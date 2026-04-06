Руски спортен коментатор с остри нападки към треньора на българския национален отбор по биатлон

Известният руски телевизионен водещ и приближен на Кремъл – Дмитрий Губерниев, отправи скандални сравнения към наставника на българския национален отбор по биатлон Волфганг Пихлер. В свое изказване по „Матч ТВ“ Губерниев приравни германския специалист с едни от най-мрачните фигури в историята, като дори го сравни с дясната ръка на Адолф Хитлер.

Повод за бурната реакция стана позицията на 71-годишния Пихлер, който категорично заяви, че руските спортисти не бива да бъдат допускани до международни състезания. Той публично изрази уважение към позицията на Пихлер, което допълнително разпали страстите.

„Гражданинът Ростовцев заявява, че уважава мнението на своя приятел Пихлер, според когото руските спортисти не трябва да участват на международната сцена. Чии други възгледи уважава Ростовцев – на Йозеф Гьобелс или на Кая Калас? Ако перифразираме поета: изпълзяха всякакви същества, но Бог вижда измамника“, изригна Губерниев в ефир.

За справка – Йозеф Гьобелс е бил министър на пропагандата в нацистка Германия и един от най-приближените до Хитлер, докато Кая Калас е първата жена премиер на Естония и от 2024 г. заема поста вицепрезидент на Европейската комисия.

Дмитрий Губерниев не за първи път попада в светлината на прожекторите с провокативни изказвания и действия. Журналистът е сред лицата, санкционирани от международната общност заради близките си връзки с руския президент Владимир Путин и откритата си подкрепа за военните действия в Украйна. През март 2022 г. той бе водещ на мащабно шествие в Москва в подкрепа на руската инвазия, а през октомври 2024 г. лично получи поздравителна телеграма от Путин по случай 50-годишния си юбилей.