Защо медицинските прегледи все повече влияят на трансферния пазар?

Медицинските прегледи на футболистите постепенно се превръщат в един от най-важните етапи при осъществяването на трансфер.

Ако преди те се приемаха като формалност преди подписването на договора, днес дори малък физически проблем може да доведе до провал на сделката или до сериозни промени в нейните условия.

Причината е, че клубовете инвестират огромни суми във футболисти и искат да бъдат сигурни, че новото им попълнение е физически готово да изпълнява договора си. Медицинските тестове могат да разкрият стара травма, хроничен проблем или потенциален риск, който не е бил очевиден по време на преговорите.

Така прегледите се превръщат в своеобразна „врата“ към новия клуб. Те защитават както самия футболист, така и неговото здраве, но и интересите на клуба, който предстои да направи сериозна финансова инвестиция.