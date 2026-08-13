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Нощувките за Евровизия в Бургас стигнаха 18 000 евро

Нощувките за Евровизия в Бургас стигнаха 18 000 евро

13 Август, 2026 16:12 1 932 60

  • нощувки-
  • евровизия-
  • бургас

В квартал „Сарафово“ офертите варират между 1300 - 1500 евро. В близките населени места Черноморец, Поморие и Созопол все още се намират нощувки на цени от около 300 евро за три дни

Нощувките за Евровизия в Бургас стигнаха 18 000 евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Часове, след официалното съобщаване на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“, цените на нощувките в морския град отбелязаха невиждан скок.

Платформите за резервации показват, че наличните опции са изключително лимитирани.

Първият въпрос сред местните жители след обявяването на домакинството бе свързан с капацитета за настаняване на гостите. В един от големите хотели в града престоят за дните на събитието (13–15 май) достига 12 000 евро, като с отстъпка цената пада до 9000 евро.

В първите минути след съобщението се появиха оферти за около 10 000 евро, които бързо изчезнаха от мрежата. За периода от 11 до 15 май са останали едва четири налични опции за резервация. Ценовият диапазон се движи от 1200 евро до главозамайващите 18 000 евро. Апартамент с една спалня и всекидневна се предлага за около 6000 евро. Най-скъпото предложение от 18 000 евро включва спалня и всекидневна, където двама от четиримата гости ще трябва да използват разтегателен диван.

В квартал „Сарафово“ офертите варират между 1300 - 1500 евро. В близките населени места Черноморец, Поморие и Созопол все още се намират нощувки на цени от около 300 евро за три дни, но в редица хотели престоят там вече струва между 1000 - 4000 евро. Веднага след края на музикалния конкурс цените в платформите като Booking отбелязват рязък срив, като сумите за жилища падат до нива между 200 и 400 евро. Ситуацията предизвика незабавна вълна от реакции в онлайн пространството, пише Телеграф.

Някои потребители посочват, че все още се намират единични оферти на стандартни цени.

Подобна практика с канселиране на предварително направени евтини резервации вече бе наблюдавана по време на големи събития като PhillGood Festival и Hills Of Rock, когато туристи оставаха без подслон в последния момент.

Нощувките за Евровизия в Бургас стигнаха 18 000 евро


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    39 8 Отговор
    Добре че не са в София тези отрепки

    Коментиран от #10, #24, #35

    16:13 13.08.2026

  • 2 Много моля!!!

    11 35 Отговор
    Простолюдието да си гледа телевизия Планета и да не коментира Евровизия 🤫

    16:15 13.08.2026

  • 3 Сийка

    32 3 Отговор
    А такситата щяли били да искат по 20-40 евро на км.! Честито!

    16:16 13.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хахаха

    39 1 Отговор
    При тия цени друсаните €джендъри ще спят в морската градина.

    16:19 13.08.2026

  • 7 браво

    22 1 Отговор
    само да не се оакаме защото това не е изключено

    16:20 13.08.2026

  • 8 Хахахаха😂😂😂😂

    23 5 Отговор
    Столичните прайдаджии получиха голям ЛГБТ .... шут, отзаДи!

    16:20 13.08.2026

  • 9 ЯКО СЕ

    30 1 Отговор
    OSSPAXTE.
    Морето ще стане още по кафяво.

    16:20 13.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Прословутата българска лакомия

    30 2 Отговор
    Добре дошли на Ешерихиеколия 2027 ма в Бургас!

    16:22 13.08.2026

  • 12 Нискостъбленна гладкомозъчна тиква

    15 0 Отговор
    Грешка 180 000 евро.

    16:25 13.08.2026

  • 13 Алибегай

    27 0 Отговор
    Ден година храни.

    Коментиран от #51

    16:25 13.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Такворов

    23 0 Отговор
    Може още да вдигнат цените. Нека видят как ние издържаме с 800-1000 евро на такива цени. Изненадата ще бъде при ресторантите. Ще видят как местните пицарии и капанчета имат по 5 звезди Мишлен. Честито на печелившите.

