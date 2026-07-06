Екатерина Дафовска преживя тежка катастрофа на АМ "Тракия"

Българската гордост и олимпийска шампионка по биатлон Екатерина Дафовска преживя ужасяваща катастрофа на автомагистрала "Тракия", но за щастие се размина само с леки наранявания. Инцидентът се случи по-рано днес в района на 280-ия километър, близо до Ямбол, докато Дафовска пътувала от Бургас към София.

По първоначална информация, автомобилът на Дафовска внезапно изгубил контрол, завъртял се и се обърнал по таван, като дори се оказал в обратна посока на движението. За щастие, олимпийската ни шампионка е излязла от катастрофата с минимални наранявания – само леко одраскване по носа.

Новината за инцидента бе потвърдена пред bTV от президента на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев. Той увери, че състоянието на Дафовска е стабилно и няма сериозни последствия за здравето ѝ. "Екатерина е добре, автомобилът е пострадал, но тя е истински боец и се справи и с тази трудност", коментира Фурнаджиев.