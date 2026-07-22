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ЦСКА уволнява Христо Янев след нова издънка, ясно е кой го сменя

ЦСКА уволнява Христо Янев след нова издънка, ясно е кой го сменя

22 Юли, 2026 15:45 1 807 8

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От лагера на „армейците“ разкриха, че е имало вариант Янев да бъде махнат и преди сблъсъка с азерите, но това не се е случило заради кратките срокове и визовия режим между България и Аербайджан

ЦСКА уволнява Христо Янев след нова издънка, ясно е кой го сменя - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дните на Христо Янев в ЦСКА са преброени. „Мач Тереграф“ научи, че ръководството на „червените“ е взело окончателно решение за уволнение на треньора. Това ще стане веднага след нова издънка на тима.

От лагера на „армейците“ разкриха, че е имало вариант Янев да бъде махнат и преди сблъсъка с азерите, но това не се е случило заради кратките срокове и визовия режим между България и Азербайджан. Така или иначе чадърът над Христо Янев е свален.

Факт е обаче, че в ЦСКА вече са взели решение кой ще наследи Христо Янев. Това е Валентин Илиев, който в момента води втория отбор на „червените“. Бившият защитник върши страхотна работа в Mr Bit Втора лига и всички са единодушни, че трябва да получи шанс. Той има опит в елита, след като преди време водеше ЦСКА 1948. Очаква се първоначално 46-годишният Илиев да бъде временен вариант, но при добри игри на отбора ще остане за постоянно.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така ще е

    21 1 Отговор
    Всяка година едно и също .

    15:49 22.07.2026

  • 2 Специалиста

    7 8 Отговор
    Бях писал че няма да изкара до нова година, и се сърдехте. Сега вече всичко си дойде на мястото. Литекс уволни треньора.

    15:50 22.07.2026

  • 3 Директора👨‍✈️

    16 2 Отговор
    И като го сменят какво? С тия куци коне какво ще се промени? Оставете го да работи поне 2-3 години.

    15:50 22.07.2026

  • 4 ХЪ ХЪ ЪЪ

    13 3 Отговор
    Едни и същи ги въртят чорбите и мислят че правят нещо, сега Илиев после ТРОЙЧО после томаш и пак Янев и така живуркат припоците.

    16:02 22.07.2026

  • 5 🦁ЩЩД🦁

    13 0 Отговор
    Това е някаква Брутална лудост ! За последните 10 години, някога считания за убиец на еврошампиони ЦСКА,има 2 купи на България и двете спечелени с треньор Христо Янев -Джуджето ! Шампионски титли-за 15 години-0 броя ! И сега го гонят като мръсно коте ! Срам и позор ! Как ще се почиства това момче ? Очаква ли се "по-добри игри".Смях ! Къде са играчите бе Собстеници ? Кой я прави селекцията ? ЦСКА е клубът, в който приказката,че рибата първо се вмирисва откъм главата,е най-вярна.То не бяха пернишки гърнета,вълка Лупи,фамилията Ганчеви,сега и тия,не им знам дори и имената,но ги питам с тоя отбор,кой ще ви ходи на новия стадион ?

    16:06 22.07.2026

  • 6 Мдаа!🤔

    2 9 Отговор
    Толкова ли няма достойнство сам да си тръгне, ами чака да го изгонят?!

    16:18 22.07.2026

  • 7 Фен

    8 1 Отговор
    Ми то както е тръгнало на 30 мача нов треньор , скоро няма да има легенди с които да сменят освен да почнат от начало

    16:25 22.07.2026

  • 8 Сандо

    2 0 Отговор
    Как да работи един треньор на спокойствие и да гради отбор,способен да печели,след като всеки ден размахват секира над главата му?А пък пообърканите цесекари трябва да признаят,че Янев свърши много добра работа,че и купа спечели.

    16:51 22.07.2026

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