    16:33 13.08.2026

  • 16 Алибегай

    24 0 Отговор
    Таратор по 20 евро.Хи хи хи

    16:34 13.08.2026

  • 17 БУРГАС

    21 5 Отговор
    ЧЕРНИЯ ПЯСЪК,АСТМАТА ОТ ОТРОВНИЯ ВЪЗДУХ ОТ НЕВТОХИМА И НЕГОВИТЕ ОТРОВНИ КОМИНИ,МУТРЕНСКИТЕ ХОТЕЛИ И ТАКСИТАТА НА МИТЬО ОЧИТЕ.ГРАДЧЕТО НА СЕЛЕНИЯТА БЕЗ НИТО ЕДНА ЗАБЕЛИЖЕТЕЛНОС И НОРМАЛНА ЕВРОП,УЛИЦА.МИЛОТИНОВА ОТ М САТ,ЯСНО НА КОГО СЛУЖИ. СРАМ.

    16:34 13.08.2026

  • 18 а бе

    17 0 Отговор
    на за това турзма в бг е и ще е 00, всички да фалирват дано

    16:36 13.08.2026

  • 19 азз

    27 0 Отговор
    Те сега таратора стана 100 евро...

    Коментиран от #30

    16:36 13.08.2026

  • 20 Брокер

    17 0 Отговор
    Цените ща скочат , сичко че рипне ура, урааа

    16:36 13.08.2026

  • 21 хахаха

    23 0 Отговор
    Както и се очакваше, честито на бургазлии:) Очаквам и цените хранителните им продукти да скокнат 20-30 пъти месец преди Гейвизията.

    16:39 13.08.2026

  • 22 А бе

    9 0 Отговор
    Пускай БГ-радио не ти трябва евразия,а сега за рекламата на БГ-радио да пуснат НЕЩО ШАНТАВО НА РИТОН

    16:41 13.08.2026

  • 23 1-20

    19 1 Отговор
    Честито на Бургас! Алчните селтаци вече пуснаха цена като в Монте Карло. Мазилото ще бъде пълно. Сядам на първият ред за да гледам.

    16:43 13.08.2026

  • 24 Жалко за Бургас

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ще се напълни с фидерас..

    Коментиран от #53

    16:44 13.08.2026

  • 25 СОЛЕ МИЙО

    7 3 Отговор
    Не се радвайте! Застрашени сме от атентати.

    16:45 13.08.2026

  • 26 Супер

    21 0 Отговор
    Сега е момента Бургас да влезе в рекордите на Гинес:))) Примерно таратор за 500 евро:)))
    П.П. Един съвет към гражданите на Бургас - правете шарени знаменца, по време конкурса много ще се търсят и ще вървят от стотак нагоре:)))

    16:46 13.08.2026

  • 27 Българка

    11 0 Отговор
    Честито на печелившите.Цените ще скочат рязко за Евровизия,за да печелят някои...

    16:48 13.08.2026

  • 28 1111

    13 0 Отговор
    На Златния орфей по Татово време какви бяха цените-10 лв на легло? Есента на 1974 г във Варна се проведе световно по спортна програма. Ца цялото първенство картата струваше 20 лв. Гледах на живо Цукахара. Има упражнение кръстено на него.

    16:48 13.08.2026

  • 29 Ашколсун !

    7 0 Отговор
    ! ? ! ? -----------

    16:48 13.08.2026

  • 30 Какви Са Тези Подаръци ?

    12 0 Отговор

    До коментар #19 от "азз":

    Най - Малко 500 -1000 !

    Колко Ли Ще Струва Филе Миньон ?

    16:50 13.08.2026

  • 31 1111

    12 1 Отговор
    Джендърите ще спят безплатно в морската градина,ще с....рат и п...каят.

    16:51 13.08.2026

  • 32 Очаквайте

    11 0 Отговор
    Пържола с 24 каратово златно покритие в луксозния Nusr-Et Steakhouse Дубай - 1 200 долара
    ГМО пържолка без покритие и гарнитура в дървена барака в Бургас - 10 000 евро

    16:51 13.08.2026

  • 33 7777

    10 4 Отговор
    С тая скапана песен,трябваше да не спечелим.Най-добре щеше да е.

    16:53 13.08.2026

  • 34 Реалност

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тираджия":

    Тая кака по време на Евровизия гладна ще умре ако ще и по 50 цента да е свирката...виж ако е батко може и по 500 евро да взима

    16:55 13.08.2026

  • 35 Отивай

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да търкаш мазните тигани че миячката ти е избягала. От Евровизията няма да намажеш нищо.

    16:59 13.08.2026

  • 36 Ний ша Ва упрайм

    8 0 Отговор
    хахахахахаха луднаха отка чалки!

    17:00 13.08.2026

  • 37 Янко

    10 0 Отговор
    Консиционерите на плажа ще им усигорят шезлонги с чадъри само за 20 евро нощувка на плажа

    17:06 13.08.2026

  • 38 Догодина

    8 0 Отговор
    Тараторът ще е по 200 €

    17:14 13.08.2026

  • 39 Горски

    8 1 Отговор
    Васил Терзиев и Цветомир Петров трябва банкет да дадът ,че ще се измъкнат от организацията на този авторитетен конкурс ! Тия двамката и за чеп за зеле нестават.Докараха столицата до там ,че да изглежда като долнопробен талибански сокак ! Ще се напълни с боклуците на европейските агитки, жени с бради и т.н. ще се вдигнат цените до небето (ако си мислите че сега са високи, почакайте). Ползите са за ограничен кръг от хора и ще са за сметка на нас, всички останали. Представете си кацат пет самолета ВИП гости, качват ги по колите и вместо по бул.Брюксел ги прекарат през ромското в Слатина. Ше ни наснимат и видеата директно из целия свят. Голяма реклама ще е и голем срам! 20 години оня дето целувал ушите на тримата папи не си мръдна пръста да оправи тая кочина там. Когато Джирото финишира в София, заслугата е на Васко Ушето, който и цяла ПР кампания си направи, качен на колело. А когато му набият шамарите за Евровизия, държавата е виновна.

    17:16 13.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Луд

    4 1 Отговор
    Май само гларуси ще има на Гейровизия

    17:28 13.08.2026

  • 42 71 последно издание

    4 3 Отговор
    на Евровизия, резила ще е пълен.
    Като ви писах, че зеления чорап и възпитаника на автото са от един отбор и заедно бъркат в кацата с мед ми вервайте. Софийския кмет е на ПП-Дб и затова ги отрязаха, ама нищо, поне ще се изложим качествено.

    17:30 13.08.2026

  • 43 Кочо

    6 0 Отговор
    Мисля, че цените все още са умерени. Подлежат с още 100% корекция… нагоре! Ще я понесат съвсем спокойно. Който сега се назландисва, после ще плаща двойноооо! Алибегов вече обмисля таратор с копър по 200евро. А тараторът е с копър, защото в него няма да има краставица, а само копър! Така е модерно - по-еврожендърски с химна на фестивала “Шарен ииии жендарий” на Устътъ.

    17:31 13.08.2026

  • 44 Ми порта го е казал

    7 0 Отговор
    "Не народ а мърша...
    Ще го кажа и ще свърша"
    В тази държава всичко стана пошло. Оглупяха хората за пари

    17:37 13.08.2026

  • 45 ДА БЕ ДА

    3 0 Отговор
    Иска им се на гларусите.

    17:40 13.08.2026

  • 46 ПЪЛНИ Глупости

    5 0 Отговор
    И са кво?? Колко пъти обяснявам че НАШИТЕ ни крадат ! Пак е виновна Европа за 10000 евро в долнопробен хотел на Алибегов и компания !Истината е че сме селска нация и няма да се отърсим от това ,тъпа песен ни набута в тъпа ситуация и родните "Търговци" веднага се изсилиха да се правят на тарикати !

