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Италианската футболна федерация потвърди официално за преговори с Гуардиола

Италианската футболна федерация потвърди официално за преговори с Гуардиола

22 Юли, 2026 17:30 261 0

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„Скуадра адзура“ търси нов селекционер от април, когато Дженаро Гатузо подаде оставка, след като четирикратните световни шампиони не успяха да се класират за световни финали за трети пореден път

Италианската футболна федерация потвърди официално за преговори с Гуардиола - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго потвърди пред местните медии, че са проведени разговори с Пеп Гуардиола за поста селекционер на националния отбор на Италия.

„Скуадра адзура“ търси нов селекционер от април, когато Дженаро Гатузо подаде оставка, след като четирикратните световни шампиони не успяха да се класират за световни финали за трети пореден път.

В интервю за италианската спортна платформа Cronache di Spogliatoio Малаго загатна, че федерацията е готова да направи финансови отстъпки за специалист от такъв ранг.
„Правят се изключения – изключения, които например могат да засегнат име, което е толкова актуално в последните часове: Пеп Гуардиола“, заяви Малаго. „Изключения по очевидни причини, които няма да обяснявам тук, но все пак не е сигурно, че това ще се реализира.“

Думите на Малаго са първото официално потвърждение, че бившият мениджър на Барселона, Байерн Мюнхен и Манчестър Сити е бил потърсен за овакантената позиция.

Италианският футбол преживява един от най-тежките си периоди за последните 40 години след ранното отпадане на италианските клубове от европейските турнири и новия колапс по пътя към Световното първенство. Назначаването на нов национален селекционер се разглежда като първа стъпка към цялостна реформа в детско-юношеските школи и футболната инфраструктура на страната.


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