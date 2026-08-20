Бешикташ разгроми Жалгирис и направи огромна крачка към основната фаза на Лига Европа

Бешикташ демонстрира класа и самочувствие, като разби литовския Жалгирис с убедителното 3:0 в първия плейофен сблъсък за влизане в груповата фаза на Лига Европа. Турският гранд не остави никакви съмнения в превъзходството си и още до почивката си осигури комфортна преднина.

Още в шестата минута Хюн-Гю О откри резултата след прецизно подаване на Ръдван Йълмаз, който само шест минути по-късно отново асистира – този път на Майкъл Мурийо, който удвои аванса на домакините. Динамиката и агресивният натиск на Бешикташ не позволиха на гостите от Вилнюс да намерят отговор.

След почивката, в 59-ата минута, капитанът Оркун Кьокджю бе безпогрешен от дузпа и фиксира крайното 3:0, с което на практика предреши изхода от двубоя. Малко след това феновете на "орлите" приветстваха новото попълнение Душан Влахович, привлечен като свободен агент от Ювентус, който дебютира с екипа на Бешикташ.

Вторият двубой между Жалгирис и Бешикташ ще се проведе на 27 август от 20:00 часа българско време в Литва.