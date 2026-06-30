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Официално: Роберт Левандовски бе представен от отбор в МЛС

Официално: Роберт Левандовски бе представен от отбор в МЛС

30 Юни, 2026 06:30 311 0

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Полската звезда подписа с Чикаго Файър до 2028 година

Официално: Роберт Левандовски бе представен от отбор в МЛС - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Роберт Левандовски официално напуска европейския футбол. Полският голмайстор подписа договор с американския Чикаго Файър, след като се раздели с Барселона като свободен агент.

Договорът на нападателя е до края на сезон 2027/8 в Мейджър Лийг Сокър, а трансферът беше обявен официално от клуба.

„Чикаго Файър привлече един от най-великите голмайстори в историята на футбола. Левандовски има над 700 гола за клубовете и националния отбор на Полша, а неговото пристигане показва амбицията ни да се борим за трофеи“, се казва в съобщението на американския клуб.

Наставникът и спортен директор на Чикаго Грег Берхалтер също приветства трансфера.

„Роберт олицетворява всичко, което искаме да изградим в този клуб. Той е шампион, лидер и един от най-уважаваните футболисти в света. С неговото идване вдигаме нивото и амбициите на отбора“, заяви Берхалтер.

През кариерата си Левандовски игра за Борусия Дортмунд, Байерн Мюнхен и Барселона, където спечели множество титли и се утвърди като един от най-резултатните нападатели в историята на футбола.


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