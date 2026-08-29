Новини
Спорт »
Световен футбол »
Защо медицинските прегледи все повече влияят на трансферния пазар?

Защо медицинските прегледи все повече влияят на трансферния пазар?

29 Август, 2026 18:35 465 0

  • футбол-
  • трансфери-
  • медицински прегледи-
  • контузии

Прегледите вече не са просто формалност, а могат да провалят трансфер или да променят условията по сделката

Защо медицинските прегледи все повече влияят на трансферния пазар? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Медицинските прегледи на футболистите постепенно се превръщат в един от най-важните етапи при осъществяването на трансфер.

Ако преди те се приемаха като формалност преди подписването на договора, днес дори малък физически проблем може да доведе до провал на сделката или до сериозни промени в нейните условия.

Причината е, че клубовете инвестират огромни суми във футболисти и искат да бъдат сигурни, че новото им попълнение е физически готово да изпълнява договора си. Медицинските тестове могат да разкрият стара травма, хроничен проблем или потенциален риск, който не е бил очевиден по време на преговорите.

Така прегледите се превръщат в своеобразна „врата“ към новия клуб. Те защитават както самия футболист, така и неговото здраве, но и интересите на клуба, който предстои да направи сериозна финансова инвестиция.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове