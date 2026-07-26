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59-годишният Казуйоши Миура отново влезе в историята

59-годишният Казуйоши Миура отново влезе в историята

26 Юли, 2026 16:25 359 0

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Вкара гол в официален мач

59-годишният Казуйоши Миура отново влезе в историята - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Японската футболна легенда Казуйоши Миура продължава да впечатлява футболните фенове по целия свят. 59-годишният нападател отбеляза първия си гол в официален мач от близо четири години при категоричната победа на Фукушима Юнайтед със 7:0 над Иваки Фурукава в двубой от турнира за Купата на императора, предава gong.bg.

Ветеранът се разписа в 52-ата минута, след като се включи отлично в наказателното поле и с първото си докосване засече подаване на свой съотборник, оформяйки петото попадение за своя тим.

Голът беше посрещнат с бурни овации както от съотборниците му, така и от привържениците на трибуните. Само три минути след попадението Миура беше заменен, а публиката го изпрати с аплодисменти.

Легендарният японец е собственост на Йокохама ФК, но през настоящия сезон играе под наем във Фукушима Юнайтед, който се състезава в третото ниво на японския футбол.

Казуйоши Миура, известен с прозвището „Крал Казу“, остава един от най-дълголетните действащи професионални футболисти в света и продължава да доказва, че възрастта не е пречка за големите постижения.


Япония
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