелихме испанската Формула 4, след това две трудни години във Формула 3. Но след това се откри възможност за мен в Ред Бул. Тогава решихме, че това е най-доброто решение за мен и поглеждайки назад сега, наистина е така. Ред Бул бяха изключително полезни и стъпка напред за всички.

Имам такова усещане. Начинът, по който подготвят пилотите си, говоря и от личен опит, е впечатляващ. Така че кривата ми на учене направи скок, след като се присъединих към Ред Бул. Дадоха ми 100% от времето си, за всичко, от което се нуждаеш. Каквото и да ти трябва и смяташ, че може да ти донесе по-добро представяне, просто ги молиш и го получаваш. И затова те очакват 100% и от теб. Много хора казват, че е доста сурово в младежкия отбор на Ред Бул, особено когато Хелмут Марко все още беше начело. Но за мен това е логично и трябва да бъде така, защото ако те дават 100% от себе си, за да можеш ти да свършиш възможно най-добрата работа, тогава очакват от теб да доставиш 100% от резултатите. Така че нещата съвпадат.

Какво обича да правя извън състезанията

Различни видове спорт. Аз съм спортен тип, атлетичен съм, обичам активностите, дори настолни игри с приятели и слушане на музика. Харесвам музиката, събираме се с приятели, играем игри. Така че е доста готино.

Кога очаква дебюта си във Формула 1

Надявам се да е през 2027, но никога не се знае. Мисля, че това е нещо, което никой не знае, докато не подпишеш.