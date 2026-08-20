Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Евертон Бала изгря на европейската сцена: Левскарят омагьоса Шампионската лига

Евертон Бала изгря на европейската сцена: Левскарят омагьоса Шампионската лига

20 Август, 2026 21:33 752 0

  • евертон бала-
  • левски-
  • шампионска лига-
  • бразилски футболист-
  • футболни финтове-
  • български футбол-
  • аек-
  • национален стадион-
  • instagram-
  • европейски футбол

Бразилският виртуоз на "сините" впечатли милиони с изумителен финт срещу АЕК

Евертон Бала изгря на европейската сцена: Левскарят омагьоса Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Крилото на Левски Евертон Бала, се превърна в истинска сензация на Стария континент, след като негово изпълнение попадна под светлините на прожекторите в най-престижния европейски клубен турнир – Шампионската лига. Не кой да е, а официалният Instagram профил на турнира, следван от над 119 милиона фенове по цял свят, сподели специално видео, посветено на изключителната техника на бразилеца.

Във въпросния клип, заснет по време на плейофния сблъсък между Левски и гръцкия АЕК на Националния стадион, Бала демонстрира завидно самочувствие и класа. С лекота и артистичност той прокара топката между краката на съперников защитник, оставяйки публиката без дъх и доказвайки, че притежава истински футболен чар.

Макар срещата да завърши при нулево равенство, именно бразилецът се открои като най-опасното оръжие в атаката на "сините". Неговата индивидуална изява не остана незабелязана и се превърна в своеобразна реклама не само за самия Евертон Бала, но и за българския футбол като цяло.



Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове