Новини
Спорт »
Бг футбол »
Без голове в първата среща между Карабах и ЦСКА

Без голове в първата среща между Карабах и ЦСКА

23 Юли, 2026 21:01 815 4

  • карабах-
  • цска-
  • лига европа-
  • нулево равенство-
  • отменени голове-
  • вар-
  • реванш-
  • баку-
  • футболен мач-
  • квалификации

Два отменени гола и напрегнати моменти белязаха първия сблъсък от Лига Европа

Без голове в първата среща между Карабах и ЦСКА - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мачът между Карабах и ЦСКА завърши без попадения, но далеч не бе лишен от емоции и напрежение. На стадион "Тофик Бахрамов" в азербайджанската столица Баку двата тима изиграха динамичен първи двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа, който завърши при резултат 0:0.

Още в началните минути "червените" от София демонстрираха амбиция – Йоанис Питас опита далечен удар, но стражът на домакините не бе затруднен.

Карабах отговори светкавично с опасна атака, но Фьодор Лапоухов показа хладнокръвие и спаси удара на Бруно Ланга.

Първото полувреме премина при високо темпо, като и двете врати бяха подложени на натиск, но до почивката нито Матеуш Кохалски, нито Лапоухов допуснаха изненади.

След паузата драмата се разгоря с пълна сила. В 59-ата минута Кади от Карабах прати топката в мрежата, но радостта на домакините бе краткотрайна – ВАР сигнализира за засада и голът бе отменен.

Азербайджанският тим натисна още по-силно, но защитата на ЦСКА устояваше на всяка атака.

В 80-ата минута Педро Бикальо получи отличен пас и отправи мощен шут, ала Лапоухов отново бе на висота и опази вратата си суха.

Само десет минути по-късно Питас се разписа за ЦСКА, но и този гол не бе зачетен поради засада.

В последните секунди Карабах пропусна златен шанс да изтръгне победата, но резултатът остана непроменен.

След този равностоен и напрегнат двубой, съдбата на двата отбора ще се реши след седмица на реванша в София.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦁ЩЩД🦁

    10 2 Отговор
    Бре ! Очакваше се размазване.В миналата Шампионска лига азерите(кви азери,един двама за цвят) записаха 3 (три) победи в основната фаза ! Ама чорбата не била толкова слаба! Сега да вземат да уволнят Ицо Янев,че тя,простотията,не ходи по горите.

    21:09 23.07.2026

  • 2 А така

    10 0 Отговор
    Много добър турнирен резултат. Другата седмица всички на стадиона , плътно зад отбора !

    21:30 23.07.2026

  • 3 Хахаха

    9 0 Отговор
    Добър резултат срещу силен съперник!

    21:40 23.07.2026

  • 4 Артилерист

    8 0 Отговор
    ЦСКА стояха много по-добре отколкото срещу Славия. Надявам се да използват седмицата за още по-добро представяне в реванша. Успех армейци!

    21:55 23.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове