Георги Пеев: Можем да продължим сътрудничеството си със „Шкода“

България има интерес да продължи сътрудничеството си със „Шкода груп“ и за бъдещи доставки на нови влакове. Но за да вървим напред, очакваме компанията да реши бързо проблемите с мотрисите, които вече са доставени. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на срещата си с изпълнителния директор на компанията Петър Новотни.

Представителите на „Шкода груп“ са част от делегацията, която придружава премиера на Чехия Андрей Бабиш по време на посещението му в България.

Министър Пеев подчерта, че страната ни оценява факта, че чешкият производител е изпълнил ангажимента си по производството и доставката на новия подвижен състав в срок. Това позволи на България да изпълни ангажиментите си по Националния план за възстановяване и устойчивост, посочи министърът.

В същото време той беше категоричен, че техническата надеждност е на първо място. „Всяка сутрин получавам доклад за състоянието на подвижния състав. В момента шест от пуснатите в експлоатация влакове „Шкода“ не са в графика за движение поради технически причини. Това е проблем, който трябва да бъде решен“, заяви Георги Пеев.

По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за бъдещо партньорство в процеса по обновяване на железопътния парк на България. „Моята цел е в следващите 5–10 години да подновим подвижния състав на българските железници. Можем да продължим сътрудничеството си с „Шкода груп“, но при високи стандарти за качество и надеждност“, заяви министър Пеев.