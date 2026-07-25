Съмървил отива в Ал-Хилал, подписа за 4 години

Нидерландският национал Крисенсио Съмървил официално е ново попълнение на Ал-Хилал. Саудитският клуб привлече 24-годишното крило от Уест Хем срещу трансферна сума от 80 млн. евро, въпреки че до последно футболистът беше спряган за преминаване в Рома, съобщава Sportal.bg. Съмървил пристигна в Уест Хем през лятото на 2024 година за около 30 млн. евро, но остана при „чуковете“ само един сезон. Въпреки краткия си престой той привлече интереса на редица европейски грандове. Освен Рома, към него имаше интерес и от Пари Сен Жермен и Манчестър Юнайтед, но Ал-Хилал успя да изпревари конкуренцията с изключително примамлива оферта както към английския клуб, така и към самия играч.

От саудитския тим официално потвърдиха, че Съмървил е подписал договор за срок от четири години. Сделката е финализирана в тренировъчната база на отбора в Австрия, където Ал-Хилал провежда част от лятната си подготовка, допълва Sportal.bg.

С трансфера си на стойност 80 млн. евро Крисенсио Съмървил се нарежда на второ място сред най-скъпите нидерландски футболисти в историята. Единственият играч пред него остава Френки де Йонг, за когото Барселона плати 86 млн. евро на Аякс през 2019 година.

Новото попълнение на Ал-Хилал пристига в Саудитска Арабия след впечатляващо представяне на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, където записа два гола и две асистенции.



Prince Nawaf Bin Saad, Chairman of Al-Hilal Board of Directors, and Dutch star Crysencio Summerville during the signing ceremony 📄💙✍️ pic.twitter.com/VzvwfLf9K4 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 24, 2026