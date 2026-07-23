Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Пламен Андреев блести в дебюта си за Дебрецен в евротурнирите

Пламен Андреев блести в дебюта си за Дебрецен в евротурнирите

23 Юли, 2026 21:31 577 0

  • пламен андреев-
  • вратар-
  • национал-
  • българия-
  • дебют-
  • дебрецен-
  • европейските клубни турнири-
  • лигата на конференциите-
  • пюник ереван

Младият български страж впечатли с безупречна игра и "суха" мрежа срещу Пюник

Пламен Андреев блести в дебюта си за Дебрецен в евротурнирите - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пламен Андреев, талантливият вратар и младежки национал на България, направи запомнящ се дебют за унгарския Дебрецен в европейските клубни турнири. В първия двубой от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите, Андреев излезе на терена срещу арменския Пюник Ереван и демонстрира хладнокръвие и отличен рефлекс.

През целия мач младият страж бе подложен на сериозно изпитание, след като гостите от Ереван отправиха няколко опасни удара към неговата врата. Андреев обаче показа завидна концентрация и на три пъти спаси отбора си от сигурни попадения, като по този начин запази мрежата си "суха" и даде увереност на съотборниците си.

Единственото попадение в срещата падна в 59-ата минута, когато Флориан Сибла се разписа и донесе ценния успех за Дебрецен. С този резултат унгарският тим си осигури предимство преди реванша и мечтае за продължаване напред в турнира.

Победителят от тази двойка ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Полися и Копенхаген в третия квалификационен кръг.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове