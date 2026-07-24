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Комо атакува Челси с щедра оферта за Трево Чалоба

Комо атакува Челси с щедра оферта за Трево Чалоба

24 Юли, 2026 18:52 476 0

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Италианският клуб е готов да инвестира 30 милиона евро за универсалния защитник, който вече е дал съгласието си за трансфер

Комо атакува Челси с щедра оферта за Трево Чалоба - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианският клуб Комо отправи подобрено предложение към Челси за подписа на английския национал Трево Чалоба, съобщава уважаваният журналист Фабрицио Романо. Според информацията, офертата възлиза на впечатляващите 25 милиона евро плюс още 5 милиона под формата на лесно постижими бонуси – сума, която почти сигурно ще бъде изплатена.

27-годишният Трево Чалоба е истински хамелеон на терена – способен да играе както в центъра на защитата, така и по десния фланг. Договорът му със „сините“ от Лондон е валиден до лятото на 2028 година, но изглежда, че дните му на „Стамфорд Бридж“ са преброени. Самият футболист вече е дал зелена светлина за преминаването си в Серия А, което допълнително улеснява преговорите между двата клуба.

Чалоба попадна в състава на Англия за Световното първенство през 2026 година в последния момент, след като Тино Ливраменто получи контузия, но се появи на терена само в последния двубой на турнира.


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