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Две комисии подкрепиха промени за религия и добродетели

Две комисии подкрепиха промени за религия и добродетели

2 Октомври, 2026 04:48 269 0

  • религия в училище-
  • народно събрание-
  • законопроекти-
  • образование-
  • вероизповедания

Комисията по правата на човека прие законопроектите на „Прогресивна България“ и ГЕРБ, но отхвърли предложението на „Продължаваме промяната“.

Две комисии подкрепиха промени за религия и добродетели - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите към 52-ото Народно събрание прие два от трите законопроекта за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, свързани с въвеждането на учебен предмет по религия и добродетели. Законопроектите на „Прогресивна България“ и ГЕРБ получиха по осем гласа „за“ и един „въздържал се“, а предложението на „Продължаваме промяната“ беше отхвърлено с един глас „за“, шест „против“ и един „въздържал се“.

Първият законопроект е внесен от Димитър Здравков и група народни представители от „Прогресивна България“. Вторият е на Николай Денков и депутати от „Продължаваме промяната“, а третият е внесен от Красимир Вълчев и Тома Биков от ГЕРБ. Водеща по трите предложения е парламентарната Комисия по образованието и науката.

Религиозните общности настояват за равнопоставеност

В заседанието са участвали членове на Националния съвет на религиозните общности в България, сред които представители на Мюсюлманското изповедание, Обединените евангелски църкви, Католическата екзархия в България, Централния израилтянски съвет и Арменската апостолическа църква.

Съветът приветства идеята за по-ясно присъствие на добродетелите, нравствените ценности и познанието за религиите в българското училище. От организацията обаче настояват промяната да бъде придружена от гаранции за свободата на съвестта, равнопоставеността на вероизповеданията и светския характер на държавното образование.

„Особено внимание заслужава реалният достъп до конфесионално обучение“, посочват от Националния съвет.

Според организацията предвиденият в част от законопроектите праг от 8 процента може да постави малките религиозни общности в различно положение. От съвета смятат, че при интерес от ученици и родители трябва да се търсят работещи решения и при малък брой желаещи. Въвеждането на новия предмет, според представителите на религиозните общности, трябва да се извърши в тясно сътрудничество с основните вероизповедания.

Източници: БТА


София / България
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