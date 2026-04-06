Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Руски спортен коментатор с остри нападки към треньора на българския национален отбор по биатлон

6 Април, 2026 09:49 1 812 36

Дмитрий Губерниев отправи скандални сравнения към наставника

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Известният руски телевизионен водещ и приближен на Кремъл – Дмитрий Губерниев, отправи скандални сравнения към наставника на българския национален отбор по биатлон Волфганг Пихлер. В свое изказване по „Матч ТВ“ Губерниев приравни германския специалист с едни от най-мрачните фигури в историята, като дори го сравни с дясната ръка на Адолф Хитлер.

Повод за бурната реакция стана позицията на 71-годишния Пихлер, който категорично заяви, че руските спортисти не бива да бъдат допускани до международни състезания. Той публично изрази уважение към позицията на Пихлер, което допълнително разпали страстите.

„Гражданинът Ростовцев заявява, че уважава мнението на своя приятел Пихлер, според когото руските спортисти не трябва да участват на международната сцена. Чии други възгледи уважава Ростовцев – на Йозеф Гьобелс или на Кая Калас? Ако перифразираме поета: изпълзяха всякакви същества, но Бог вижда измамника“, изригна Губерниев в ефир.

За справка – Йозеф Гьобелс е бил министър на пропагандата в нацистка Германия и един от най-приближените до Хитлер, докато Кая Калас е първата жена премиер на Естония и от 2024 г. заема поста вицепрезидент на Европейската комисия.

Дмитрий Губерниев не за първи път попада в светлината на прожекторите с провокативни изказвания и действия. Журналистът е сред лицата, санкционирани от международната общност заради близките си връзки с руския президент Владимир Путин и откритата си подкрепа за военните действия в Украйна. През март 2022 г. той бе водещ на мащабно шествие в Москва в подкрепа на руската инвазия, а през октомври 2024 г. лично получи поздравителна телеграма от Путин по случай 50-годишния си юбилей.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Просто човек

    21 14 Отговор
    Рашиста да върви при руския кораб…Слава на България! 🇧🇬🇪🇺

    Коментиран от #21

    09:52 06.04.2026

  • 2 Прав е

    16 18 Отговор
    Изключването на спортисти по национален признак е вид неонацизъм.

    Коментиран от #7, #9

    09:52 06.04.2026

  • 3 Ахаха

    9 10 Отговор
    Нахрани германеца, заслужава

    Коментиран от #6

    09:53 06.04.2026

  • 4 Българин

    18 13 Отговор
    Руските примитиви ВЪН!

    Коментиран от #32

    09:56 06.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Механик

    12 11 Отговор

    До коментар #2 от "Прав е":

    Я покажи 3 разликите от Национал - социалистите на Хи тлер и КОМ фашистите на ху.. ЙЛО!
    Хехехехехехе

    Коментиран от #11

    09:59 06.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хахаха

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "Прав е":

    Каква НАЦИОНАЛНОСТИ имат блатарите?!?
    Хахахахаха
    В коя Република живее тоя..."руски".. коментатир?!?
    Хахахахаха

    Коментиран от #22

    10:03 06.04.2026

  • 10 Имоти

    7 5 Отговор
    Блядистански спорт с над 400 хиляди имоти на Руски Олигарски по Българското Черноморие с преливане на вода в Река Камчия.

    Коментиран от #16

    10:08 06.04.2026

  • 11 Няма спор

    8 11 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Нацизмът и фашизмът са възникнали в западната цивилизация и са терористично проявление на диктатурата на капитала.
    Днес нещата не са по различни, но се преподнасят като форма на демокрация.

    Коментиран от #28

    10:09 06.04.2026

  • 12 Кой е този

    2 3 Отговор
    "Гражданинът Ростовцев"?

    10:11 06.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дааа

    0 0 Отговор
    Поздравил го 50 годишния му юбилей ,този на снимката ли

    10:13 06.04.2026

  • 16 Питане

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Имоти":

    Не беше ли в основата на завземането на български територии една неандерталка, раздаваща паспорти на килограми ???

    10:16 06.04.2026

  • 17 Лютеница

    5 3 Отговор
    Дефиниция за българин
    Българин е който не крaде, не лъжe, не убивa и не сменя
    вярата си за печена кокошка.

    Дефиниция за Грък.
    Грък е който крaде всичко що е Българско - Богове и Исторически Личности, лъже на порaзия, yбива потайно и сменя вярата си за печена кокoшка.

    Дефиниция за Тyрчин
    Турчин е този който, не краде Български Богове, лъже когато му скимне, убива за вяра и пари, но от страх не смее да смени арабската вяра на КОТАРАЦИТЕ за печена кокошка

    Дефиниция за Руснак
    Руснак е този който крaде религия, култура, език и сичко що на пътя му е Българско - даже и ракията смениха на водка, лъже че вярва в комунизъм, но го разпространява с калашника, yбива явно и тайно за глътка водка и вярата си в комунизма не сменя за всякакъв вид кoкошка.

