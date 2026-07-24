Италиански експерт поема ръководството на Съдийската комисия към БФС

Съдийската комисия към Българския футболен съюз вече ще бъде оглавявана от италиански професионалист с впечатляваща биография. Решението бе взето на последното заседание на Изпълнителния комитет на БФС, като така се слага край на мандата на досегашния председател Станислав Тодоров.

Въпреки че официалното съобщение на БФС не разкрива самоличността на новия ръководител, спортните медии вече разпространиха информация, че става дума за Матео Трефолони – име, добре познато в европейските футболни среди. Италианецът е известен със своята експертиза и безупречна репутация на международната сцена.

БФС обещава през следващата седмица да представи официално не само новия председател, но и детайли за бъдещите промени в структурата и състава на Съдийската комисия. Футболната общественост очаква с нетърпение какви нови стандарти и практики ще бъдат въведени под ръководството на чуждестранния експерт.