ДАЗД отбеляза 25 години работа за закрила на децата

Държавната агенция за закрила на детето отбеляза 25 години от създаването си. На събитието председателят на Народното събрание Михаела Доцова определи служителите на агенцията като „тихите герои на България“, защото работата им се оценява не по броя на изготвените доклади, а по броя на усмивките, които са предизвикали.

„Тихите герои на България“ е оценката, с която Доцова описа хората, работещи с деца в риск. По думите ѝ ежедневните им усилия понякога заместват майчината обич. Тя подчерта, че годишнината не е само празник на една институция, а е свързана с 25 години грижа за българските деца.

Председателят на парламента посочи, че отношението към възрастните хора и грижата за децата са два от признаците за зрелостта на всяко развито общество. Според нея служителите на ДАЗД трябва да съчетават разум и рационалност, за да намират най-добрата посока за развитие на децата в риск.

Кампаниите насочват държавните политики

Доцова отбеляза ролята на кампаниите, организирани от агенцията. По думите ѝ те показват как се променят проблемите, пред които са изправени децата, и подпомагат разработването на политики за защита на техните права и за по-добра грижа.

Председателят на Народното събрание заяви, че парламентът ще разглежда всяка смислена идея, която може да доведе до по-добри политики за децата. Така тя очерта ангажимента на законодателната институция към предложенията, свързани със системата за закрила.

Подготвя се система за по-бърза реакция при насилие

Паралелно с годишнината ДАЗД разработва информационна система, която трябва да обединява данни при сигнали за насилие над или между деца. В нея ще се събира информация независимо кой орган по закрила е подал сигнала и дали впоследствие той е бил оттеглен.

Целта е институциите да разполагат с концентрирана информация и да реагират по-бързо при нови данни за насилие. За разработването на системата съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова през септември.

Държавната агенция за закрила на детето е създадена с постановление на Министерския съвет от 10 октомври 2000 г. и започва работа на 1 януари 2001 г. Тя е специализираният орган на Министерския съвет, който ръководи, координира и контролира държавната политика за закрила на детето.

Източници: БТА