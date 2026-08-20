Стана ясно кой ще е новият генерален спонсор на Левски

Левски съвсем скоро ще се сдобие с нов генерален спонсор. Ръководството на шампионите вече си е стиснало ръката с бъдещия основен партньор. Това ще бъде букмейкърската компания "8888". Тя ще замени "Палмс Бет", след като вчера официално беше потвърдено за края на сътрудничеството между компанията на Мило Борисов и "сините".
Новината беше съобщена във фенската група "С Левски до края" от администратора ѝ Слави Борисов. Много скоро ще има развитие по темата.
"Палмс Бет" спонсорираше Левски в последните 5 години. Компанията, на която начело е Мило Борисов, удари сериозно рамо на клуба. През 2021 г. "сините" бяха на прага на фалит. До такъв обаче не се стигна благодарение на финансовата помощ, оказана от букмейкъра.
И разбира се, най-вече заради усилията на феновете, които организираха редица кампании за спасението на Левски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така де
Коментиран от #8
13:06 20.08.2026
2 Павка
13:07 20.08.2026
3 Ники
13:09 20.08.2026
4 У УЕФСКИ
13:17 20.08.2026
5 КАКВО ЗНАЧИ - С ЛЕВСКИ ДО КРАЯ
13:19 20.08.2026
6 ДрБр
13:33 20.08.2026
7 Левскар
Коментиран от #12
13:40 20.08.2026
8 Хотели
До коментар #1 от "Така де":Компанията на Бако от Банкя
Коментиран от #9
13:48 20.08.2026
9 Кафе
До коментар #8 от "Хотели":С подставени лица чандъра и братя ганеви
13:50 20.08.2026
10 Четрите
Коментиран от #14
13:51 20.08.2026
11 Факт
14:09 20.08.2026
12 ЕДИН
До коментар #7 от "Левскар":На кой отбор, държавата ще построи стадион, МВР ще плаща тока и водата, а на Общината няма да плащат данъци и такса смет/по навик/. Подсказвам - тирето, лоич, микре...
Иначе новия спонсор, ще е стария - НАП.
14:32 20.08.2026
13 ПАК ХАЗАРТ ПАК
14:33 20.08.2026
14 Фънки
До коментар #10 от "Четрите":Гербер ,черепа няма нищо общо,не лъжи.Всичко е на боко
14:37 20.08.2026