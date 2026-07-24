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Италиански експерт поема ръководството на Съдийската комисия към БФС

Италиански експерт поема ръководството на Съдийската комисия към БФС

24 Юли, 2026 21:27 484 1

  • съдийската комисия-
  • българския футболен съюз-
  • бфс-
  • станислав тодоров-
  • матео трефолони

Българският футболен съюз залага на международен опит за ново начало в съдийството

Италиански експерт поема ръководството на Съдийската комисия към БФС - 1
Снимка: БГНЕС/EПA архив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия към Българския футболен съюз вече ще бъде оглавявана от италиански професионалист с впечатляваща биография. Решението бе взето на последното заседание на Изпълнителния комитет на БФС, като така се слага край на мандата на досегашния председател Станислав Тодоров.

Въпреки че официалното съобщение на БФС не разкрива самоличността на новия ръководител, спортните медии вече разпространиха информация, че става дума за Матео Трефолони – име, добре познато в европейските футболни среди. Италианецът е известен със своята експертиза и безупречна репутация на международната сцена.

БФС обещава през следващата седмица да представи официално не само новия председател, но и детайли за бъдещите промени в структурата и състава на Съдийската комисия. Футболната общественост очаква с нетърпение какви нови стандарти и практики ще бъдат въведени под ръководството на чуждестранния експерт.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Иван Славков

    1 0 Отговор
    Вчера имаше изпълком на БФС! Важните решения са били , кой да бъде следващият шампион и как да позамажем това решение ! Италианецът е част от това мазане .

    21:34 24.07.2026

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