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Бешикташ разгроми Жалгирис и направи огромна крачка към основната фаза на Лига Европа

Бешикташ разгроми Жалгирис и направи огромна крачка към основната фаза на Лига Европа

20 Август, 2026 22:25 369 0

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Турският колос с категорична победа у дома, капитанът Кьокджю точен от дузпа

Бешикташ разгроми Жалгирис и направи огромна крачка към основната фаза на Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бешикташ демонстрира класа и самочувствие, като разби литовския Жалгирис с убедителното 3:0 в първия плейофен сблъсък за влизане в груповата фаза на Лига Европа. Турският гранд не остави никакви съмнения в превъзходството си и още до почивката си осигури комфортна преднина.

Още в шестата минута Хюн-Гю О откри резултата след прецизно подаване на Ръдван Йълмаз, който само шест минути по-късно отново асистира – този път на Майкъл Мурийо, който удвои аванса на домакините. Динамиката и агресивният натиск на Бешикташ не позволиха на гостите от Вилнюс да намерят отговор.

След почивката, в 59-ата минута, капитанът Оркун Кьокджю бе безпогрешен от дузпа и фиксира крайното 3:0, с което на практика предреши изхода от двубоя. Малко след това феновете на "орлите" приветстваха новото попълнение Душан Влахович, привлечен като свободен агент от Ювентус, който дебютира с екипа на Бешикташ.

Вторият двубой между Жалгирис и Бешикташ ще се проведе на 27 август от 20:00 часа българско време в Литва.


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