България U19 загуби от Румъния с гол в добавеното време

България U19 загуби с 0:1 от Румъния в последния си мач от международния турнир „Стеван Вилотич - Челе“ в Сърбия. Срещата се игра в Сента, а победният гол падна в първата минута на добавеното време.

Хунор Бацула се разписа с далечен удар и донесе успеха на румънския тим. Българският състав, воден от Атанас Рибарски, създаде множество голови положения, но не успя да стигне до попадение.

Две равенства и загуба за България

България U19 приключи турнира с две равенства и едно поражение. В първия си мач националите завършиха 1:1 с домакина Сърбия, като Кристиян Горянов отбеляза изравнителния гол.

Във втория двубой българският отбор направи 1:1 с Унгария. Капитанът Калоян Божков се разписа за равенството, след като прехвърли противниковия вратар с удар от центъра на терена. Преди последния кръг България имаше две точки, след като записа еднакъв резултат в първите си два мача.

Съставът на България

Атанас Рибарски започна с Огнян Владимиров на вратата, Борислав Стоичков, Емануил Няголов, Алекс Тунчев, Радослав Караманов, Кристиян Горянов, Виктор Добрев, Марто Бойчев, Стефан Крумов, Калоян Божков и Веселин Бачев.

След почивката в игра влезе Даниел Кирилов, а по-късно се появиха Мартин Пейчев, Ростислав Костенски и Даниел Манолев. Самуил Мечев и Радостин Стоилов също записаха минути.

Източници: БТА