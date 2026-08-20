Северна Македония и Израел свалиха подкрепата си към Джани Инфантино

Футболните федерации на Израел и Северна Македония станаха поредните, които свалиха подкрепата си към президента на ФИФА Джани Инфантино.

Само преди няколко месеца и от двете централи подкрепиха настоящия бос на световния футбол, но след намеренията му да ФИФА да продаде част от правата на световните финали на частни инвеститори, ситуацията се промени коренно.

По всичко изглежда, че Инфантино няма как да спечели следващ президентски мандат и още догодина ФИФА най-вероятно ще има нов президент.