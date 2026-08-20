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Северна Македония и Израел свалиха подкрепата си към Джани Инфантино

Северна Македония и Израел свалиха подкрепата си към Джани Инфантино

20 Август, 2026 14:28 670 8

  • северна македония-
  • израел-
  • джани инфантино-
  • фифа-
  • футбол

По всичко изглежда, че Инфантино няма как да спечели следващ президентски мандат и още догодина ФИФА най-вероятно ще има нов президент

Северна Македония и Израел свалиха подкрепата си към Джани Инфантино - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Футболните федерации на Израел и Северна Македония станаха поредните, които свалиха подкрепата си към президента на ФИФА Джани Инфантино.

Само преди няколко месеца и от двете централи подкрепиха настоящия бос на световния футбол, но след намеренията му да ФИФА да продаде част от правата на световните финали на частни инвеститори, ситуацията се промени коренно.

По всичко изглежда, че Инфантино няма как да спечели следващ президентски мандат и още догодина ФИФА най-вероятно ще има нов президент.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така правят с слугите продажници

    2 0 Отговор
    Първо ги съскът че са с тях и после ги изхвърлят като мръсна кърпа настрани ........

    Само нашите продажници не се усещат и слугуват на господарите си и си мислят че са незаменими и че нямат да ги изхвърлят като този от новината.

    14:44 20.08.2026

  • 2 Гост

    2 0 Отговор
    Македонците са повече държава от нас, ние не смеем гъг да кажем.

    14:48 20.08.2026

  • 3 Инфантило

    2 0 Отговор
    Го закъса на равен път

    Така е хората са казали лаком г...з кръв се..ре

    14:51 20.08.2026

  • 4 Джани Инфантило

    2 0 Отговор
    Обещах на Тръмпо другия път УСА да са световен шампион.

    14:53 20.08.2026

  • 5 Петър

    1 0 Отговор
    Титовия македонац е правен от сръбски четник в Югославско WC
    💩💩🇲🇰💩💩🇲🇰💩💩🖕🖕🖕💩🇲🇰💩

    15:42 20.08.2026

  • 6 Трол

    0 0 Отговор
    Сериозните държави така правят.

    15:48 20.08.2026

  • 7 Манол от Чуричене

    1 0 Отговор
    Спупана му е работата на Инфантино, щом македонците от най-Северна Македония се захванаха с него.

    16:07 20.08.2026

  • 8 Ватманяк

    0 0 Отговор
    Ние искаме да участват 128 отбора. Така де, на Уимбълдън, Ролан Гарос и т.н. как участват по 128 топтенисисти. И ще гласуваме за Инфанти. Ли, както го правим в България за Гонзо.

    16:16 20.08.2026

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