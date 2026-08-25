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ЦСКА се оглежда за нов стълб в защитата

ЦСКА се оглежда за нов стълб в защитата

25 Август, 2026 09:34 688 2

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"Червените" насочват поглед към бившия национал Николай Минков, който е свободен агент

ЦСКА се оглежда за нов стълб в защитата - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В последните дни в лагера на ЦСКА се усеща напрежение и желание за промяна, особено след неубедителното представяне на отбора в Крит. Защитата, която трябваше да бъде непробиваема, се оказа ахилесова пета, а бразилецът Пастор попадна под светлината на прожекторите като един от основните виновници за поражението, което усложни амбициите на "червените" в Лига Европа.

Докато феновете и ръководството търсят изход от създалата се ситуация, на хоризонта се появява познато име – Николай Минков. Бившият национал, който наскоро се раздели с Ботев Пловдив след напрежение между двете страни, в момента поддържа форма индивидуално във Варна и очаква следващото предизвикателство в кариерата си.

28-годишният десен бек не страда от липса на интерес. Клубове от Унгария, Гърция и Полша вече са отправили запитвания за услугите му, а няколко български тима също са опитали да го привлекат. Минков обаче е отказал предложенията от родината, но евентуална оферта от ЦСКА може да промени плановете му, информира „Мач Телеграф“.

С пет мача за националния отбор на България и богат опит в родното първенство, Минков се очертава като отлична опция за подсилване на защитата. Още повече, че статутът му на свободен агент позволява на "червените" да го привлекат без да плащат трансферна сума – истински златен шанс в днешния футболен пазар.

След като доверието към Пастор се разклати, ръководството на ЦСКА вече активно търси нов клуб за бразилеца. Първоначално "армейците" заложиха на него като титуляр, но след последните грешки, стратегията се променя и Минков отново излиза на преден план като потенциален заместник.

 


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  • 2 Левски 1914

    3 1 Отговор
    След 15 дена стават 10 години откакто цска го няма, пишете цялото име на това МЕНТЕ.

    09:47 25.08.2026

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