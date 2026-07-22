ЦСКА уволнява Христо Янев след нова издънка, ясно е кой го сменя

Дните на Христо Янев в ЦСКА са преброени. „Мач Тереграф“ научи, че ръководството на „червените“ е взело окончателно решение за уволнение на треньора. Това ще стане веднага след нова издънка на тима.

От лагера на „армейците“ разкриха, че е имало вариант Янев да бъде махнат и преди сблъсъка с азерите, но това не се е случило заради кратките срокове и визовия режим между България и Азербайджан. Така или иначе чадърът над Христо Янев е свален.

Факт е обаче, че в ЦСКА вече са взели решение кой ще наследи Христо Янев. Това е Валентин Илиев, който в момента води втория отбор на „червените“. Бившият защитник върши страхотна работа в Mr Bit Втора лига и всички са единодушни, че трябва да получи шанс. Той има опит в елита, след като преди време водеше ЦСКА 1948. Очаква се първоначално 46-годишният Илиев да бъде временен вариант, но при добри игри на отбора ще остане за постоянно.