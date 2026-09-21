Кметът на Варна обяви частично бедствено положение заради свлачището в кв. "Аспарухово"

Частично бедствено положение обявиха за ограничена територия в района на свлачището във варненския квартал "Аспарухово", съобщават от БНР.

Кметът на Варна Благомир Коцев обяви със своя заповед режима за местност Вилите, където от свлачищен процес беше прекъснат пътя.

Днес по време на спешна среща в Община Варна бяха набелязани спешни мерки за ограничаване на свлачищната активност. Предвижда се да бъде премахната част от пропадналата улична настилка, за да се осигури достъп на техника и възможност за извършване на сондажи. Ще бъдат взети проби от терена, които да помогнат за установяване на причините за свличането.

За да бъде овладяно свлачището, ще бъдат направени дренажни кладенци и отвори (барбакани) за отвеждане на подпочвените води. Така ще се намали натискът върху укрепителната стена (шпунтова стена) и ще се ограничи рискът от ново свличане. Предвижда се и допълнително укрепване на засегнатия пътен участък с пилоти.

Според първоначалната информация процесът на свличане е започнал в петък вечерта, а причините за него все още се изясняват. От ВиК-Варна вече са подменили около 100 метра етернитов водопровод, за да бъде изключена възможността течове от него да са предизвикали инцидента. Ще бъде проверено и дали има изтичане на отпадни води от разположените над строежа жилищни сгради.

Строителните дейности в района остават преустановени, пътят е затворен, а достъпът до мястото се контролира от служители на "Общинска полиция".