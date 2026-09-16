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Радев на българо-чешки бизнес форум: Имаме политическа воля да насърчим съвместните инвестиции и връзките между бизнеса

Радев на българо-чешки бизнес форум: Имаме политическа воля да насърчим съвместните инвестиции и връзките между бизнеса

16 Септември, 2026 20:30 603 21

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  • инвестиции

В присъствието на Румен Радев и Андрей Бабиш бяха подписани редица документи за партньорство между двете страни в различни области

Радев на българо-чешки бизнес форум: Имаме политическа воля да насърчим съвместните инвестиции и връзките между бизнеса - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Имаме твърда политическа воля да насърчим съвместните инвестиции и връзките между бизнеса. Чешките инвестиции в България вече надхвърлят 500 милиона евро, а търговският оборот доближава 3 милиарда евро и това е солидна основа, която можем и трябва да надграждаме. Това заяви премиерът Румен Радев на българо-чешкия бизнес форум, в който участва заедно със своя чешки колега Андрей Бабиш. Българският министър-председателят подчерта, че целта и на двете страни е да надхвърлят отношенията на традиционната търговия и съвместно да развиват технологии и индустриално сътрудничество, което да реализират на нови пазари.

Министър-председателят отбеляза стратегическото положение на България като важна предпоставка за развитието на нови съвместни проекти и открои ролята на страната като пресечна точка на транспортни, енергийни и цифрови коридори. „Днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посочи, че България съвместно с ЕК ще организира среща на високо равнище, посветена на Средния коридор – транспортния коридор, свързващ Централна Азия, Кавказ и Европа. България има ключова роля в него и може да предложи партньорство в тази сфера“, заяви премиерът Радев.

Министър-председателят подчерта, че страната ни разполага със значителен потенциал за развитие на транспортни и енергийни решения, логистични хъбове и мащабни инфраструктурни проекти. „Затова насърчаваме чешките компании да участват активно в бъдещите ни проекти. Основната ни цел обаче е, наред с традиционните отрасли като транспорта, да развиваме и индустриите на бъдещето“, допълни министър-председателят.

Румен Радев благодари на своя чешки колега премиера Бабиш за изпълнения ангажимент на чешката индустрия да достави в срок 20 модерни влака за България, което позволи на страната ни да изпълни изискванията по Плана за възстановяване и устойчивост и да получи предвидени за страната ни средства от ЕС. Министър-председателят подчерта и че това е само част от потенциала за сътрудничество в транспортния сектор и изрази надежда в България да бъде изграден логистичен център за поддръжка и обслужване на Škoda и други чешки компании.

„Днес гледаме отвъд традиционните сфери – търсим възможности в областта на дроновете, системите против дронове, киберсигурността и управлението на въздушното движение“, каза премиерът. Сред перспективните направления премиерът открои още космическия сектор и българската ИТ екосистема, включително развитието на изкуствения интелект и центровете за данни.

В сферата на енергетиката премиерът Радев посочи и възможностите за сътрудничество с Чехия в областта на ядрената енергетика и малките модулни реактори.

От своя страна премиерът на Чехия Андрей Бабиш заяви, че двете държави имат потенциал да задълбочат икономическото и търговското си сътрудничество, като създават по-добри условия за развитие и разширяване на бизнеса. Премиерът Бабиш посочи, че чешкото правителство води прагматична политика в подкрепа на експортно ориентираните компании и активно работи за разширяване на възможностите им за международни партньорства. Чешкият премиер подчерта необходимостта от мерки за повишаване на конкурентоспособността на европейската индустрия чрез гарантирането на достъп до евтини и надеждни доставки на енергийни ресурси.

В присъствието на двамата премиери бяха подписани 7 документи, които задълбочават българо-чешкото партньорство в ключови сектори. Сред тях са меморандум за разбирателство относно съвместното изпитване и сертифициране на оръжейни системи за самолет AERO L-39 Skyfox и меморандум за сътрудничество, насочен към развитието на българския здравен сектор. Подписани бяха също меморандум за сътрудничество между Чешката търговска камара и Българската търговско-промишлена палата и споразумение за сътрудничество между Чешката търговска камара и Българо-чешката търговска камара.

В областта на отбраната бяха сключени меморандум за сътрудничество между Асоциацията на отбранителната и охранителната индустрия на Чешката република и Българската отбранителна индустриална асоциация, както и меморандум, насочен към производството и поддръжката на бронирани машини MARS 4x4. В сферата на транспорта бе подписан договор за закупуване на осем електрически автобуса за Община Русе.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    9 3 Отговор
    Имаме воля да направим всичко за подкрепа на русията.

    20:35 16.09.2026

  • 2 Пич

    15 3 Отговор
    Радев става все по неадекватен, защото явно не схваща, че президент и премиер не е едно и също!!! Фърчи си насам - натам, и е оставил цялото управление в ръцете на едни дърти комунисти, ама не от БСП, а от БКП!!!

