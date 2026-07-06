Екатерина Дафовска преживя тежка катастрофа на АМ "Тракия"

Българската гордост и олимпийска шампионка по биатлон Екатерина Дафовска преживя ужасяваща катастрофа на автомагистрала "Тракия", но за щастие се размина само с леки наранявания. Инцидентът се случи по-рано днес в района на 280-ия километър, близо до Ямбол, докато Дафовска пътувала от Бургас към София.
По първоначална информация, автомобилът на Дафовска внезапно изгубил контрол, завъртял се и се обърнал по таван, като дори се оказал в обратна посока на движението. За щастие, олимпийската ни шампионка е излязла от катастрофата с минимални наранявания – само леко одраскване по носа.
Новината за инцидента бе потвърдена пред bTV от президента на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев. Той увери, че състоянието на Дафовска е стабилно и няма сериозни последствия за здравето ѝ. "Екатерина е добре, автомобилът е пострадал, но тя е истински боец и се справи и с тази трудност", коментира Фурнаджиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #11
22:32 06.07.2026
2 Гост
Коментиран от #10
22:35 06.07.2026
3 по таван
Коментиран от #8, #16
22:41 06.07.2026
4 РЕАЛИСТ
Коментиран от #7
22:42 06.07.2026
5 Kaкви са тези магии?
22:49 06.07.2026
6 ,,Но тя е истински боец ..."
Ама не е истински...шофьор!
Щом е изгубила управление на автомобила си,или се е заблеяла някъде,или е карала с превишена скорост...,или...- не казвате,можем само да гадаем...!
22:53 06.07.2026
7 В него участък
До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":"магистралата" е ужасна. Колата губи стабилност, страничните завои са с наклон, който те изхвърля от пътя, асфалтът е на вълни и т. н. Строители и политици ни убиват.
Коментиран от #9
22:54 06.07.2026
8 Да бе да...?!
До коментар #3 от "по таван":И ти ,като оня тираджия ...,,бил пукнал гума" и затова навлязъл в насрещното и уби хората...как ли пък не...!
22:55 06.07.2026
9 Да-там магистралата е ужасна!
До коментар #7 от "В него участък":Но затова и се кара по-бавно...!
Коментиран от #22
22:56 06.07.2026
10 Ами не четеш ли...?!
До коментар #2 от "Гост":Само одраскана по носа...нищо и няма!
22:59 06.07.2026
11 Дай ся и другото...
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":...за АЕЦ-,дето щял да гръмне...
Коментиран от #18
23:01 06.07.2026
12 фиткифакти
Ако тя е карала значи тя е загубила контрол над автомобила, а по каква причина само можем да гадаем от написаното?
23:03 06.07.2026
13 жгп
Коментиран от #26
23:03 06.07.2026
14 Mими Кучева🐕🦺
23:05 06.07.2026
15 Някой си
23:06 06.07.2026
16 Раданч Татлъту🐵🐵🐵
До коментар #3 от "по таван":Била е пияна.😎
23:07 06.07.2026
17 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #20
23:12 06.07.2026
18 Това другото за гърмящия АЕЦ
До коментар #11 от "Дай ся и другото...":е на полуидиота с коня
Коментиран от #19
23:13 06.07.2026
19 Да-знаем!
До коментар #18 от "Това другото за гърмящия АЕЦ":Ама това си е все един и същ хейтър,под различен ник...!
23:22 06.07.2026
20 Със двеста ..
До коментар #17 от "Архимандрисандрит Бибиян":... на междуселски път ...?!
Нещо да не фантазираш...?!
23:24 06.07.2026
21 не е само до късмет
23:27 06.07.2026
22 Демократ
До коментар #9 от "Да-там магистралата е ужасна!":А ми затова завоите се заместват с овали ама европейците не учат матматика за разлика от Сащ. За Наскар и Инди 500 не си ли чувал. Европейския акъл само за Монако стига. За какво ти е кола ако караш бавно.
23:34 06.07.2026
23 Чичо
23:36 06.07.2026
24 Коментар
23:56 06.07.2026
25 Патка
00:07 07.07.2026
26 РЕАЛИСТ
До коментар #13 от "жгп":Що ме казват с каква кола в била. Срам ги е. За Гунди и Котков , чак в песните се споменаваше Алфа Ромео.
00:07 07.07.2026