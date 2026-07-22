Джеф Безос влиза в игра: Ливърпул на прага на сделка за над 6 милиарда долара

Основателят на Amazon - Джеф Безос, е провел разговори с консорциум, който се опитва да придобие миноритарен пакет от акциите на английския футболен клуб Ливърпул. Според Sky News Безос, който понастоящем е четвъртият най-богат човек в света, може да стане част от група, оглавяване от Амит Батиа, който е зет на индийския милиардер Лакшми Митал.
Във вторник настоящите собственици на Ливърпул от Fenway Sports Group (FSG) съобщиха, че са провели разговори с Батиа, който е изразил желание да инвестира в клуба.
Jeff Bezos has been approached to join a consortium which is in talks to buy a stake in Liverpool Football Club.
City editor @MarkKleinmanSky has the details of the potential purchase ⬇️https://t.co/mlZYeuCsmZ
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/k7nA2xDgF5
— Sky News (@SkyNews) July 22, 2026
Също във вторник стана ясно, че Батиа напуска ръководството на втородивизионния Куинс Парк Рейнджърс, където бе през последните 18 години, и прехвърля дела си на мажоритарния собственик Рубен Гнаналингам.
🚨 Amazon founder Jeff Bezos has been approached about joining a consortium interested in buying a minority stake in Liverpool. 👀🇺🇸— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 22, 2026
The group is in early discussions with Fenway Sports Group over a potential investment of up to 30%, with FSG having NO intention of selling the… pic.twitter.com/5hDXbTPccv
Според информацията, консорциумът е провел разговори с настоящите собственици на Ливърпул относно евентуална инвестиция в размер до 30%, но от FSG нямат никакво намерение да продава клуба изцяло.
Безос, чието състояние се оценява на около 257 милиарда долара, е едно от имената, свързвани с тези преговори. Въпреки това, Sky News пояснява, че макар да са водени преговори, към момента не е сигурно дали изпълнителният директор на Amazon ще пристъпи към реални инвестиции в клуба.
Sky News report that Amit Bhatia has held discussions with Jeff Bezos to join the consortium that’s in talks to buy the stake in Liverpool Football Club.— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) July 22, 2026
The television broadcaster explains that while discussions took place, currently the Amazon CEO is not certain to proceed… pic.twitter.com/JC4pYcQwz0
Настоящите собственици от FSG също са базирани в САЩ, както и Безос, така че не би било изненада да видим още американски капитали в английския футбол, предвид факта, че редица клубове от Висшата лига вече имат собственици или инвеститори от Съединените щати.
⚽ Amazon founder Jeff Bezos has held talks about joining the Amit Bhatia-fronted consortium that has expressed interest in buying a minority stake in Liverpool, according to reports on Wednesday.
➡️ https://t.co/oCbgtn75BM pic.twitter.com/Q7WL6AIsr7
— AFP News Agency (@AFP) July 22, 2026
Fenway Sports Group, американската компания под контрола на Джон Хенри, която притежава и бейзболния отбор Бостън Ред Сокс, закупи Ливърпул през 2010-а година за 300 милиона паунда. Според Financial Times, евентуална сделка с консорциума на Батия би оценила Ливърпул на над 6 милиарда долара (4,5 милиарда паунда). През 2023-а година от FSG продадоха миноритарен дял на инвестиционната фирма „Дайнасти“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя
Коментиран от #2
16:07 22.07.2026
2 Онзи
До коментар #1 от "Тоя":Не четеш правилно, става въпрос за миноритатен дял, а не за мажоритарен. Нали знаеш разликата?
16:14 22.07.2026