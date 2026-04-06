Руски спортен коментатор с остри нападки към треньора на българския национален отбор по биатлон

Известният руски телевизионен водещ и приближен на Кремъл – Дмитрий Губерниев, отправи скандални сравнения към наставника на българския национален отбор по биатлон Волфганг Пихлер. В свое изказване по „Матч ТВ“ Губерниев приравни германския специалист с едни от най-мрачните фигури в историята, като дори го сравни с дясната ръка на Адолф Хитлер.
Повод за бурната реакция стана позицията на 71-годишния Пихлер, който категорично заяви, че руските спортисти не бива да бъдат допускани до международни състезания. Той публично изрази уважение към позицията на Пихлер, което допълнително разпали страстите.
„Гражданинът Ростовцев заявява, че уважава мнението на своя приятел Пихлер, според когото руските спортисти не трябва да участват на международната сцена. Чии други възгледи уважава Ростовцев – на Йозеф Гьобелс или на Кая Калас? Ако перифразираме поета: изпълзяха всякакви същества, но Бог вижда измамника“, изригна Губерниев в ефир.
За справка – Йозеф Гьобелс е бил министър на пропагандата в нацистка Германия и един от най-приближените до Хитлер, докато Кая Калас е първата жена премиер на Естония и от 2024 г. заема поста вицепрезидент на Европейската комисия.
Дмитрий Губерниев не за първи път попада в светлината на прожекторите с провокативни изказвания и действия. Журналистът е сред лицата, санкционирани от международната общност заради близките си връзки с руския президент Владимир Путин и откритата си подкрепа за военните действия в Украйна. През март 2022 г. той бе водещ на мащабно шествие в Москва в подкрепа на руската инвазия, а през октомври 2024 г. лично получи поздравителна телеграма от Путин по случай 50-годишния си юбилей.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Просто човек
Коментиран от #21
09:52 06.04.2026
2 Прав е
Коментиран от #7, #9
09:52 06.04.2026
3 Ахаха
Коментиран от #6
09:53 06.04.2026
4 Българин
Коментиран от #32
09:56 06.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Механик
До коментар #2 от "Прав е":Я покажи 3 разликите от Национал - социалистите на Хи тлер и КОМ фашистите на ху.. ЙЛО!
Хехехехехехе
Коментиран от #11
09:59 06.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хахаха
До коментар #2 от "Прав е":Каква НАЦИОНАЛНОСТИ имат блатарите?!?
Хахахахаха
В коя Република живее тоя..."руски".. коментатир?!?
Хахахахаха
Коментиран от #22
10:03 06.04.2026
10 Имоти
Коментиран от #16
10:08 06.04.2026
11 Няма спор
До коментар #7 от "Механик":Нацизмът и фашизмът са възникнали в западната цивилизация и са терористично проявление на диктатурата на капитала.
Днес нещата не са по различни, но се преподнасят като форма на демокрация.
Коментиран от #28
10:09 06.04.2026
12 Кой е този
10:11 06.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дааа
10:13 06.04.2026
16 Питане
До коментар #10 от "Имоти":Не беше ли в основата на завземането на български територии една неандерталка, раздаваща паспорти на килограми ???
10:16 06.04.2026
17 Лютеница
Българин е който не крaде, не лъжe, не убивa и не сменя
вярата си за печена кокошка.
Дефиниция за Грък.
Грък е който крaде всичко що е Българско - Богове и Исторически Личности, лъже на порaзия, yбива потайно и сменя вярата си за печена кокoшка.
Дефиниция за Тyрчин
Турчин е този който, не краде Български Богове, лъже когато му скимне, убива за вяра и пари, но от страх не смее да смени арабската вяра на КОТАРАЦИТЕ за печена кокошка
Дефиниция за Руснак
Руснак е този който крaде религия, култура, език и сичко що на пътя му е Българско - даже и ракията смениха на водка, лъже че вярва в комунизъм, но го разпространява с калашника, yбива явно и тайно за глътка водка и вярата си в комунизма не сменя за всякакъв вид кoкошка.
Коментиран от #35
10:16 06.04.2026
18 германците се радват като говорят
10:19 06.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ние , с гайдите
Коментиран от #31
10:26 06.04.2026
21 Да , ама Не
До коментар #1 от "Просто човек":А ти се прибирах в Турция !
10:28 06.04.2026
22 Цък
До коментар #9 от "Хахаха":Мухи нали знаеш, че македонците ни наричат татари и фашисти. Цар Борисова България лепна голямо петно на българите. Нашите войски окупираха Гърция и Македония - до скоро плащахме репарации на Гърците. Депортира ме лично всички евреи от Македония, която беше под управлението на българските фашисти.
Коментиран от #27
10:35 06.04.2026
23 Гост
10:42 06.04.2026
24 Комунистите не сте
Коментиран от #33
10:49 06.04.2026
25 Парс
До коментар #14 от "АГАТ а Кристи":Да бе, но на снмката е Пихлер!!!
10:56 06.04.2026
26 Гого
10:57 06.04.2026
27 Цвъки, в
До коментар #22 от "Цък":БГ никога не е имало фашизъм, пропагандираш глупостите на русофиляците, те и днес в Украйна се брят с фашизма, дали? Що се отнася до Македония, БГ е била администратор, без права да решава за евреите. Като сте толкова ербап комунделите, защо югошитнята не ги спаси. Тогава БГ не е имала избор, или ни прегазват, или администрират-помагат, другите приказки са пропаганда
10:58 06.04.2026
28 Вмирисан русофилистик
До коментар #11 от "Няма спор":Нещо се правиш на разсеян. Изпусна нацизма, социализма , национал социализма и комунизма. Изпусна ги защото не ти изнасят на тезата. А да сравняваш фашизма с демокрацията си е патология.
11:02 06.04.2026
29 Никога
11:06 06.04.2026
30 Какви
11:17 06.04.2026
31 Чукча
До коментар #20 от "Ние , с гайдите":Майка ти хваща ли окото да я направим щастлива.
11:20 06.04.2026
32 Българка
До коментар #4 от "Българин":....от силните всички се страхуват .А израелски и американски спортисти имат ли място на състезания !?!
11:23 06.04.2026
33 хммм
До коментар #24 от "Комунистите не сте":...покажи ми един комунист ,бих му се поклонила ...
11:25 06.04.2026
34 Тити на Кака
Уважаеми Тихчо, дали смогваш да прочетеш онова, което си "написал" / по метода "гугъл транслейт-копи-пейст"/ ?
Не мисля, че си правиш труда!
12:06 06.04.2026
35 копи пейст
До коментар #17 от "Лютеница":"Когато Българин реши да гони заек, ще го настигне и с волска кола" /Турска поговорка/
12:39 06.04.2026
36 шаа
12:49 06.04.2026