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Бран изхвърли тима на Кирил Десподов от Европа

Бран изхвърли тима на Кирил Десподов от Европа

27 Август, 2026 23:10 475 2

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Норвежците триумфират в Берген, а българският национал отново остана извън игра заради травма

Бран изхвърли тима на Кирил Десподов от Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бран сложи точка на европейското участие на ПАОК и Кирил Десподов за този сезон. Норвежкият тим надделя с 3:2 в реванша от плейофите на Лигата на конференциите и с общ резултат 4:2 изпрати гърците у дома, докато самите те си осигуриха място в груповата фаза на турнира.

Двубоят започна с високо темпо и напрежение, като домакините от Бран демонстрираха амбиция още от първия съдийски сигнал. В самия край на първата част, в третата минута на добавеното време, Ноа Холм се възползва от центриране от корнер и с прецизен удар с глава откри резултата – 1:0 за Бран. -

След почивката скандинавците удвоиха преднината си в 56-ата минута, когато Кристал Мани Ингасон наказа груба грешка в отбраната на ПАОК и покачи на 2:0.

Гостите обаче не се предадоха – само седем минути по-късно Шериф Ндиаи върна надеждите на гърците с хладнокръвен завършек за 2:1.

ПАОК натисна и в 67-ата минута Христос Зафирис изравни резултата след отлична комбинация и мощен удар – 2:2.

Малко след това Зафирис отново прати топката в мрежата, но радостта на гостите бе кратка – ВАР отмени попадението заради засада.

В 83-ата минута съдията отсъди спорна дузпа за нарушение на Янулис в наказателното поле. Никлас Кастро не трепна от бялата точка и оформи крайното 3:2, с което Бран окончателно затвори вратата пред ПАОК за европейските клубни турнири този сезон.

Българският национал Кирил Десподов, който все още се възстановява от контузия, не взе участие в срещата и остана на резервната скамейка.


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