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Бившият страж на ЦСКА Густаво Бусато с нов отбор в Бразилия

Бившият страж на ЦСКА Густаво Бусато с нов отбор в Бразилия

25 Август, 2026 10:19 511 0

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Опитният вратар ще пази за Куяба във втория ешелон на бразилския футбол

Бившият страж на ЦСКА Густаво Бусато с нов отбор в Бразилия - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След успешен период в Европа и престой в българския ЦСКА, Густаво Бусато отново ще брани родните бразилски врати. 35-годишният вратар официално подписа с Куяба – отбор, който в момента заема 12-ата позиция в класирането на Серия "Б".

Трансферът на Бусато не е случаен – Куяба спешно търсеше опитен страж, след като титулярният вратар Марсело Карне получи тежка травма. Карне скъса аддукторното сухожилие на десния крак по време на двубоя срещу Сеара, завършил с победа 3:1. За съжаление, възстановяването му ще отнеме между четири и пет месеца, а завръщането му на терена се очаква едва след четири - пет месеца.

Със своя ръст от 1,89 метра и богат опит както в бразилския, така и в международния футбол, Густаво Бусато е призван да внесе стабилност и увереност под рамката на Куяба. Ръководството на клуба изрази надежда, че именно той ще помогне на тима да се доближи до челната шестица в Серия "Б" и да се бори за промоция.


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