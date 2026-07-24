Арда и Славия се срещат в Кърджали в търсене на първа победа за новия сезон

Арда и Славия дават началото на втория кръг в efbet Лига. Срещата на стадион "Арена Арда" в Кърджали започва в 21:15 часа и ще бъде ръководена от Геро Писков.

Арда даде старт на новата си кампания с равенство при гостуването си на Септември в София - 1:1. Точен за "небесносините" бе Бирсент Карагарен, който се разписа с красив удар във вратата на домакините. В часовете преди срещата със Славия от клуба споделиха за успешната операция на кръстни връзки на халфа Серкан Юсеин, който пострада срещу Ботев Враца през миналия сезон. Кърджалийци нямат загуба на свой терен от "белите" в девет последователни срещи, а единственото поражение в домакинство идва при 0:1 през 2020 г. в мач, изигран на стадион "Локомотив" в Пловдив.

Славия пристига в Кърджали след равенство 0:0 с ЦСКА в първия кръг. И днес софиянци ще играят в черни екипи в памет на трагично загиналите в катастрофа деца от клуба Мишо и Боби. Славистите никога не са побеждавали своя опонент на неговия терен и търсят исторически първи успех. За последно Славия не загуби на "Арена Арда" в началото на 2025 г. при равенството 1:1, когато решителният гол за изравняването бе реализиран от Владимир Николов.

В последния мач между двата отбора, игран през февруари отново в Кърджали, Арда надделя над Славия с 2:1. Точки за домакините бяха Андре Шиняшики и Бирсент Карагарен, а за софиянци се разписа Лука Иванов.

Пропуски ще се продават на касите на "Арена Арда" от 10:00 часа до края на първото полувреме. Цените са следните:

Сектор А, ложа - 10 евро

Сектори А и В - 5 евро