    Коментиран от #18

    20:36 16.09.2026

  • 3 Старата циганка

    16 3 Отговор
    Радев, препоръчвам ти да оправиш първо своята къща-държава ,да я изчистиш от мафията ,престъпниците и Администрацията тогава да излизаш и правиш подобни изяви . Не за лошо ,просто ставаш по зле от тиквата

    20:37 16.09.2026

  • 4 истина

    16 3 Отговор
    радев е лъжец

    20:38 16.09.2026

  • 5 Овчар

    12 1 Отговор
    Държавата не може да печели от бизнес без производство ..! Това е глупава болонска идея която продава чужд хляб..!

    Коментиран от #8, #16

    20:39 16.09.2026

  • 6 Искам

    13 3 Отговор
    Оставката на Радев! И обяснение за ходатайството за изваждане от санкционния списък на ЕС на Кирил? С какво е той полезен за България? Да очакваме ли РПЦ да се извини за сърбоманската си и антибългарска политика по отношение на охридската патриаршия и Македония? Да очакваме ли РПЦ да признае българския характер на охридската патриаршия и от там на МПЦ. Да очакваме ли Русия на Путин да спре антибългарската си и промакедонска политика в Македония, както и опитите на Путин за пренаписване историята на българската азбука?

    Коментиран от #9

    20:40 16.09.2026

  • 7 Имаш политическа воля,

    17 2 Отговор
    но нямаш капацитет, а си и неумен и некадърен.
    Оставка!

    20:41 16.09.2026

  • 8 Производство

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Техният бизнес се ограничава само до прекупвачество и лицензионни такси и комисионни за вкарване на външни стоки, затова се опитват да гравитират около китайците, да ни засипват с контейнерите. Или да предлагат чрез оутсорсинг евтина работна ръка.

    20:43 16.09.2026

  • 9 111111

    1 8 Отговор

    До коментар #6 от "Искам":

    Искаш глупости!

    20:50 16.09.2026

  • 10 Хохо Бохо

    8 2 Отговор
    Няма по гнусни и крадливи боклуци от Радев ,Йотова и крадците от ПБ.
    По гнусни и мразени отпадъци и от убития завинаги славуца от Учиндол останал дори без партийна субсидия!

    20:52 16.09.2026

  • 11 Пламен

    7 1 Отговор
    Нашия бурсук сигурно се е похвалил, че всички олигарси вече са в затвора. :)

    21:01 16.09.2026

  • 12 УдоМача

    4 0 Отговор
    Те да правят локомотиви, а на нас да дадат да правим вагоне!!

    21:10 16.09.2026

  • 13 Да продаваме на чехите

    3 2 Отговор
    Чушкопеци с китайски нагреватели!!!!А те ще ни дават чупливи шкоди!!!

    21:17 16.09.2026

  • 14 Горски

    4 2 Отговор
    Важното е да не се наливат пари в Канадско-Украинската, еврейска Westinghouse, която корумпираните сглобки и шарлатани се опитват да налагат! всички знаят къде са титаните на ядрените електроцентрали. Ако клишетата можеха да спират войни, а Радев досега щеше да е Нобелов лауреат, миротворец и генерален секретар на вселената. Има замесени зелки, урсули, тромпети, рютета и още една сюрия маймуни, всеки от които иска парче от баницата - бившата украйна. Та Путин няма да им даде на тези не парче, а трохичка няма да видят от бивша украйна. Който е много ербап и не е съгласен с президента Путин - да заповяда на фронта в бандерландия! Радев, ти беше избран от хората на този пост с една единствена задача - да въздадеш справедливост на крадците, не да говориш за мир, руски, чешки или сръбски. Изпълни ли задачата ? Колко крадци вкара в затвора? А. забравих, ти още не си почнал съдебната реформа. Баце дойде да прави ревизия на Прехода, тоя дойде да прави ревизия на Баце... крадливия дедо от мадрид дойде да прави ревизия на костоф... костоф дойде да прави ревизия на бсп и особено виденофф... виденофф дойде да ни спаси от СДС... които дойдоха да правят ревизия на БКП... нема таков анародно хоро.

    21:22 16.09.2026

  • 15 От Чепръчево

    4 1 Отговор
    Никога в своята история България не е имала по некадърно и антисоциално управление.
    Оставка...

    21:25 16.09.2026

  • 16 Може. БГ ще приватизира

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    енерго разпределението на Чехия !!

    21:30 16.09.2026

  • 17 Рундьо Тъпото

    2 1 Отговор
    Турист си беше Рундьо като президент, турист си остана като министър-председател.
    Цял живот впит като кърлеж в държавата и цял живот на държавни разноски.

    21:44 16.09.2026

  • 18 Бихур

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    А ти какво очакваш от него? Той е карнавален генерал от ВВС - без самолети. Като главнокомандващ какво направи да намерят 15 души дето да могат да се научат да летят на Ф-16?

    21:47 16.09.2026

  • 19 Аз съм веган

    2 1 Отговор
    Оставете го да си дрънка,само да не подпише нов боташ

    21:52 16.09.2026

  • 20 Анонимен

    1 2 Отговор
    Браво на Радев!

    21:55 16.09.2026

  • 21 Какво сътрудничество

    1 0 Отговор
    Чехите са големи хитреци, ще ни схрускат за закуска, а и не са в еврозоопарка.

    21:58 16.09.2026

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