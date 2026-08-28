Скандал разтърси Полша: Арест на олимпийския шеф заради подозрения в корупция и връзки с криптоборса

Скандал обхвана спортните и политическите среди в Полша, след като президентът на Полския олимпийски комитет Радослав Пешевич бе задържан по подозрение в корупционни практики. Новината бе потвърдена от министъра на правосъдието и главен прокурор Валдемар Журек чрез публикация в социалната мрежа X, предизвиквайки бурни реакции в обществото.

В центъра на разследването се оказва популярната борса за криптовалути Zondacrypto, която от месеци е под лупата на властите. Следите водят към редица политици, свързани с бившата управляваща партия „Право и справедливост“ (ПиС), а подозренията за корупция се задълбочават с всеки изминал ден.

Медиите разкриват, че Пешевич е получил скъп часовник на стойност 47 000 долара като подарък от представители на Zondacrypto. Според разследващите, в замяна на този жест, той е трябвало да упражни влияние върху бившия премиер Матеуш Моравецки и шефа на Комисията за защита на конкуренцията, действайки в интерес на криптоборсата.

Въпреки сериозните обвинения, Радослав Пешевич категорично отрича да е замесен в корупционни схеми. Той твърди, че е закупил часовника на изплащане и е платил сумата в брой, отхвърляйки всякакви твърдения за незаконни действия.

Zondacrypto, създадена с идеята да даде шанс на дребните инвеститори да навлязат в света на криптовалутите, се превърна в символ на съмнения и скандали. През 2022 г. основателят на компанията изчезва при мистериозни обстоятелства, което допълнително засилва подозренията около дейността на борсата.

Случаят продължава да се развива, а общественото внимание е приковано към разкритията за връзки между бизнеса, спорта и политиката. Очаква се разследването да хвърли светлина върху мащабите на корупцията и да даде отговори на въпросите, които вълнуват цяла Полша.