Официално: Роберт Левандовски бе представен от отбор в МЛС

Роберт Левандовски официално напуска европейския футбол. Полският голмайстор подписа договор с американския Чикаго Файър, след като се раздели с Барселона като свободен агент.

Договорът на нападателя е до края на сезон 2027/8 в Мейджър Лийг Сокър, а трансферът беше обявен официално от клуба.

„Чикаго Файър привлече един от най-великите голмайстори в историята на футбола. Левандовски има над 700 гола за клубовете и националния отбор на Полша, а неговото пристигане показва амбицията ни да се борим за трофеи“, се казва в съобщението на американския клуб.

Наставникът и спортен директор на Чикаго Грег Берхалтер също приветства трансфера.

„Роберт олицетворява всичко, което искаме да изградим в този клуб. Той е шампион, лидер и един от най-уважаваните футболисти в света. С неговото идване вдигаме нивото и амбициите на отбора“, заяви Берхалтер.

През кариерата си Левандовски игра за Борусия Дортмунд, Байерн Мюнхен и Барселона, където спечели множество титли и се утвърди като един от най-резултатните нападатели в историята на футбола.