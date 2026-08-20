Евертон Бала изгря на европейската сцена: Левскарят омагьоса Шампионската лига

Крилото на Левски Евертон Бала, се превърна в истинска сензация на Стария континент, след като негово изпълнение попадна под светлините на прожекторите в най-престижния европейски клубен турнир – Шампионската лига. Не кой да е, а официалният Instagram профил на турнира, следван от над 119 милиона фенове по цял свят, сподели специално видео, посветено на изключителната техника на бразилеца.

Във въпросния клип, заснет по време на плейофния сблъсък между Левски и гръцкия АЕК на Националния стадион, Бала демонстрира завидно самочувствие и класа. С лекота и артистичност той прокара топката между краката на съперников защитник, оставяйки публиката без дъх и доказвайки, че притежава истински футболен чар.

Макар срещата да завърши при нулево равенство, именно бразилецът се открои като най-опасното оръжие в атаката на "сините". Неговата индивидуална изява не остана незабелязана и се превърна в своеобразна реклама не само за самия Евертон Бала, но и за българския футбол като цяло.