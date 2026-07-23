Денислава Глушкова достигна четвъртфиналите в Германия

Денислава Глушкова продължава победния си поход на тенис турнира в германския град Хорб. 22-годишната софиянка се класира за четвъртфиналите на сингъл, след като показа завидна устойчивост и надделя над петата в схемата – нидерландката Анук Пеетерс. Срещата, изпълнена с обрати и драматични моменти, завърши с резултат 6:3, 5:7, 6:0 в полза на Глушкова, която се нуждаеше от два часа и 29 минути, за да си осигури място сред най-добрите осем.

Двубоят започна равностойно, като и двете тенисистки си размениха по два пробива в първия сет. В решителния момент Глушкова показа хладнокръвие, реализирайки брейк на нула за 5:3, а след това затвори частта със стабилно подаване.

Вторият сет бе истинска битка на нерви – при 5:5 Пеетерс намери сили да спечели два поредни гейма и да изравни резултата.

В третия сет обаче българката буквално прелетя по корта – не остави никакви шансове на съперничката си и затвори сета с категоричното 6:0.

В следващата фаза Денислава Глушкова ще се изправи срещу победителката от двубоя между германката Лола Гиза, която участва с "уайлд кард", и представителката на Китай Синсин Яо.

Освен в сингъла, Денислава Глушкова ще продължи участието си и в турнира на двойки. Заедно с украинката Анастасия Запаринюк, тя ще се изправи срещу шведката Леа Нилсон и чехкинята Ами Суха в четвъртфинален сблъсък по-късно днес.