Без голове в първата среща между Карабах и ЦСКА

Мачът между Карабах и ЦСКА завърши без попадения, но далеч не бе лишен от емоции и напрежение. На стадион "Тофик Бахрамов" в азербайджанската столица Баку двата тима изиграха динамичен първи двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа, който завърши при резултат 0:0.
Още в началните минути "червените" от София демонстрираха амбиция – Йоанис Питас опита далечен удар, но стражът на домакините не бе затруднен.
Карабах отговори светкавично с опасна атака, но Фьодор Лапоухов показа хладнокръвие и спаси удара на Бруно Ланга.
Първото полувреме премина при високо темпо, като и двете врати бяха подложени на натиск, но до почивката нито Матеуш Кохалски, нито Лапоухов допуснаха изненади.
След паузата драмата се разгоря с пълна сила. В 59-ата минута Кади от Карабах прати топката в мрежата, но радостта на домакините бе краткотрайна – ВАР сигнализира за засада и голът бе отменен.
Азербайджанският тим натисна още по-силно, но защитата на ЦСКА устояваше на всяка атака.
В 80-ата минута Педро Бикальо получи отличен пас и отправи мощен шут, ала Лапоухов отново бе на висота и опази вратата си суха.
Само десет минути по-късно Питас се разписа за ЦСКА, но и този гол не бе зачетен поради засада.
В последните секунди Карабах пропусна златен шанс да изтръгне победата, но резултатът остана непроменен.
След този равностоен и напрегнат двубой, съдбата на двата отбора ще се реши след седмица на реванша в София.
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1 🦁ЩЩД🦁
21:09 23.07.2026
2 А така
21:30 23.07.2026
3 Хахаха
21:40 23.07.2026
4 Артилерист
21:55 23.07.2026