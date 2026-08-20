Ник Кирьос изправен пред наказание за кокаин: Какво го очаква?

Ник Кирьос, финалистът от Уимбълдън 2022, попадна под светлините на прожекторите не заради впечатляваща игра, а заради положителна допинг проба за кокаин. Това се случи по време на турнира на трева в Майорка през юни, където австралиецът бе тестван веднага след отпадането си в първия кръг.

Съдбата на Кирьос сега виси на косъм и зависи от един ключов въпрос: употребил ли е наркотика по време на състезание или извън него? Според регламента на Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA), периодът „в състезание“ започва от първия ден на участието му в турнира и приключва с последния му мач. Ако Кирьос докаже, че е приел кокаина преди този период, наказанието му може да бъде значително по-леко.

Наказанието за подобно нарушение варира драстично – от едва 1 месец до цели 4 години отстраняване от професионалния тенис. Ако 31-годишният австралиец убеди разследващите, че употребата е била извън състезателния период, той може да се размине само с кратка забрана, особено ако се включи в програма за лечение. В противен случай, ако се докаже, че е бил „в състезание“, санкцията може да бъде много по-сурова.

Временното наказание на Ник Кирьос стартира на 4 август, което означава, че при благоприятно развитие той може да се завърне на корта още на 4 септември. Всичко обаче зависи от резултатите на разследването и от това дали ще се наложи сформиране на независим трибунал.