59-годишният Казуйоши Миура отново влезе в историята

Японската футболна легенда Казуйоши Миура продължава да впечатлява футболните фенове по целия свят. 59-годишният нападател отбеляза първия си гол в официален мач от близо четири години при категоричната победа на Фукушима Юнайтед със 7:0 над Иваки Фурукава в двубой от турнира за Купата на императора, предава gong.bg.

Ветеранът се разписа в 52-ата минута, след като се включи отлично в наказателното поле и с първото си докосване засече подаване на свой съотборник, оформяйки петото попадение за своя тим.

Голът беше посрещнат с бурни овации както от съотборниците му, така и от привържениците на трибуните. Само три минути след попадението Миура беше заменен, а публиката го изпрати с аплодисменти.

Легендарният японец е собственост на Йокохама ФК, но през настоящия сезон играе под наем във Фукушима Юнайтед, който се състезава в третото ниво на японския футбол.

Казуйоши Миура, известен с прозвището „Крал Казу“, остава един от най-дълголетните действащи професионални футболисти в света и продължава да доказва, че възрастта не е пречка за големите постижения.