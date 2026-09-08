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Димитър Кузманов с летящ старт в Истанбул

Димитър Кузманов с летящ старт в Истанбул

8 Септември, 2026 17:51 487 1

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Българският тенисист демонстрира класа и самочувствие на старта на "Чалънджър 75"

Димитър Кузманов с летящ старт в Истанбул - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов започна участието си на турнира от сериите "Чалънджър 75" в Истанбул с категорична победа, която му осигури място във втория кръг на престижната надпревара. Пловдивчанинът, който вече е добре познато име на световната тенис сцена, не остави никакви шансове на египетския квалификант Фарес Закария, като го надигра с 6:1, 6:3 само за 70 минути игра.

Още от първите минути на срещата Кузманов наложи темпото и диктуваше събитията на корта. В първия сет българинът буквално прегази съперника си, като му позволи да вземе едва един гейм. Във втората част Закария опита да се противопостави и резултатът достигна до 3:3, но тогава Кузманов показа хладнокръвие и класа, спечелвайки четири поредни гейма, с което сложи точка на спора.

Във втория кръг Димитър Кузманов ще се изправи срещу Вадим Урсу от Украйна – двубой, който обещава интригуващи разигравания и нови емоции за феновете на тениса.

С този успех българинът си осигури 6 ценни точки за световната ранглиста на АТП, както и 1740 долара от наградния фонд на турнира.

Освен в сингъла, Кузманов ще се включи и в надпреварата при двойките. Утре той ще си партнира с Луис Веселс от Германия, като двамата ще премерят сили срещу четвъртите поставени в схемата – Алекс Ернандес (Мексико) и Иван Курбело (Испания).


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  • 1 Пустиня(к)

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    Кво, начи Еф-ките вече са опраени?

    18:04 08.09.2026

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