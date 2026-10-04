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Девет автобусни линии в София са с променени маршрути
  Тема: Градски транспорт

Девет автобусни линии в София са с променени маршрути

4 Октомври, 2026 07:22 387 0

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Промените са заради състезанието Sofia 1K Run и ще важат в неделя до 13:30 часа.

Девет автобусни линии в София са с променени маршрути - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Девет автобусни линии в София ще се движат по променени маршрути на 4 октомври заради провеждането на градското спортно събитие Sofia 1K Run – 1000 м. Временната организация за градския транспорт ще бъде в сила от 07:00 до 13:30 часа, съобщиха от Столичната община.

Промените засягат линиите №9, 72, 76, 84, 183, 94, 204, 304 и 604. Временната организация е свързана с трасето на състезанието, което е с дължина 1 километър и започва и завършва на кръстовището на улиците „Ген. Гурко“ и „Любен Каравелов“.

Кои линии сменят маршрута си

Автобус №9 в посока площад „Орлов мост“ ще преминава от булевард „Евлоги и Христо Георгиеви“ по булевардите „Цар Освободител“ и „Васил Левски“, след което ще продължава по улица „Шипка“ и по обичайния си маршрут. За линията ще бъде разкрита временна спирка на около 50 метра преди булевард „Цар Освободител“.

Линии №72 и №76 ще бъдат пренасочени през булевардите „Цар Освободител“, „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, улица „Проф. Фритьоф Нансен“ и булевард „България“. В обратната посока автобусите ще преминават по улица „Проф. Фритьоф Нансен“ и булевард „Васил Левски“, а линия №72 ще използва и улица „Шипка“.

Автобусите №84 и №183 в посока улица „Ген. Гурко“ ще се движат от булевард „Цариградско шосе“ по булевард „Евлоги и Христо Георгиеви“, ще правят обратен завой при улица „Шипка“ и Военната академия и ще се връщат към булевард „Цариградско шосе“.

Линия №94 към Софийския университет ще продължава от спирка „Ул. Ген. Гурко“ по булевард „Васил Левски“, ще обръща при площад „Гина Кунчева“ и ще продължава по булевард „Патриарх Евтимий“, улица „Проф. Фритьоф Нансен“ и булевард „Черни връх“ към ж.к. „Студентски град“.

Промени по линиите 204, 304 и 604

Автобусите №204 и №304 в посока ж.к. „Гоце Делчев“ и Националния исторически музей ще преминават по булевардите „Цар Освободител“, „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, улица „Проф. Фритьоф Нансен“ и булевард „България“. В обратната посока маршрутите ще минават през улица „Проф. Фритьоф Нансен“, булевард „Васил Левски“, булевард „Цар Освободител“ и булевард „Цариградско шосе“.

Линия №604 към „Пирогов“ ще бъде пренасочена по булевардите „Цар Освободител“, „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, улица „Проф. Фритьоф Нансен“ и булевард „България“. Към гара „Искър“ автобусът ще се движи през улица „Проф. Фритьоф Нансен“, булевард „Васил Левски“, булевард „Цар Освободител“ и булевард „Цариградско шосе“.

В променените участъци автобусите ще спират на съществуващите автобусни и тролейбусни спирки. За част от линиите ще се използва спирка „Пл. Орлов мост“ с код 1288. Временна спирка на булевард „Евлоги и Христо Георгиеви“ преди булевард „Цар Освободител“ ще обслужва линии №9, 72, 84 и 183.

Столичната община предупреждава пътниците да предвидят повече време за придвижване в централната част на София. По време на състезанието ще има ограничения и за автомобилното движение по участъци от улица „Ген. Гурко“, улица „Любен Каравелов“ и булевард „Евлоги и Христо Георгиеви“.

Източници: Фокус


София / България
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