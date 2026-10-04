Турски военни и техника преминават през България за учение

Турски военнослужещи и военна техника ще преминат по републиканската пътна мрежа на България на 3 и 4 октомври. Придвижването е свързано с участието на въоръжените сили на Турция в учението Eastern Shield 2026 Exercise на територията на Румъния, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.
През страната ще преминат личен състав и техника, като военните автоколони ще бъдат ескортирани от Служба „Военна полиция“.
Подобно придвижване е имало и през септември
През септември Министерството на отбраната отново информира за транспортиране на военнослужещи и военна техника от въоръжените сили на Турция. И тогава посочената причина е била участие в учение в Румъния.
От Министерството на отбраната не са съобщили конкретния маршрут на колоните, броя на военнослужещите или вида и количеството на превозваната техника.
Източници: БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕС НИ ХРАНИ НАТЮ НИ ПАЗИ
Коментиран от #17
07:15 04.10.2026
2 Само да не им стане навик, и да остана
07:20 04.10.2026
3 А бе
07:21 04.10.2026
4 Петър Волгин
07:23 04.10.2026
5 14/88
амам от тоз чорап смотан дето тиквата му дърпа конците
07:24 04.10.2026
6 ЦК на БКП
Коментиран от #12
07:27 04.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Баце
07:35 04.10.2026
10 Арена Арменец
Коментиран от #19
07:38 04.10.2026
11 Къде
07:40 04.10.2026
12 И как ще стане това
До коментар #6 от "ЦК на БКП":Те да не са глупави цял човешки живот да се бият за неблагодарници.
07:43 04.10.2026
13 Механик
07:44 04.10.2026
14 батСали
Някой ден просто няма да си тръгнат!
Тука стана стна полигон на турска и американска техника!
Май е хубаво да съборят Шипка, щото скоро ще ни трябва нов паметник там!
07:44 04.10.2026
15 Учението Източен Щит 2026
Логистика означава , че България позволява всякакъв вид транспорт и охрана на турските военни части през наша територия.
Част от тази логистика е бъдещата магистрала Черно море, която ще се строи от турски строителни фирми.
Третият мост на р. Дунав също е част от тази логистика.
Заедно с други страни от НАТО, България и Румъния са в центъра на защитата на Източния фланг на НАТО.
07:44 04.10.2026
16 14/88
като дойде радевата зима ще видите как ще го изгоним с кирките и лопатите
07:46 04.10.2026
17 Защо тогава
До коментар #1 от "ЕС НИ ХРАНИ НАТЮ НИ ПАЗИ":Пишеш тая глупост с големите букви. Хващат ли се шараните на НПО опорки.
07:47 04.10.2026
18 В момента в България се провежда
• Локация: Основна база е Летище Пловдив, като полети се изпълняват и в районите на авиобазите Безмер и Долна Митрополия, както и над Централна и Южна България.
• Участници: Летателен състав и транспортни самолети от военновъздушните сили на страните съюзнички, координирани от Европейския тактически авиационен център. Тренират се тактически полети на ниска височина и кацания в условия на бойни ограничения.
Тренират се бързи въздушни десанти на части на НАТО за защита на Източния фланг при необходимост.
07:47 04.10.2026
19 Механик
До коментар #10 от "Арена Арменец":Да де, ама азерите са турските македонци и дето се вика една кръв са си и една религия. Един манталитет имат, а ние с турците сме мноооого различни и трудно ще се живее с "турско присъствие".
07:48 04.10.2026