    17:40 13.08.2026

  • 47 Цвете

    3 0 Отговор
    18000 ЕВРО НОЩУВКА? ДА НЕ СМЕ ЛОС АНДЖЕЛИС СЛУЧАЙНО? ОТ ДЕН ПЪРВИ КАКВИ ЦЕНИ СИ СПРЕТНАХА ГЛАДНИТЕ ХОТЕЛИЕРИ.

    17:44 13.08.2026

  • 48 ПЪЛНИ Глупости

    2 0 Отговор
    По време на последната Евровизия, проведена през май 2026 г. във Виена, Австрия, цените на хотелите отбелязаха драстичен скок поради огромния наплив от туристи!! Бюджетен сегмент (хостели и имоти в периферията): Цените за 6 нощувки в дните на конкурса започваха от около 190 до 430 евро общо, като тези места обикновено бяха далеч от центъра и залата!!Среден клас (хотели с добра локация и отзиви): Цените за 6-дневен престой варираха средно между 500 и 700 евро. Обикновените стаи в близост до залата Wiener Stadthalle, които извън сезона струват около 73 евро на вечер, по време на Евровизия поскъпнаха значително.Луксозен и екстремен сегмент: В по-луксозните хотели цените за седмицата надхвърлиха 1000 евро, а в някои хотели близо до концертните зони се стигна до пикови цени от 2300 евро за уикенда на финала.!!

    17:44 13.08.2026

  • 49 Коста

    1 0 Отговор
    Таратора ще е не 9, 90 евра. И ще е евтино за тези богаташи, които ще дойдат. Бирата? 20 евра голяма наливна, одма.

    17:45 13.08.2026

  • 50 За пари и майка си ще продаде

    3 0 Отговор
    Българска поговоркА:
    За пари и майка си ще продаде !!!!!
    Как не се наядоха?! Срам. Всичко е опорочено в нашата страна .Всичко.

    17:45 13.08.2026

  • 51 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Алибегай":

    Ден Петилетка храни.

    17:47 13.08.2026

  • 52 Цвете

    3 0 Отговор
    18000 ЕВРО НОЩУВКА? ДА НЕ СМЕ ЛОС АНДЖЕЛИС СЛУЧАЙНО? ОТ ДЕН ПЪРВИ КАКВИ ЦЕНИ СИ СПРЕТНАХА ГЛАДНИТЕ ХОТЕЛИЕРИ.

    17:47 13.08.2026

  • 53 холивуд

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Жалко за Бургас":

    Ще дойдат от София, сестро!

    17:48 13.08.2026

  • 54 Смешно и жалко

    4 0 Отговор
    Направо не е за вярване колко са алчни . Добре че не касае българските туристи таз безоглавна аматьорщина Точно тези дни едва ли ще има БЪЛГАРИ да гледат таз пеАдЕр...тия

    17:48 13.08.2026

  • 55 Само да имат печалба

    5 0 Отговор
    На тези ако им паднеш, жив ще те одерат.

    17:49 13.08.2026

  • 56 Факт

    2 0 Отговор
    Да ви лимитират дуп ...

    17:49 13.08.2026

  • 57 историк

    0 0 Отговор
    Пълни глупости! Дописничката кога успя да обиколи квартирните бюра и ресторантите, че и ценоразпис им сложи? А като гледам отзивите, става ясно, че завистта отново избуя. Същото писаха и за София минути след победата на Дара. Хубава българска работа от казана в Ада!

    17:52 13.08.2026

  • 58 Гост

    1 0 Отговор
    Пословично българско гостоприемство се смени на пословично българско сребролюбие! Бай Ганя в действие, сезона за 3 дена! Маскари! Фу!

    17:57 13.08.2026

  • 59 Гост

    0 0 Отговор
    Мутрите алчници, притежатели на хотели с пари от далавери, ще дерат кожи догодина

    18:02 13.08.2026

  • 60 Дккекейе

    0 0 Отговор
    Са ке видат шо е българска алчност

    18:03 13.08.2026

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