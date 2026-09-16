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Георги Пеев: Можем да продължим сътрудничеството си със „Шкода“

Георги Пеев: Можем да продължим сътрудничеството си със „Шкода“

16 Септември, 2026 20:23 345 5

  • георги пеев-
  • шкода груп-
  • влакове

В същото време той беше категоричен, че техническата надеждност е на първо място

Георги Пеев: Можем да продължим сътрудничеството си със „Шкода“ - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България има интерес да продължи сътрудничеството си със „Шкода груп“ и за бъдещи доставки на нови влакове. Но за да вървим напред, очакваме компанията да реши бързо проблемите с мотрисите, които вече са доставени. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на срещата си с изпълнителния директор на компанията Петър Новотни.

Представителите на „Шкода груп“ са част от делегацията, която придружава премиера на Чехия Андрей Бабиш по време на посещението му в България.

Министър Пеев подчерта, че страната ни оценява факта, че чешкият производител е изпълнил ангажимента си по производството и доставката на новия подвижен състав в срок. Това позволи на България да изпълни ангажиментите си по Националния план за възстановяване и устойчивост, посочи министърът.

В същото време той беше категоричен, че техническата надеждност е на първо място. „Всяка сутрин получавам доклад за състоянието на подвижния състав. В момента шест от пуснатите в експлоатация влакове „Шкода“ не са в графика за движение поради технически причини. Това е проблем, който трябва да бъде решен“, заяви Георги Пеев.

По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за бъдещо партньорство в процеса по обновяване на железопътния парк на България. „Моята цел е в следващите 5–10 години да подновим подвижния състав на българските железници. Можем да продължим сътрудничеството си с „Шкода груп“, но при високи стандарти за качество и надеждност“, заяви министър Пеев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Притрябвали

    0 4 Отговор
    сте им на Шкода ?!

    20:26 16.09.2026

  • 2 111111

    0 1 Отговор
    С коя Шкода?
    Има Шкода ЯМ, има и Шкода авто? Нищо общо между тях.
    По-добре с Китай или Индия да произвеждаме мототриколки да може населението да се придвижва до магазин, аптека и доктор! За селата става въпрос.

    20:35 16.09.2026

  • 3 Никси

    1 1 Отговор
    А Татра Феникс , Джамал , Тернно2 ,Шкода СуперБ и Кодияк Жипка , КОГИ ? !!!.

    Коментиран от #5

    20:35 16.09.2026

  • 4 111111

    0 1 Отговор
    И да не забравя: Шкода преведено от чешки значи щета!

    20:37 16.09.2026

  • 5 111111

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Никси":

    Питай VW !

    20:41 16.09.2026

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