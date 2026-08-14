Делото срещу Благомир Коцев се връща в прокуратурата

Делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев се връща в прокуратурата. Общо петима представители на Община Варна, Общинския съвет и бизнесмен са с обвинения по него. Това са общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бизнесменът Ивайло Маринов и началникът на канцеларията на кмета Антоанета Петрова.

Припомняме, че Коцев е обвинен в участие в организирана престъпна група, искане на подкупи и принуда. Според държавното обвинение около 6% от парите за обществени поръчки били връщани към партийна каса.