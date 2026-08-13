Нощувките за Евровизия в Бургас стигнаха 18 000 евро

Часове, след официалното съобщаване на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“, цените на нощувките в морския град отбелязаха невиждан скок.
Платформите за резервации показват, че наличните опции са изключително лимитирани.
Първият въпрос сред местните жители след обявяването на домакинството бе свързан с капацитета за настаняване на гостите. В един от големите хотели в града престоят за дните на събитието (13–15 май) достига 12 000 евро, като с отстъпка цената пада до 9000 евро.
В първите минути след съобщението се появиха оферти за около 10 000 евро, които бързо изчезнаха от мрежата. За периода от 11 до 15 май са останали едва четири налични опции за резервация. Ценовият диапазон се движи от 1200 евро до главозамайващите 18 000 евро. Апартамент с една спалня и всекидневна се предлага за около 6000 евро. Най-скъпото предложение от 18 000 евро включва спалня и всекидневна, където двама от четиримата гости ще трябва да използват разтегателен диван.
В квартал „Сарафово“ офертите варират между 1300 - 1500 евро. В близките населени места Черноморец, Поморие и Созопол все още се намират нощувки на цени от около 300 евро за три дни, но в редица хотели престоят там вече струва между 1000 - 4000 евро. Веднага след края на музикалния конкурс цените в платформите като Booking отбелязват рязък срив, като сумите за жилища падат до нива между 200 и 400 евро. Ситуацията предизвика незабавна вълна от реакции в онлайн пространството, пише Телеграф.
Някои потребители посочват, че все още се намират единични оферти на стандартни цени.
Подобна практика с канселиране на предварително направени евтини резервации вече бе наблюдавана по време на големи събития като PhillGood Festival и Hills Of Rock, когато туристи оставаха без подслон в последния момент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #24, #35
16:13 13.08.2026
2 Много моля!!!
16:15 13.08.2026
3 Сийка
16:16 13.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хахаха
16:19 13.08.2026
7 браво
16:20 13.08.2026
8 Хахахаха😂😂😂😂
16:20 13.08.2026
9 ЯКО СЕ
Морето ще стане още по кафяво.
16:20 13.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Прословутата българска лакомия
16:22 13.08.2026
12 Нискостъбленна гладкомозъчна тиква
16:25 13.08.2026
13 Алибегай
Коментиран от #51
16:25 13.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Такворов
16:33 13.08.2026
16 Алибегай
16:34 13.08.2026
17 БУРГАС
16:34 13.08.2026
18 а бе
16:36 13.08.2026
19 азз
Коментиран от #30
16:36 13.08.2026
20 Брокер
16:36 13.08.2026
21 хахаха
16:39 13.08.2026
22 А бе
16:41 13.08.2026
23 1-20
16:43 13.08.2026
24 Жалко за Бургас
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ще се напълни с фидерас..
Коментиран от #53
16:44 13.08.2026
25 СОЛЕ МИЙО
16:45 13.08.2026
26 Супер
П.П. Един съвет към гражданите на Бургас - правете шарени знаменца, по време конкурса много ще се търсят и ще вървят от стотак нагоре:)))
16:46 13.08.2026
27 Българка
16:48 13.08.2026
28 1111
16:48 13.08.2026
29 Ашколсун !
16:48 13.08.2026
30 Какви Са Тези Подаръци ?
До коментар #19 от "азз":Най - Малко 500 -1000 !
Колко Ли Ще Струва Филе Миньон ?
16:50 13.08.2026
31 1111
16:51 13.08.2026
32 Очаквайте
ГМО пържолка без покритие и гарнитура в дървена барака в Бургас - 10 000 евро
16:51 13.08.2026
33 7777
16:53 13.08.2026
34 Реалност
До коментар #5 от "Тираджия":Тая кака по време на Евровизия гладна ще умре ако ще и по 50 цента да е свирката...виж ако е батко може и по 500 евро да взима
16:55 13.08.2026
35 Отивай
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да търкаш мазните тигани че миячката ти е избягала. От Евровизията няма да намажеш нищо.
16:59 13.08.2026
36 Ний ша Ва упрайм
17:00 13.08.2026
37 Янко
17:06 13.08.2026
38 Догодина
17:14 13.08.2026
39 Горски
17:16 13.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Луд
17:28 13.08.2026
42 71 последно издание
Като ви писах, че зеления чорап и възпитаника на автото са от един отбор и заедно бъркат в кацата с мед ми вервайте. Софийския кмет е на ПП-Дб и затова ги отрязаха, ама нищо, поне ще се изложим качествено.
17:30 13.08.2026
43 Кочо
17:31 13.08.2026
44 Ми порта го е казал
Ще го кажа и ще свърша"
В тази държава всичко стана пошло. Оглупяха хората за пари
17:37 13.08.2026
45 ДА БЕ ДА
17:40 13.08.2026
46 ПЪЛНИ Глупости
17:40 13.08.2026
47 Цвете
17:44 13.08.2026
48 ПЪЛНИ Глупости
17:44 13.08.2026
49 Коста
17:45 13.08.2026
50 За пари и майка си ще продаде
За пари и майка си ще продаде !!!!!
Как не се наядоха?! Срам. Всичко е опорочено в нашата страна .Всичко.
17:45 13.08.2026
51 Коста
До коментар #13 от "Алибегай":Ден Петилетка храни.
17:47 13.08.2026
52 Цвете
17:47 13.08.2026
53 холивуд
До коментар #24 от "Жалко за Бургас":Ще дойдат от София, сестро!
17:48 13.08.2026
54 Смешно и жалко
17:48 13.08.2026
55 Само да имат печалба
17:49 13.08.2026
56 Факт
17:49 13.08.2026
57 историк
17:52 13.08.2026
58 Гост
17:57 13.08.2026
59 Гост
18:02 13.08.2026
60 Дккекейе
18:03 13.08.2026