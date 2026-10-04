Пътна обстановка: Тежък трафик към Турция и ремонти

Интензивен трафик за товарни автомобили е отчетен на изход от България през ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“. Последната публикувана сводка на „Гранична полиция“ е към 18:00 часа на 3 октомври.

„Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“ на изход за товарни автомобили“, съобщава „Гранична полиция“.

Движението по границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония е нормално. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, докато през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат и автобуси и товарни автомобили. Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Ограничения по магистралите

По АМ „Тракия“ са въведени ограничения заради полагане на маркировка, превантивно поддържане и обезопасяване на участъци. В посока Бургас при Ихтиман и Мухово движението е с повишено внимание, а на няколко места в областите Пазарджик, Стара Загора и Бургас скоростта е ограничена до 100 или 80 км/ч.

По АМ „Хемус“ в посока Варна между началните километри на магистралата скоростта е ограничена до 90 км/ч, а превозните средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. При тунел „Топли дол“ е въведена временна организация с по две ленти във всяка посока. Двупосочно движение в едното платно има и в района на Игнатиево и Шумен, където се извършват ремонтни дейности.

По АМ „Струма“ са ограничени аварийните ленти при почистване на откоси, а между 10:00 и 16:00 часа в посока София при един от участъците се работи в активната лента. По АМ „Марица“ към ГКПП „Капитан Андреево“ движението е в една лента на няколко места заради ремонт на дилатационни фуги, с ограничение до 50 км/ч.

Проходи и планини

Проходите „Върбишки“ и „Златишки“ са затворени целогодишно, „Дюлински“ е забранен за всички моторни превозни средства, а проходът „Пампорово“ също е затворен. „Котленски“, „Печинско“ и „Превала“ са отворени за движение.

НИМХ прогнозира слънчево време над планините, с временно увеличение на облачността в югоизточните райони. В Странджа са възможни краткотрайни валежи, а вятърът по високите части ще бъде силен, особено в югоизточните масиви. В Пампорово, на 1760 метра надморска височина, са измерени 4,2 градуса и не е отчетен валеж за последното денонощие. ПСС има публикувани бюлетини за 3 октомври за Стара планина, Витоша, Рила и Родопите.

Сводките на пожарната и КАТ

За денонощието, приключило на 2 октомври, звената на пожарната са реагирали на 161 сигнала и са ликвидирали 120 пожара. 24 от пожарите са били с преки материални щети, а 96 са били без материални щети. Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, включително осем при катастрофи. При пожарите е загинал един човек.

В рамките на полицейската операция за спазване на Закона за движението по пътищата са проверени 15 361 моторни превозни средства и 19 871 водачи и пътници. Съставени са 4808 фиша и 407 акта. Установени са 18 водачи след употреба на алкохол, трима след употреба на наркотични вещества или техни аналози, а четирима са отказали тест.