Радев на българо-чешки бизнес форум: Имаме политическа воля да насърчим съвместните инвестиции и връзките между бизнеса

Имаме твърда политическа воля да насърчим съвместните инвестиции и връзките между бизнеса. Чешките инвестиции в България вече надхвърлят 500 милиона евро, а търговският оборот доближава 3 милиарда евро и това е солидна основа, която можем и трябва да надграждаме. Това заяви премиерът Румен Радев на българо-чешкия бизнес форум, в който участва заедно със своя чешки колега Андрей Бабиш. Българският министър-председателят подчерта, че целта и на двете страни е да надхвърлят отношенията на традиционната търговия и съвместно да развиват технологии и индустриално сътрудничество, което да реализират на нови пазари.

Министър-председателят отбеляза стратегическото положение на България като важна предпоставка за развитието на нови съвместни проекти и открои ролята на страната като пресечна точка на транспортни, енергийни и цифрови коридори. „Днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посочи, че България съвместно с ЕК ще организира среща на високо равнище, посветена на Средния коридор – транспортния коридор, свързващ Централна Азия, Кавказ и Европа. България има ключова роля в него и може да предложи партньорство в тази сфера“, заяви премиерът Радев.

Министър-председателят подчерта, че страната ни разполага със значителен потенциал за развитие на транспортни и енергийни решения, логистични хъбове и мащабни инфраструктурни проекти. „Затова насърчаваме чешките компании да участват активно в бъдещите ни проекти. Основната ни цел обаче е, наред с традиционните отрасли като транспорта, да развиваме и индустриите на бъдещето“, допълни министър-председателят.

Румен Радев благодари на своя чешки колега премиера Бабиш за изпълнения ангажимент на чешката индустрия да достави в срок 20 модерни влака за България, което позволи на страната ни да изпълни изискванията по Плана за възстановяване и устойчивост и да получи предвидени за страната ни средства от ЕС. Министър-председателят подчерта и че това е само част от потенциала за сътрудничество в транспортния сектор и изрази надежда в България да бъде изграден логистичен център за поддръжка и обслужване на Škoda и други чешки компании.

„Днес гледаме отвъд традиционните сфери – търсим възможности в областта на дроновете, системите против дронове, киберсигурността и управлението на въздушното движение“, каза премиерът. Сред перспективните направления премиерът открои още космическия сектор и българската ИТ екосистема, включително развитието на изкуствения интелект и центровете за данни.

В сферата на енергетиката премиерът Радев посочи и възможностите за сътрудничество с Чехия в областта на ядрената енергетика и малките модулни реактори.

От своя страна премиерът на Чехия Андрей Бабиш заяви, че двете държави имат потенциал да задълбочат икономическото и търговското си сътрудничество, като създават по-добри условия за развитие и разширяване на бизнеса. Премиерът Бабиш посочи, че чешкото правителство води прагматична политика в подкрепа на експортно ориентираните компании и активно работи за разширяване на възможностите им за международни партньорства. Чешкият премиер подчерта необходимостта от мерки за повишаване на конкурентоспособността на европейската индустрия чрез гарантирането на достъп до евтини и надеждни доставки на енергийни ресурси.

В присъствието на двамата премиери бяха подписани 7 документи, които задълбочават българо-чешкото партньорство в ключови сектори. Сред тях са меморандум за разбирателство относно съвместното изпитване и сертифициране на оръжейни системи за самолет AERO L-39 Skyfox и меморандум за сътрудничество, насочен към развитието на българския здравен сектор. Подписани бяха също меморандум за сътрудничество между Чешката търговска камара и Българската търговско-промишлена палата и споразумение за сътрудничество между Чешката търговска камара и Българо-чешката търговска камара.

В областта на отбраната бяха сключени меморандум за сътрудничество между Асоциацията на отбранителната и охранителната индустрия на Чешката република и Българската отбранителна индустриална асоциация, както и меморандум, насочен към производството и поддръжката на бронирани машини MARS 4x4. В сферата на транспорта бе подписан договор за закупуване на осем електрически автобуса за Община Русе.