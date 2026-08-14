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Делото срещу Благомир Коцев се връща в прокуратурата

Делото срещу Благомир Коцев се връща в прокуратурата

14 Август, 2026 19:13 517 17

  • благомир коцев-
  • дело-
  • прокуратура

Обвинения са повдигнати на него и още четирима души

Делото срещу Благомир Коцев се връща в прокуратурата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев се връща в прокуратурата. Общо петима представители на Община Варна, Общинския съвет и бизнесмен са с обвинения по него. Това са общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бизнесменът Ивайло Маринов и началникът на канцеларията на кмета Антоанета Петрова.

Припомняме, че Коцев е обвинен в участие в организирана престъпна група, искане на подкупи и принуда. Според държавното обвинение около 6% от парите за обществени поръчки били връщани към партийна каса.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПП и ДБ отпадек

    14 2 Отговор
    Благо е невинен!!! Да излезем на протест - свобода за Благо!!! И да дадем по една заплата украинските окупатори да си довършат Баба Алино!!!

    Коментиран от #13

    19:17 14.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Ексклузивно!Четири деца заловиха педофил в Стара Загора.

    19:20 14.08.2026

  • 3 КИБОРГ

    4 0 Отговор
    Докато политиците ни управляват, ние плащаме с кръв и пот. Милиарди изтичат, делата се бавят, виновните се разхождат, а народът брои загуби. 240 души в Народното събрание – 240 извинения, 240 схеми, нула промяна. Те ни държат в мрак, за да крадат без свидетели. Учените няма да говорят – те ще правят. Без партии, без лозунги, без роднински връзки. Само факти, само резултати, само прогрес. Сингапур го доказа – когато управляват знаещите, корупцията пада, икономиката расте, хората дишат. Там няма 240 депутати, а 100 експерти. И всичко работи. Време е политиците да отстъпят. Време е науката да заеме мястото им. Защото докато те броят гласове, ние броим мъртви, емигрирали и проядени от системата. Промяната не е илюзия – тя е закъснял акт на справедливост.

    ✍️ 🔴 ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА

    19:20 14.08.2026

  • 4 локумджиев

    2 2 Отговор
    „Ние успяхме да изпълним първа точка – елиминиране на тази олигархия от политическата власт, те вече са извън властта. На второ място - пресичане на техния достъп до публичния ресурс. И в това отношение вече направихме конкретни немалки стъпки“, заяви премиерът Румен Радев запитан за критиките на опозицията по отношение на управленската програма на правителството.

    По думите му, правителството изпълнява методично всички ангажименти, поети от „Прогресивна България“ по време на предизборната кампания.

    Радев допълни, че в момента се работи по разширяване на обхвата на проверките, включително и с партньорски служби, за установяване на сметки и имоти зад граница.

    Коментиран от #8

    19:22 14.08.2026

  • 5 Пп въртоглав олигофрен

    5 0 Отговор
    Този пдал трябваше да влезе в затвора заедно с баща си преди много години, но плати на ПП и стана кмет

    19:23 14.08.2026

  • 6 Време е и с Муньо,

    2 1 Отговор
    да се заеме прокуратурата. Муньо да разкаже на народонаселението, което му даде държавата за пътя на Коприната, за "Кеша", за "Боташ", за Гергов, за олигарсите от масонската секта, за врътката с напускане на президентската институция.

    19:23 14.08.2026

  • 7 Сотир

    1 2 Отговор
    С това се доказва ,Кой управлява държавата.

    19:24 14.08.2026

  • 8 тиквата съм

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "локумджиев":

    въх
    почна се за установяване на сметки и имоти зад граница
    крия чекмеджета

    19:24 14.08.2026

  • 9 Дидо дънката

    0 0 Отговор
    Дидо дънката

    19:25 14.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 бай тиква: после плямпате за чекмеджета

    2 0 Отговор
    За 2025 г. Бойко Борисов е декларирал 373 810 евро в три левови сметки, както и 392 262 лева в кеш (200 560 евро). Любопитно е, че лидерът на ГЕРБ е обявил само с едно лечве повече кеш в сравнение с 2024 г.



    Според декларацията сумите са натрупани от трудови доходи, изплатени болнични и неизползван отпуск.


    От депутатска заплата Борисов е спестил малко над 7400 евро в сравнение с миналата година или общо 91 508,98 евро. Отново се е възползвал от допълнителните средства на депутатите за сътрудници и представителни разходи - взел е 31 617,27 евро. За втори път Борисов е декларирал и възнаграждения по други трудови договори - 71 478,60 евро или 5956,55 евро месечно.

    19:28 14.08.2026

  • 12 Коста

    2 0 Отговор
    Е защо? Нали Коцев каза, че делото паднало.

    19:34 14.08.2026

  • 13 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ПП и ДБ отпадек":

    Цела Варна е с Вас! После че се напием на шатрите на поляната на Благо!

    Коментиран от #16

    19:35 14.08.2026

  • 14 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    Връщането на това дело от съда в прокуратурата нали знаете какво означава.
    Че е една уйдурма, ГЕРБерска.

    19:39 14.08.2026

  • 15 Дудов

    0 0 Отговор
    Тоя съм сигурен че доста е крал

    19:40 14.08.2026

  • 16 Ах...!

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Коста":

    Златни ви уста, коста! А дали ще намерите няколко наши привърженици, които да ни турят..........и някакво мезе?

    19:40 14.08.2026

  • 17 бай герги

    0 0 Отговор
    тоз е много корумпиран шарлатан мястото му е в кафеза

    19:43 14.08.2026

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