Турски военни и техника преминават през България за учение

Турски военнослужещи и военна техника ще преминат по републиканската пътна мрежа на България на 3 и 4 октомври. Придвижването е свързано с участието на въоръжените сили на Турция в учението Eastern Shield 2026 Exercise на територията на Румъния, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

„Придвижването е във връзка с участието им в учението Eastern Shield 2026 Exercise на територията на Румъния“, съобщиха от Министерството на отбраната.

През страната ще преминат личен състав и техника, като военните автоколони ще бъдат ескортирани от Служба „Военна полиция“.

Подобно придвижване е имало и през септември

През септември Министерството на отбраната отново информира за транспортиране на военнослужещи и военна техника от въоръжените сили на Турция. И тогава посочената причина е била участие в учение в Румъния.

От Министерството на отбраната не са съобщили конкретния маршрут на колоните, броя на военнослужещите или вида и количеството на превозваната техника.

Източници: БТА