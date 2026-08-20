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Стана ясно кой ще е новият генерален спонсор на Левски

Стана ясно кой ще е новият генерален спонсор на Левски

20 Август, 2026 12:59 1 930 14

  • левски-
  • генерален спонсор-
  • футбол

Новината беше съобщена във фенската група "С Левски до края" от администратора ѝ Слави Борисов

Стана ясно кой ще е новият генерален спонсор на Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски съвсем скоро ще се сдобие с нов генерален спонсор. Ръководството на шампионите вече си е стиснало ръката с бъдещия основен партньор. Това ще бъде букмейкърската компания "8888". Тя ще замени "Палмс Бет", след като вчера официално беше потвърдено за края на сътрудничеството между компанията на Мило Борисов и "сините".

Новината беше съобщена във фенската група "С Левски до края" от администратора ѝ Слави Борисов. Много скоро ще има развитие по темата.

"Палмс Бет" спонсорираше Левски в последните 5 години. Компанията, на която начело е Мило Борисов, удари сериозно рамо на клуба. През 2021 г. "сините" бяха на прага на фалит. До такъв обаче не се стигна благодарение на финансовата помощ, оказана от букмейкъра.

И разбира се, най-вече заради усилията на феновете, които организираха редица кампании за спасението на Левски.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така де

    9 3 Отговор
    8888.бг не са ли близки до ..БОЖКОВ

    Коментиран от #8

    13:06 20.08.2026

  • 2 Павка

    3 5 Отговор
    Боташ ?

    13:07 20.08.2026

  • 3 Ники

    7 2 Отговор
    Мафията,както и на останалите

    13:09 20.08.2026

  • 4 У УЕФСКИ

    6 2 Отговор
    Пак се карат за пари.

    13:17 20.08.2026

  • 5 КАКВО ЗНАЧИ - С ЛЕВСКИ ДО КРАЯ

    9 5 Отговор
    Идва края на Левски ли?

    13:19 20.08.2026

  • 6 ДрБр

    8 6 Отговор
    Левски не може да има спонсор, защото отдавна не е жив. Друг е въпросът за Лесна от Подуями, която има доста дългове за плащане и по всички закони трябваше да е във "В" група.

    13:33 20.08.2026

  • 7 Левскар

    8 5 Отговор
    Благодарим на Палмс, че подкрепи отбора в трудния момент. Поне не фалирахме, не ни подариха стадион и да купим емблемата на ЦСКА София. Не сме крали лиценза на Литекс и да оставим град като Ловеч, без никакъв футболен отбор.

    Коментиран от #12

    13:40 20.08.2026

  • 8 Хотели

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Така де":

    Компанията на Бако от Банкя

    Коментиран от #9

    13:48 20.08.2026

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    До коментар #8 от "Хотели":

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    Осмици гравитират твърдо около Божков.Те са наследник на 7777.

    Коментиран от #14

    13:51 20.08.2026

  • 11 Факт

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    Стоичков 8888….

    14:09 20.08.2026

  • 12 ЕДИН

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Левскар":

    На кой отбор, държавата ще построи стадион, МВР ще плаща тока и водата, а на Общината няма да плащат данъци и такса смет/по навик/. Подсказвам - тирето, лоич, микре...
    Иначе новия спонсор, ще е стария - НАП.

    14:32 20.08.2026

  • 13 ПАК ХАЗАРТ ПАК

    0 1 Отговор
    кеф за почесаният президент. И заплатка тлъста до кът ..... Продаде отбора на техните грабители и със пари народни градят бъдещето.

    14:33 20.08.2026

  • 14 Фънки

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Четрите":

    Гербер ,черепа няма нищо общо,не лъжи.Всичко е на боко

    14:37 20.08.2026

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