    Коментиран от #35

    10:16 06.04.2026

  • 18 германците се радват като говорят

    0 3 Отговор
    за хитлер и гестапо . и по великден също . преди пускаха фишеци как дисциплината на райх армията и силата на арийците довела до превземането на половината свят . после излязоха архиви за недоснабдяване и вземане на амфетамини за издържливост . а после плащаше репарации 20 години . от съда се измъкнаха около 20 000 есесовци . в топлите страни и със други имена . у нас са важни медалите . щом вземат значи не спортуват напразно . чакат дарения за да вземат премии и бонуси . германските спортисти са по богати . в европа те са по напред в класациите .

    10:19 06.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ние , с гайдите

    5 8 Отговор
    Западните чучела се самозабравиха в русофобията си . Забравиха , че украинската хунта с преследванията на рускоезични провокира конфликта . Прав е руския коментатор !

    Коментиран от #31

    10:26 06.04.2026

  • 21 Да , ама Не

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Просто човек":

    А ти се прибирах в Турция !

    10:28 06.04.2026

  • 22 Цък

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Хахаха":

    Мухи нали знаеш, че македонците ни наричат татари и фашисти. Цар Борисова България лепна голямо петно на българите. Нашите войски окупираха Гърция и Македония - до скоро плащахме репарации на Гърците. Депортира ме лично всички евреи от Македония, която беше под управлението на българските фашисти.

    Коментиран от #27

    10:35 06.04.2026

  • 23 Гост

    4 3 Отговор
    Голям престъпник бил тоя коментатор! Участвал в шествие и получил телеграма от Путин за юбилея! Честно, мен щеше поне малко да ме е срам, да напише такакав глупост, да го обвинявам в такива "престъпления". А иначе се правим на демократи. Уж споделяме приказките на Волтер, че не бил съгласен с мнението на другия, ама щял да даде живота си, за правото на другия, да отстоява мнението си... Смешни станаха с тази пещерна русофобия! Най страшното е, че сами не осънадат глупостта си!

    10:42 06.04.2026

  • 24 Комунистите не сте

    4 2 Отговор
    По-малко като нацистите, тая тема докога ще експлитирате за пропаганда, бункерното джудже си е нацист, според действията и мискенео, уби ли Навални и други жуналисти..., какви сте комунделите, същите

    Коментиран от #33

    10:49 06.04.2026

  • 25 Парс

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "АГАТ а Кристи":

    Да бе, но на снмката е Пихлер!!!

    10:56 06.04.2026

  • 26 Гого

    4 3 Отговор
    Брей колко по братски се е изказал тоя шушляк. Мерси от такива "братушки".

    10:57 06.04.2026

  • 27 Цвъки, в

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Цък":

    БГ никога не е имало фашизъм, пропагандираш глупостите на русофиляците, те и днес в Украйна се брят с фашизма, дали? Що се отнася до Македония, БГ е била администратор, без права да решава за евреите. Като сте толкова ербап комунделите, защо югошитнята не ги спаси. Тогава БГ не е имала избор, или ни прегазват, или администрират-помагат, другите приказки са пропаганда

    10:58 06.04.2026

  • 28 Вмирисан русофилистик

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Няма спор":

    Нещо се правиш на разсеян. Изпусна нацизма, социализма , национал социализма и комунизма. Изпусна ги защото не ти изнасят на тезата. А да сравняваш фашизма с демокрацията си е патология.

    11:02 06.04.2026

  • 29 Никога

    3 1 Отговор
    Да не забравяме, че Хитлер тайно се е възхищавал от Сталин!

    11:06 06.04.2026

  • 30 Какви

    3 3 Отговор
    Озъбени руски кучета.Готови са да избиват хора.И насам идват.

    11:17 06.04.2026

  • 31 Чукча

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ние , с гайдите":

    Майка ти хваща ли окото да я направим щастлива.

    11:20 06.04.2026

  • 32 Българка

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    ....от силните всички се страхуват .А израелски и американски спортисти имат ли място на състезания !?!

    11:23 06.04.2026

  • 33 хммм

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Комунистите не сте":

    ...покажи ми един комунист ,бих му се поклонила ...

    11:25 06.04.2026

  • 34 Тити на Кака

    4 0 Отговор
    ....Повод за бурната реакция стана позицията на 71-годишния Пихлер, който категорично заяви, че руските спортисти не бива да бъдат допускани до международни състезания. Той публично изрази уважение към позицията на Пихлер, което допълнително разпали страстите...

    Уважаеми Тихчо, дали смогваш да прочетеш онова, което си "написал" / по метода "гугъл транслейт-копи-пейст"/ ?
    Не мисля, че си правиш труда!

    12:06 06.04.2026

  • 35 копи пейст

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Лютеница":

    "Когато Българин реши да гони заек, ще го настигне и с волска кола" /Турска поговорка/

    12:39 06.04.2026

  • 36 шаа

    0 0 Отговор
    e, гьобелс и кая калас не могат да се поставят в едно измерение. кая калас е кукла на конци. куха кукла, чийто кукловод се опитва да имитира гьобелс.

    12:49 06.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове