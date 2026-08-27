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Кими Антонели на път да влезе в историята като най-евтиния шампион във Формула 1

Кими Антонели на път да влезе в историята като най-евтиния шампион във Формула 1

27 Август, 2026 19:09 806 1

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Италианският талант може да спечели титлата с рекордно ниска заплата

Кими Антонели на път да влезе в историята като най-евтиния шампион във Формула 1 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В света на Формула 1, където милионите се въртят със скоростта на болидите, Андреа Кими Антонели се очертава като истинско изключение. Младият италианец, който тази година зае мястото на легендарния Люис Хамилтън в отбора на Мерцедес, е на път да стане световен шампион – и то с възнаграждение, което бледнее пред хонорарите на останалите звезди на пистата.

Докато съотборникът му Джордж Ръсел прибира внушителните 34 милиона долара годишно, плюс възможни 16 милиона бонуси, Антонели се състезава за "скромните" 2 милиона долара. Дори при максимално изпълнение на бонусите, които могат да достигнат 12 милиона, общата сума от 14 милиона долара е далеч под стандартите за шампион във Формула 1.

За сравнение, настоящият световен шампион Ландо Норис получава 20 милиона долара заплата през шампионския си сезон, без да броим допълнителните премии за титлата. Звезди като Макс Верстапен и Фернандо Алонсо също се радват на значително по-високи възнаграждения, което прави ситуацията на Антонели още по-уникална.

Договорът на Антонели с Мерцедес е валиден до края на 2027 година, но слуховете сочат, че ръководството на отбора вече подготвя ново, далеч по-изгодно споразумение. Очаква се още преди финала на сезона да бъде обявено удължаване на контракта с подобрени финансови условия, които да отразят приноса на младия пилот.

Ако Антонели успее да грабне титлата с толкова ниска заплата, това може да даде нов тласък на тенденцията отборите да залагат на млади и перспективни състезатели, вместо да инвестират огромни суми в утвърдени имена.


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  • 1 Евтин е

    1 1 Отговор
    щото не е от скъпата боя

    19:51 27.08.2026

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