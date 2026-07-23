Пламен Андреев блести в дебюта си за Дебрецен в евротурнирите

Пламен Андреев, талантливият вратар и младежки национал на България, направи запомнящ се дебют за унгарския Дебрецен в европейските клубни турнири. В първия двубой от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите, Андреев излезе на терена срещу арменския Пюник Ереван и демонстрира хладнокръвие и отличен рефлекс.

През целия мач младият страж бе подложен на сериозно изпитание, след като гостите от Ереван отправиха няколко опасни удара към неговата врата. Андреев обаче показа завидна концентрация и на три пъти спаси отбора си от сигурни попадения, като по този начин запази мрежата си "суха" и даде увереност на съотборниците си.

Единственото попадение в срещата падна в 59-ата минута, когато Флориан Сибла се разписа и донесе ценния успех за Дебрецен. С този резултат унгарският тим си осигури предимство преди реванша и мечтае за продължаване напред в турнира.

Победителят от тази двойка ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Полися и Копенхаген в третия квалификационен кръг.