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Бетис триумфира на "Местая" и се изкачи на върха в Ла Лига

Бетис триумфира на "Местая" и се изкачи на върха в Ла Лига

26 Август, 2026 09:52 751 0

  • реал бетис-
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  • футбол-
  • испания

Младокът Пабло Гарсия донесе златни три точки на "зелено-белите", които делят лидерството със Севиля

Бетис триумфира на "Местая" и се изкачи на върха в Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Бетис излезе победител срещу Валенсия с минималното 1:0 в среща от втория кръг на испанската Ла Лига. Пред погледите на над 45 000 ентусиазирани фенове, гостите от Севиля демонстрираха хладнокръвие и характер, за да си тръгнат с пълния комплект точки.

Въпреки че домакините от Валенсия владееха инициативата през по-голямата част от мача и създадоха повече положения, съдбата се усмихна на Бетис. В 79-ата минута треньорът на гостите заложи на младия Пабло Гарсия, който само четири минути след появата си на терена се превърна в герой. След прецизно подаване от Франсиско Гарсия, 20-годишният талант хладнокръвно реализира единственото попадение в срещата, което се оказа достатъчно за успеха на "зелено-белите".

С този ценен успех Бетис вече разполага с пълен актив от 6 точки и се изравни на първото място в класирането със своя градски съперник Севиля.

За разлика от гостите, "прилепите" от Валенсия продължават да търсят първата си победа през новата кампания. След два изиграни кръга, отборът има само една точка и заема незавидната 15-а позиция в таблицата.


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