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Екатерина Дафовска преживя тежка катастрофа на АМ "Тракия"

Екатерина Дафовска преживя тежка катастрофа на АМ "Тракия"

6 Юли, 2026 22:30 1 674 26

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  • новини българия

Олимпийската шампионка оцеля невредима след драматичен инцидент край Ямбол

Екатерина Дафовска преживя тежка катастрофа на АМ "Тракия" - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българската гордост и олимпийска шампионка по биатлон Екатерина Дафовска преживя ужасяваща катастрофа на автомагистрала "Тракия", но за щастие се размина само с леки наранявания. Инцидентът се случи по-рано днес в района на 280-ия километър, близо до Ямбол, докато Дафовска пътувала от Бургас към София.

По първоначална информация, автомобилът на Дафовска внезапно изгубил контрол, завъртял се и се обърнал по таван, като дори се оказал в обратна посока на движението. За щастие, олимпийската ни шампионка е излязла от катастрофата с минимални наранявания – само леко одраскване по носа.

Новината за инцидента бе потвърдена пред bTV от президента на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев. Той увери, че състоянието на Дафовска е стабилно и няма сериозни последствия за здравето ѝ. "Екатерина е добре, автомобилът е пострадал, но тя е истински боец и се справи и с тази трудност", коментира Фурнаджиев.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    8 1 Отговор
    Дано се оправи жената!

    Коментиран от #11

    22:32 06.07.2026

  • 2 Гост

    12 1 Отговор
    Катето Дафовска е голям спортист... дано е добре и всичко е наред.

    Коментиран от #10

    22:35 06.07.2026

  • 3 по таван

    6 1 Отговор
    Странна самокатастрофа. Възможно е пукната гума.

    Коментиран от #8, #16

    22:41 06.07.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    16 1 Отговор
    Как може да загубиш контрол на магистрала, бе? Или си хвърчал с висока скорост или си зяпал в телефона. Добре , че е бил малкия дявол и нищо ѝ няма.

    Коментиран от #7

    22:42 06.07.2026

  • 5 Kaкви са тези магии?

    11 0 Отговор
    Автомобилът държи контрола, па току го изтърве. Ей тъй, без да предупреди. Водачът в това време да не е ровил нещо из багажника? Аз колело съм губил, ама контрол не.

    22:49 06.07.2026

  • 6 ,,Но тя е истински боец ..."

    10 2 Отговор
    ОК!
    Ама не е истински...шофьор!
    Щом е изгубила управление на автомобила си,или се е заблеяла някъде,или е карала с превишена скорост...,или...- не казвате,можем само да гадаем...!

    22:53 06.07.2026

  • 7 В него участък

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    "магистралата" е ужасна. Колата губи стабилност, страничните завои са с наклон, който те изхвърля от пътя, асфалтът е на вълни и т. н. Строители и политици ни убиват.

    Коментиран от #9

    22:54 06.07.2026

  • 8 Да бе да...?!

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "по таван":

    И ти ,като оня тираджия ...,,бил пукнал гума" и затова навлязъл в насрещното и уби хората...как ли пък не...!

    22:55 06.07.2026

  • 9 Да-там магистралата е ужасна!

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "В него участък":

    Но затова и се кара по-бавно...!

    Коментиран от #22

    22:56 06.07.2026

  • 10 Ами не четеш ли...?!

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Само одраскана по носа...нищо и няма!

    22:59 06.07.2026

  • 11 Дай ся и другото...

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    ...за АЕЦ-,дето щял да гръмне...

    Коментиран от #18

    23:01 06.07.2026

  • 12 фиткифакти

    6 0 Отговор
    Автомобилът няма, как да загуби контрол, стига писахте глупости!
    Ако тя е карала значи тя е загубила контрол над автомобила, а по каква причина само можем да гадаем от написаното?

    23:03 06.07.2026

  • 13 жгп

    2 1 Отговор
    Ако е джип с подходящи гуми и по-висока скорост може и да стане. Аз лично съм пукал гума в желязо на Тракияс 140км/ч, при което в гумата ми остана дупка 6-7см в диаметър отсрани, но колата ми е ниска с ниско профилни гуми и почти нищо не се усети.

    Коментиран от #26

    23:03 06.07.2026

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 7 Отговор
    Останала е жива,за съжаление. 🦧😪🦧

    23:05 06.07.2026

  • 15 Някой си

    3 2 Отговор
    Според вас това съоражение какво общо има с понятието магистрала?Дано Дафовска е добре!

    23:06 06.07.2026

  • 16 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "по таван":

    Била е пияна.😎

    23:07 06.07.2026

  • 17 Архимандрисандрит Бибиян

    0 4 Отговор
    Може да направи завой под прав ъгъл със двесте върху мокро петно. Пробвано е,става! За щастие сме живи,четири човеци бехме. Автомобила се удари челно в крайпътно дърво. Не бе на магистрала,на междоселски път.

    Коментиран от #20

    23:12 06.07.2026

  • 18 Това другото за гърмящия АЕЦ

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дай ся и другото...":

    е на полуидиота с коня

    Коментиран от #19

    23:13 06.07.2026

  • 19 Да-знаем!

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Това другото за гърмящия АЕЦ":

    Ама това си е все един и същ хейтър,под различен ник...!

    23:22 06.07.2026

  • 20 Със двеста ..

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    ... на междуселски път ...?!
    Нещо да не фантазираш...?!

    23:24 06.07.2026

  • 21 не е само до късмет

    1 2 Отговор
    Почти не е пострадала защото нейната фамилия идва от това,че всички карат DAF.

    23:27 06.07.2026

  • 22 Демократ

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да-там магистралата е ужасна!":

    А ми затова завоите се заместват с овали ама европейците не учат матматика за разлика от Сащ. За Наскар и Инди 500 не си ли чувал. Европейския акъл само за Монако стига. За какво ти е кола ако караш бавно.

    23:34 06.07.2026

  • 23 Чичо

    0 1 Отговор
    Тя ли е шофирала? Как така се е завъртял? Слаби журнала... Или криете нещо.

    23:36 06.07.2026

  • 24 Коментар

    1 1 Отговор
    Изключително проста и доста сенчеста в бизнеса е нашата олимпийка

    23:56 06.07.2026

  • 25 Патка

    0 0 Отговор
    Голяма платка е лапала-затуй тъй

    00:07 07.07.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "жгп":

    Що ме казват с каква кола в била. Срам ги е. За Гунди и Котков , чак в песните се споменаваше Алфа Ромео.

    00:07 07.07.2026

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