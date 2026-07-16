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Стилияна Николова отново блести на световната сцена

Стилияна Николова отново блести на световната сцена

16 Юли, 2026 15:42 556 0

  • художествена гимнастика-
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  • класиране-
  • световната купа

Българската художествена гимнастика с нови поводи за гордост

Стилияна Николова отново блести на световната сцена - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската художествена гимнастика отново се изкачи на световния подиум, след като Стилияна Николова демонстрира изключителна класа и завоюва престижни отличия в заключителното класиране на Световната купа за 2026 година. Талантливата ни представителка, която е европейска вицешампионка, затвърди позициите си сред елита на този красив спорт.

Николова се окичи със сребърни медали на два от най-оспорваните уреди – бухалки и лента, като остави зад себе си редица световни фаворитки. В дисциплините топка и обръч тя също показа завидна форма, заемайки съответно четвърто и шесто място. В многобоя българката се нареди непосредствено до почетната стълбичка – на четвърта позиция, което е поредно доказателство за нейната постоянна форма и амбиция.

Не само Николова, но и останалите български гимнастички се представиха достойно. Ева Брезалиева, друга надежда на родната гимнастика, завърши 19-а в многобоя, като се класира 30-а на обръч, 21-а на топка, 11-а на бухалки и 16-а на лента. В класирането присъстват и имената на Дара Стоянова и Анастасия Калева, които също защитиха честта на България, макар и на по-задни позиции.

Тазгодишната Световна купа премина през четири престижни града – София, Ташкент, Баку и Милано, събирайки най-добрите гимнастички от цял свят. Абсолютната доминация бе за Даря Варфоломеев от Германия – олимпийска, световна и европейска шампионка, която триумфира с четири от петте индивидуални трофея, след като спечели първото място в Милано и се нареди втора в Ташкент и Баку.

Българският ансамбъл също се включи в надпреварата, като зае десето място в многобоя, осмо на пет топки и единадесето на обръчи и бухалки.

След приключването на Световната купа, всички погледи са насочени към предстоящото световно първенство във Франкфурт, Германия, което ще се проведе следващия месец.


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