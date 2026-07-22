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Джеф Безос влиза в игра: Ливърпул на прага на сделка за над 6 милиарда долара

Джеф Безос влиза в игра: Ливърпул на прага на сделка за над 6 милиарда долара

22 Юли, 2026 16:00 913 2

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  • футбол

Sky News пояснява, че макар да са водени преговори, към момента не е сигурно дали изпълнителният директор на Amazon ще пристъпи към реални инвестиции в клуба

Джеф Безос влиза в игра: Ливърпул на прага на сделка за над 6 милиарда долара - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Основателят на Amazon - Джеф Безос, е провел разговори с консорциум, който се опитва да придобие миноритарен пакет от акциите на английския футболен клуб Ливърпул. Според Sky News Безос, който понастоящем е четвъртият най-богат човек в света, може да стане част от група, оглавяване от Амит Батиа, който е зет на индийския милиардер Лакшми Митал.

Във вторник настоящите собственици на Ливърпул от Fenway Sports Group (FSG) съобщиха, че са провели разговори с Батиа, който е изразил желание да инвестира в клуба.

Също във вторник стана ясно, че Батиа напуска ръководството на втородивизионния Куинс Парк Рейнджърс, където бе през последните 18 години, и прехвърля дела си на мажоритарния собственик Рубен Гнаналингам.

Според информацията, консорциумът е провел разговори с настоящите собственици на Ливърпул относно евентуална инвестиция в размер до 30%, но от FSG нямат никакво намерение да продава клуба изцяло.

Безос, чието състояние се оценява на около 257 милиарда долара, е едно от имената, свързвани с тези преговори. Въпреки това, Sky News пояснява, че макар да са водени преговори, към момента не е сигурно дали изпълнителният директор на Amazon ще пристъпи към реални инвестиции в клуба.

Настоящите собственици от FSG също са базирани в САЩ, както и Безос, така че не би било изненада да видим още американски капитали в английския футбол, предвид факта, че редица клубове от Висшата лига вече имат собственици или инвеститори от Съединените щати.

Fenway Sports Group, американската компания под контрола на Джон Хенри, която притежава и бейзболния отбор Бостън Ред Сокс, закупи Ливърпул през 2010-а година за 300 милиона паунда. Според Financial Times, евентуална сделка с консорциума на Батия би оценила Ливърпул на над 6 милиарда долара (4,5 милиарда паунда). През 2023-а година от FSG продадоха миноритарен дял на инвестиционната фирма „Дайнасти“.


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  • 1 Тоя

    3 2 Отговор
    Индиец Митал оправи ЦСКА, сега и Ливърпул иска, ще слагат тире и те май

    Коментиран от #2

    16:07 22.07.2026

  • 2 Онзи

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя":

    Не четеш правилно, става въпрос за миноритатен дял, а не за мажоритарен. Нали знаеш разликата?

    16:14 22.07.2026

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