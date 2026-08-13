Нощувките за Евровизия в Бургас стигнаха 18 000 евро

Часове, след официалното съобщаване на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“, цените на нощувките в морския град отбелязаха невиждан скок.

Платформите за резервации показват, че наличните опции са изключително лимитирани.

Първият въпрос сред местните жители след обявяването на домакинството бе свързан с капацитета за настаняване на гостите. В един от големите хотели в града престоят за дните на събитието (13–15 май) достига 12 000 евро, като с отстъпка цената пада до 9000 евро.

В първите минути след съобщението се появиха оферти за около 10 000 евро, които бързо изчезнаха от мрежата. За периода от 11 до 15 май са останали едва четири налични опции за резервация. Ценовият диапазон се движи от 1200 евро до главозамайващите 18 000 евро. Апартамент с една спалня и всекидневна се предлага за около 6000 евро. Най-скъпото предложение от 18 000 евро включва спалня и всекидневна, където двама от четиримата гости ще трябва да използват разтегателен диван.

В квартал „Сарафово“ офертите варират между 1300 - 1500 евро. В близките населени места Черноморец, Поморие и Созопол все още се намират нощувки на цени от около 300 евро за три дни, но в редица хотели престоят там вече струва между 1000 - 4000 евро. Веднага след края на музикалния конкурс цените в платформите като Booking отбелязват рязък срив, като сумите за жилища падат до нива между 200 и 400 евро. Ситуацията предизвика незабавна вълна от реакции в онлайн пространството, пише Телеграф.

Някои потребители посочват, че все още се намират единични оферти на стандартни цени.

Подобна практика с канселиране на предварително направени евтини резервации вече бе наблюдавана по време на големи събития като PhillGood Festival и Hills Of Rock, когато туристи оставаха без подслон в последния момент.