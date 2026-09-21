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Кметът на Варна обяви частично бедствено положение заради свлачището в кв. "Аспарухово"

Кметът на Варна обяви частично бедствено положение заради свлачището в кв. "Аспарухово"

21 Септември, 2026 19:31 532 12

  • кмет-
  • варна-
  • частично бедствено положение-
  • свлачище-
  • квартал аспарухово

Днес по време на спешна среща в Община Варна бяха набелязани спешни мерки за ограничаване на свлачищната активност. Предвижда се да бъде премахната част от пропадналата улична настилка, за да се осигури достъп на техника и възможност за извършване на сондажи.

Кметът на Варна обяви частично бедствено положение заради свлачището в кв. "Аспарухово" - 1
Снимка: Фейсбук/ Б.Коцев
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Частично бедствено положение обявиха за ограничена територия в района на свлачището във варненския квартал "Аспарухово", съобщават от БНР.

Кметът на Варна Благомир Коцев обяви със своя заповед режима за местност Вилите, където от свлачищен процес беше прекъснат пътя.

Днес по време на спешна среща в Община Варна бяха набелязани спешни мерки за ограничаване на свлачищната активност. Предвижда се да бъде премахната част от пропадналата улична настилка, за да се осигури достъп на техника и възможност за извършване на сондажи. Ще бъдат взети проби от терена, които да помогнат за установяване на причините за свличането.

За да бъде овладяно свлачището, ще бъдат направени дренажни кладенци и отвори (барбакани) за отвеждане на подпочвените води. Така ще се намали натискът върху укрепителната стена (шпунтова стена) и ще се ограничи рискът от ново свличане. Предвижда се и допълнително укрепване на засегнатия пътен участък с пилоти.

Според първоначалната информация процесът на свличане е започнал в петък вечерта, а причините за него все още се изясняват. От ВиК-Варна вече са подменили около 100 метра етернитов водопровод, за да бъде изключена възможността течове от него да са предизвикали инцидента. Ще бъде проверено и дали има изтичане на отпадни води от разположените над строежа жилищни сгради.

Строителните дейности в района остават преустановени, пътят е затворен, а достъпът до мястото се контролира от служители на "Общинска полиция".


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ШЕФА

    9 2 Отговор
    Коце Благият не трябваше ли да е вече булка в затвора ?

    19:33 21.09.2026

  • 2 Гост

    3 0 Отговор
    Над 40 свлачища има по крайбрежието ни. Кои активни, кои не...

    Коментиран от #7

    19:34 21.09.2026

  • 3 Евалата

    3 1 Отговор
    на Блаже !

    19:35 21.09.2026

  • 4 Варна

    11 1 Отговор
    Абе някой чува ли нещо за Баба Алино ???? Престъпника Кмет на свобода,нито един виновен за изсечена 200 декара гора и 50 постройки НЕ законни !!! Румен Боташа се бори с олигархията !!!

    Коментиран от #10

    19:37 21.09.2026

  • 5 но yкpите

    7 1 Отговор
    Отпадните води от незаконните строежи без канализация активират нови свлачища.

    19:42 21.09.2026

  • 6 О, Морес

    7 0 Отговор
    Свлачище,но пък какво ! Бизнес -свлачище ! Права,свободи и най-вече Мноооого пари.Кметовете- и тоя,и предишния и по-предишния (Кирчо)-невинни ,поради липса на Каквито и да са Доказателства !

    19:45 21.09.2026

  • 7 ИНТЕРЕСНО?

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Cвлaчищe нe мoжe дa ce укрeпи дългoтрaйнo... cлeд врeмe ce пoлучaвaт нoви хлъзгaтeлни пoвърхнини рaзпoлoжeни пo нaзaд в cвлaчищния мacив и пaк и пaк... Имa три прaвилa при cвлaчищe:
    1. Нe cтрoй в cвлaчищe!
    2. . Нe cтрoй в cвлaчищe!
    3.. ..Нe cтрoй в cвлaчищe!

    19:48 21.09.2026

  • 8 Начо

    7 2 Отговор
    Кмета да отговори как е издадено разрешително за строеж след като няма удобен проект за ВИК.Отново Баба Алино

    Коментиран от #12

    19:51 21.09.2026

  • 9 Факт

    3 0 Отговор
    Айде Варна у морето няма свестни хора там и нее имало

    20:04 21.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ами сега

    3 0 Отговор
    Пак след дъжд качулка. Къде беше кмета като издаваше разрешителни. Броеше мангизите от подкупи. Айде сега дружно към затвора кмет, архитект и инвеститор

    20:13 21.09.2026

  • 12 Кой кмет

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Начо":

    Тоя на район Аспарухово, или на голяма община, защото съгласуване с ВиК няма т. е, разрешителното е незаконно издадено

    20:15 21.09.2026

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