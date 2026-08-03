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При акция на Агенция "Митници" и Европрокуратурата са задържани 12 контейнера със стоки за над 2 милиона долара

При акция на Агенция "Митници" и Европрокуратурата са задържани 12 контейнера със стоки за над 2 милиона долара

3 Август, 2026 15:20 576 2

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Операцията е проведена в района на пристанищата в Бургас и Варна от екипи от разследващи митнически инспектори, определени от Министъра на финансите за разследващи органи по дела на Европейската прокуратура, и митнически органи от Централно митническо управление и териториалните дирекции Митница Бургас и Митница Варна.

При акция на Агенция "Митници" и Европрокуратурата са задържани 12 контейнера със стоки за над 2 милиона долара - 1
Снимка: Агенция Митници
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Агенция „Митници“, съвместно с офиса на Европейската прокуратура (EPPO) в България, в края на месец юли проведе действия по разследване, при които са задържани 12 контейнера със стоки за над 2 милиона щатски долара. Това съобщават от пресслужбата на Агенция "Митници".

Задържани са над 3 800 бр. технически литиево-йонни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация за тях с общо тегло над 268 000 килограма. Операцията е проведена в района на пристанищата в Бургас и Варна от екипи от разследващи митнически инспектори, определени от Министъра на финансите за разследващи органи по дела на Европейската прокуратура, и митнически органи от Централно митническо управление и териториалните дирекции Митница Бургас и Митница Варна.

Работата е част от водено разследване от Европейската прокуратура в Република Румъния за възможна измама с евросредства по два проекта за производство на литиево-йонни батерии и преработване на метални модулни конструкции на стойност около 10 милиона евро, съфинансирани от Европейския съюз.

При действията си разследващите митнически органи са установили, че стоките следва да бъдат задържани, тъй като имат отношение към водено в Румъния разследване, както и за да бъде предотвратен опит да бъдат пренасочени и изнесени от страната.

Акцията е реализирана благодарение на доброто взаимодействие между Европейската прокуратура и българската Агенция „Митници“. Разследването по случая продължава.


България
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