Андреа Пирло поема кормилото на италианския национален отбор

Андреа Пирло, един от най-емблематичните играчи в историята на италианския футбол, ще поеме националния отбор на Италия. Според авторитетното издание „Гадзета дело Спорт“, договорът с 47-годишния специалист ще бъде подписан съвсем скоро и ще е с продължителност до 2030 година.

Пирло, който в момента ръководи дубайския Дубай Юнайтед, вече е натрупал сериозен опит като треньор. Преди да замине за Обединените арабски емирства през лятото на 2025 година, той води турския Фатих Карагюмрюк, както и италианските грандове Ювентус и Сампдория. Именно с „бианконерите“ Пирло триумфира с Купата на Италия през 2021 година и Суперкупата на страната през 2020 година.

Като футболист Андреа Пирло оставя незаличима следа в световния футбол. Той е носил екипите на Ювентус, Милан, Интер, Бреша, Реджина и Ню Йорк Сити, като е шесткратен шампион на Италия. Два пъти печели най-престижния европейски клубен трофей – Шампионската лига, както и два пъти Суперкупата на УЕФА. В колекцията му блести и титлата световен клубен шампион.

Най-големият връх в кариерата на Пирло безспорно е световната титла с Италия през 2006 година. Освен това той е сребърен медалист от Европейското първенство през 2012 и бронзов от Купата на конфедерациите през 2013 година.