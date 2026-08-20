Стана ясно кой ще е новият генерален спонсор на Левски

Левски съвсем скоро ще се сдобие с нов генерален спонсор. Ръководството на шампионите вече си е стиснало ръката с бъдещия основен партньор. Това ще бъде букмейкърската компания "8888". Тя ще замени "Палмс Бет", след като вчера официално беше потвърдено за края на сътрудничеството между компанията на Мило Борисов и "сините".

Новината беше съобщена във фенската група "С Левски до края" от администратора ѝ Слави Борисов. Много скоро ще има развитие по темата.

"Палмс Бет" спонсорираше Левски в последните 5 години. Компанията, на която начело е Мило Борисов, удари сериозно рамо на клуба. През 2021 г. "сините" бяха на прага на фалит. До такъв обаче не се стигна благодарение на финансовата помощ, оказана от букмейкъра.

И разбира се, най-вече заради усилията на феновете, които организираха редица кампании за спасението на Левски.