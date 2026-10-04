Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Турски военни и техника преминават през България за учение

Турски военни и техника преминават през България за учение

4 Октомври, 2026 07:12 468 19

  • турция-
  • военни учения-
  • военна техника-
  • румъния-
  • военна полиция

Придвижването е свързано с участието им в учението Eastern Shield 2026 Exercise в Румъния. Автоколоните ще бъдат ескортирани от Военната полиция.

Турски военни и техника преминават през България за учение - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турски военнослужещи и военна техника ще преминат по републиканската пътна мрежа на България на 3 и 4 октомври. Придвижването е свързано с участието на въоръжените сили на Турция в учението Eastern Shield 2026 Exercise на територията на Румъния, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

„Придвижването е във връзка с участието им в учението Eastern Shield 2026 Exercise на територията на Румъния“, съобщиха от Министерството на отбраната.

През страната ще преминат личен състав и техника, като военните автоколони ще бъдат ескортирани от Служба „Военна полиция“.

Подобно придвижване е имало и през септември

През септември Министерството на отбраната отново информира за транспортиране на военнослужещи и военна техника от въоръжените сили на Турция. И тогава посочената причина е била участие в учение в Румъния.

От Министерството на отбраната не са съобщили конкретния маршрут на колоните, броя на военнослужещите или вида и количеството на превозваната техника.

Източници: БТА


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕС НИ ХРАНИ НАТЮ НИ ПАЗИ

    10 2 Отговор
    Най-накрая ни нахранени, ни опазени.

    Коментиран от #17

    07:15 04.10.2026

  • 2 Само да не им стане навик, и да остана

    5 0 Отговор
    за постоянно, че както е тръгнал света. Ама няма страшно, вече имаме 1 самолет, ще разбием Турция набързо.

    07:20 04.10.2026

  • 3 А бе

    6 0 Отговор
    Нека да останат за постоянно, та да приключим с прехода.👍

    07:21 04.10.2026

  • 4 Петър Волгин

    3 2 Отговор
    Окупацията започна !

    07:23 04.10.2026

  • 5 14/88

    3 3 Отговор
    след кат чорапа им подари югоизточна и североизточна бг, че и половината ни черно море, правят кот искат

    амам от тоз чорап смотан дето тиквата му дърпа конците

    07:24 04.10.2026

  • 6 ЦК на БКП

    3 2 Отговор
    Няма страшно - на Дунава са финци и украйнци /демек руснаци/ на тях разчитаме да ги прогони и върнем обратно в Анадола

    Коментиран от #12

    07:27 04.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Баце

    0 0 Отговор
    А ще се връщат ли?

    07:35 04.10.2026

  • 10 Арена Арменец

    1 0 Отговор
    Те така и в Азербайджан ходиха, за учение.

    Коментиран от #19

    07:38 04.10.2026

  • 11 Къде

    1 0 Отговор
    Ще ги правят тия учения на Шипка ли ?

    07:40 04.10.2026

  • 12 И как ще стане това

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "ЦК на БКП":

    Те да не са глупави цял човешки живот да се бият за неблагодарници.

    07:43 04.10.2026

  • 13 Механик

    0 0 Отговор
    Ботев и Левски се въртят като вентилатори в гроба.

    07:44 04.10.2026

  • 14 батСали

    1 0 Отговор
    тия турски военни колони ввче почнаха често да си шетат из българия.
    Някой ден просто няма да си тръгнат!
    Тука стана стна полигон на турска и американска техника!
    Май е хубаво да съборят Шипка, щото скоро ще ни трябва нов паметник там!

    07:44 04.10.2026

  • 15 Учението Източен Щит 2026

    1 0 Отговор
    е турско- румънско, в него България участва само с логистика.
    Логистика означава , че България позволява всякакъв вид транспорт и охрана на турските военни части през наша територия.
    Част от тази логистика е бъдещата магистрала Черно море, която ще се строи от турски строителни фирми.
    Третият мост на р. Дунав също е част от тази логистика.
    Заедно с други страни от НАТО, България и Румъния са в центъра на защитата на Източния фланг на НАТО.

    07:44 04.10.2026

  • 16 14/88

    1 0 Отговор
    аз си пия ракията и въобще ми е през оная работа за тоя рускотурскипедераст румен и шайка

    като дойде радевата зима ще видите как ще го изгоним с кирките и лопатите

    07:46 04.10.2026

  • 17 Защо тогава

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЕС НИ ХРАНИ НАТЮ НИ ПАЗИ":

    Пишеш тая глупост с големите букви. Хващат ли се шараните на НПО опорки.

    07:47 04.10.2026

  • 18 В момента в България се провежда

    1 1 Отговор
    • ETAP-C 26-3 (Европейски курс за тактическа подготовка на военнотранспортната авиация): Учението се провежда от 28 септември до 8 октомври 2026 г..
    • Локация: Основна база е Летище Пловдив, като полети се изпълняват и в районите на авиобазите Безмер и Долна Митрополия, както и над Централна и Южна България.
    • Участници: Летателен състав и транспортни самолети от военновъздушните сили на страните съюзнички, координирани от Европейския тактически авиационен център. Тренират се тактически полети на ниска височина и кацания в условия на бойни ограничения.
    Тренират се бързи въздушни десанти на части на НАТО за защита на Източния фланг при необходимост.

    07:47 04.10.2026

  • 19 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Арена Арменец":

    Да де, ама азерите са турските македонци и дето се вика една кръв са си и една религия. Един манталитет имат, а ние с турците сме мноооого различни и трудно ще се живее с "турско присъствие".

    07:48 04.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове