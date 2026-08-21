Тотнъм взема играч от Манчестър Сити, плаща 75 млн. паунда

Тотнъм постигна споразумение с Манчестър Сити за трансфера на бразилското крило Савиньо. Сделката е на стойност 75 милиона паунда, като в договора са заложени и допълнителни 10 милиона паунда под формата на бонуси.

22-годишният футболист предстои да премине задължителните медицински прегледи, след което ще подпише дългосрочен договор с лондончани. Преминаването на бразилеца в Северен Лондон идва след повече от година преговори, след като „шпорите“ направиха неуспешен опит да го привлекат още миналото лято. Тогава Савиньо реши да остане на „Етихад“, но през изминалия сезон получи ограничено време за изява под ръководството на Пеп Гуардиола, записвайки едва седем мача като титуляр във Висшата лига.

След като вече похарчи общо 185 милиона паунда за халфовете Матеуш Фернандеш от Уест Хем и Сандро Тонали от Нюкасъл, старши треньорът на Тотнъм Роберто де Дзерби насочи вниманието си към подсилване на нападението.

Селекцията на „шпорите“ обаче едва ли ще спре дотук. Според източници на BBC Sport преговорите за друг футболист на Сити — Омар Мармуш — се развиват позитивно. Египетският нападател бе привлечен от Айнтрахт Франкфурт през 2025 г. за 59 милиона паунда, но през миналата кампания загуби титулярното си място.

Тотнъм запазва интерес и към крилото на Ливърпул Коди Гакпо, макар все още да не е ясно дали клубът разполага с необходимия финансов ресурс да реализира сделка за нидерландския национал паралелно с трансферите на Савиньо и Мармуш.

С идването на Савиньо разходите на Тотнъм през този трансферен прозорец надхвърлят 300 милиона паунда. В същото време лондончани са възстановили близо 140 милиона паунда от продажбите на Кристиан Ромеро, Джед Спенс и Лука Вушкович.