Мъри Стоилов: Генералният спонсор на Левски заслужаваше договорът му да бъде продължен

Треньорът на Гьозтепе - Станимир Стоилов, даде специално интервю за колегите от Gong.bg. Той говори за Левски, мача срещу АЕК, както и промените при "сините", след като стана ясно, че договорът на генералния спонсор няма да бъде подновен.

Левски е на прага на класиране за основната фаза на Шампионска лига. Изигра първия мач срещу АЕК Атина в София, а сега предстои реванш. Вие сте играл много такива мачове в треньорската Ви кариера - и с Левски, и с Астана, и сте ги печелил. Какви са очакванията Ви за срещата?

- В Левски се случват доста положителни неща. Феновете на Левски продължават да пълнят стадионите и да си подкрепят отбора, което е най-важно. След идването на новия мажоритарен собственик значително се увеличиха възможностите на клуба, което е много положително. Това е пътят. Аз лично се надявам и пожелавам на отбора да бъде посрещнат след прибирането си от Атина, така както беше посрещнат след завръщането си от Киево - като участник в Шампионската лига.

Генералният спонсор обяви раздялата си с клуба в края на месеца. Какъв е вашият коментар по тази тема?

- Смятам, че Palms Bet и г-н Мило Борисов заслужават огромно уважение и голямо благодаря на всички фенове на Левски. Когато клубът беше фалирал, те бяха основният финансов стълб. Те заедно с феновете и работещите в клуба, извадиха Левски от полумъртво състояние. Генералният спонсор оказа сериозна подкрепа, за да може Левски да бъде това, което е днес. Може би без тях клубът нямаше да може да излезе от тази ситуация. Лично аз смятам, че след като г-н Борисов беше отправил оферта за подновяване на договора, дори да има друга, която да е с по-добри параметри, Palms Bet заслужи договорът за спонсорство да бъде продължен. Дори Левски да беше загубил минимална сума. Аз знам от първо лице колко труден беше тогава моментът за Левски, а г-н Борисов винаги откликваше на нашите малки финансови нужди, които имахме. Мнението ми е, че те заслужиха по всички параграфи да продължат да бъдат генерален спонсор на Левски. Аз лично благодарих на г-н Борисов при моето напускане, че през целия период, в който бях, финансирането, за което бяхме разговаряли, беше налице. Дори от време на време получавахме финансови помощи, не в сегашните размери, от спонсора. Аз съм човек, който оценява кой какво е направил за един клуб.

Левски и ЦСКА се класираха за основната фаза на евротурнирите през този сезон. Това определено е добър знак за развитието на българския футбол.

- Виждам, че част от българските клубове като Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 инвестират сериозни финансови средства в играчи и инфраструктура. Това е голям положителен знак, който ще издърпа българския футбол на още по-високо ниво. Аз смятам, че към тези клубове трябва да започнат да се добавят исторически български клубове като пловдивските Ботев и Локомотив, Черно море, Спартак Варна, Пирин, Берое. Трябва да се намери подобаващо финансиране и тези клубове да се доближат до водещите ни отбори, за да може една група от поне 10 клуба да дърпат българския футбол напред.