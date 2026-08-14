Делото срещу Благомир Коцев се връща в прокуратурата

Делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев се връща в прокуратурата. Общо петима представители на Община Варна, Общинския съвет и бизнесмен са с обвинения по него. Това са общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бизнесменът Ивайло Маринов и началникът на канцеларията на кмета Антоанета Петрова.
Припомняме, че Коцев е обвинен в участие в организирана престъпна група, искане на подкупи и принуда. Според държавното обвинение около 6% от парите за обществени поръчки били връщани към партийна каса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПП и ДБ отпадек
Коментиран от #13
19:17 14.08.2026
2 Последния Софиянец
19:20 14.08.2026
3 КИБОРГ
✍️ 🔴 ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА
19:20 14.08.2026
4 локумджиев
По думите му, правителството изпълнява методично всички ангажименти, поети от „Прогресивна България“ по време на предизборната кампания.
Радев допълни, че в момента се работи по разширяване на обхвата на проверките, включително и с партньорски служби, за установяване на сметки и имоти зад граница.
Коментиран от #8
19:22 14.08.2026
5 Пп въртоглав олигофрен
19:23 14.08.2026
6 Време е и с Муньо,
19:23 14.08.2026
7 Сотир
19:24 14.08.2026
8 тиквата съм
До коментар #4 от "локумджиев":въх
почна се за установяване на сметки и имоти зад граница
крия чекмеджета
19:24 14.08.2026
9 Дидо дънката
19:25 14.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 бай тиква: после плямпате за чекмеджета
Според декларацията сумите са натрупани от трудови доходи, изплатени болнични и неизползван отпуск.
От депутатска заплата Борисов е спестил малко над 7400 евро в сравнение с миналата година или общо 91 508,98 евро. Отново се е възползвал от допълнителните средства на депутатите за сътрудници и представителни разходи - взел е 31 617,27 евро. За втори път Борисов е декларирал и възнаграждения по други трудови договори - 71 478,60 евро или 5956,55 евро месечно.
19:28 14.08.2026
12 Коста
19:34 14.08.2026
13 Коста
До коментар #1 от "ПП и ДБ отпадек":Цела Варна е с Вас! После че се напием на шатрите на поляната на Благо!
Коментиран от #16
19:35 14.08.2026
14 Дик диверсанта
Че е една уйдурма, ГЕРБерска.
19:39 14.08.2026
15 Дудов
19:40 14.08.2026
16 Ах...!
До коментар #13 от "Коста":Златни ви уста, коста! А дали ще намерите няколко наши привърженици, които да ни турят..........и някакво мезе?
19:40 14.08.2026
17 бай герги
19:43 14.08.2026