Денислава Глушкова с впечатляващ обрат и полуфинал в Германия

Денислава Глушкова, една от най-обещаващите млади тенисистки на България и националка за Купа "Били Джийн Кинг", демонстрира характер и воля, като се класира за полуфиналите на престижния турнир на червени кортове в Хорб, Германия. Надпреварата е с награден фонд 40 000 евро.

В четвъртфиналния сблъсък Глушкова се изправи срещу германката Лола Гиза, която получи "уайлд кард" за участие. Срещата се превърна в истински трилър, продължил близо три часа.

Първият сет бе изключително оспорван – двете съпернички си размениха по два пробива, а изходът бе решен в тайбрек, където Глушкова отстъпи с 3:7.

Втората част обаче бе изцяло под диктовката на българката. С невероятна концентрация и агресивна игра, Денислава спечели пет поредни гейма, обръщайки резултата от 1:1 до 6:1.

Решителният трети сет също започна равностойно, но при 2:3 Глушкова показа шампионски дух и затвори мача с четири последователни гейма – 6:3.

За място на финала Денислава Глушкова ще се изправи срещу втората поставена в схемата – Даьон Бек от Република Корея.

В турнира на двойки Глушкова си партнира с украинката Анастасия Запаринюк, но двете отстъпиха на четвъртфиналите пред тандема Леа Нилсон (Швеция) и Ами Суха (Чехия) с 4:6, 0:6.